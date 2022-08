Comment expulser l’eau de votre iPhone mouillé avec des sons à basse fréquence

Bien que les derniers modèles d’iPhone soient étanches, vous risquez de rencontrer quelques anomalies lors de l’utilisation de votre téléphone après un plongeon malencontreux. L’une des plus courantes peut être mauvais fonctionnement des enceintes ce qui pourrait donner une expérience sonore déformée et de mauvaise qualité. Mais ne vous inquiétez pas, il existe un moyen de les faire revenir à la normale, et tout ce dont vous avez besoin est votre propre iPhone.

En utilisant des sons à basse fréquence, l’iPhone est capable d’éliminer l’eau qui pourrait s’être accumulée dans ses haut-parleurs. Celle-ci a été introduite sur l’Apple Watch il y a plusieurs générations. Cependant, l’existence de cette fonction dans votre téléphone portable pourrait être quelque chose dont vous n’étiez pas au courant jusqu’à maintenant.

Aujourd’hui, nous allons vous montrer une méthode pour y parvenir. Il s’agit de tirer parti des fonctionnalités de l’application Raccourcis de votre iPhone. Il suffit de suivre la procédure et, en quelques secondes, les haut-parleurs de votre iPhone devraient avoir un son aussi brillant que jamais.

Comment faire sortir l’eau des haut-parleurs d’un iPhone

En utilisant l’application Raccourcis sur votre iPhone, vous pouvez faire beaucoup de choses que vous ne connaissez probablement pas. Qu’il s’agisse de créer un code QR avec votre mot de passe Wi-Fi ou de savoir si quelqu’un a pénétré dans votre iPhone sans autorisation. Avec cette application, les possibilités sont infinies, et la meilleure chose est que vous n’avez pas à télécharger quoi que ce soit.

Dans un premier temps, entrez ce lien. De là, vous pouvez télécharger le raccourci déjà créé, de sorte que vous n’avez rien d’autre à faire que de l’installer. Une fois sur le site, cliquez sur le bouton Obtenir un raccourci. L’application s’ouvrira Raccourcis sur l’écran de votre iPhone. Tapez sur Ajouter un raccourci. Lorsqu’il a été ajouté, vous pouvez le trouver dans la section Mes raccourcis.



Vous êtes maintenant prêt à commencer à éliminer l’eau de vos enceintes. Tout ce que vous avez à faire est de l’exécuter. Pour le faire correctement, faire ce qui suit:

Tapez sur le nouveau raccourci. Il vous demandera de vous assurer que votre iPhone est déconnecté de tous les haut-parleurs. Peu importe si c’est sans fil ou via le port auxiliaire. Une fois que vous l’avez déconnecté, faites-le savoir au raccourci lorsqu’il vous le demande.

Automatiquement, votre iPhone commencera à générer un bourdonnement. Si vos enceintes sont pleines d’eau, vous verrez de l’eau commencer à s’écouler de leurs fentes. Vous pouvez tourner votre téléphone à l’envers pour que la gravité vous aide à accomplir le travail.

Après quelques secondes, le son s’arrête. Vous avez terminé, votre iPhone doit être totalement exempt de liquides à l’intérieur.