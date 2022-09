Comment fonctionne Dynamic Island, une nouvelle fonctionnalité majeure de l’iPhone 14 Pro

Pendant l’événement Far Out qui a eu lieu le 7 septembre, Apple a enfin dévoilé les nouveaux iPhone 14 et iPhone 14 Pro. Cependant, alors que le premier offrait un rafraîchissement plus léger, ce dernier a vraiment attiré l’attention des téléspectateurs. L’une des raisons en est son île dynamique, qui remplace le controversé cran. Cela dit, il offre une fonctionnalité supplémentaire, en plus de fournir un espace pour les capteurs frontaux.

Bien que des rumeurs aient circulé depuis plusieurs mois selon lesquelles Cupertino supprimerait l’interface utilisateur de l’appareil. encoche sur son iPhone 14 Pro, personne ne s’attendait à ce qui allait suivre. Apple, comme toujours, a réussi à donner une tournure à une proposition que l’on trouve déjà sur les appareils Android mais sous une forme beaucoup plus simple. Cependant, Cupertino a une fois de plus montré qu’elle pouvait aller au-delà de l’ordinaire.

Comme vous l’avez peut-être déjà vu dans les vidéos d’Apple, l’île dynamique est bien plus que quelques trous dans l’écran. La société a une fois de plus réussi à brouiller la frontière entre matériel et logiciel. Comment fonctionne-t-il et que signifie chacune de ses formes ? Nous vous le disons ici.

Qu’est-ce que l’île dynamique de l’iPhone 14 Pro et Pro Max ?

Dynamic Island, comme son nom l’indique, est plus qu’un simple élément statique sur le panneau. Grâce aux implémentations d’iOS 16, Apple a fait de cette découpe un composant de l’interface utilisateur. Ainsi, les utilisateurs disposeront non seulement d’un plus grand espace sur l’écran, mais pourront également profiter de beaucoup plus de fonctionnalités en appuyant simplement sur un doigt.

Par exemple, sera étendu lors de l’utilisation d’une application compatible. L’un de ces exemples est Apple Pay, où Dynamic Island de l’iPhone 14 Pro s’agrandit pour afficher l’icône de confirmation Face ID. Cependant, ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres.

Lorsqu’il n’est pas utilisé, l’île dynamique reviendra à son état initial, plus petit. C’est ici qu’il contiendra simplement les capteurs Face ID, et la nouvelle caméra TrueDepth de l’iPhone 14 Pro.

Comment Dynamic Island fonctionnera sur les nouveaux appareils



Bien sûr, nous ne pouvons pas encore confirmer toutes les fonctions que l’île dynamique aura de l’iPhone 14 Pro. Pour cela, il faudrait attendre que l’appareil soit officiellement lancé et le tester pendant un certain temps. Cependant, grâce aux démonstrations d’Apple, nous connaissons déjà certaines de ses utilisations.

L’île dynamique indique quand l’iPhone est en charge, ainsi que le niveau de la batterie.

Il indiquera l’état de connexion des AirPods, ainsi que leur batterie.

Accès rapide au lecteur de musique et aux commandes.

Vous pourrez afficher la minuterie de l’iPhone.

Vous pourrez suivre les résultats d’un match sportif.

Vous pourrez suivre l’arrivée d’un Lyft sans vous connecter à l’application.

Des indicateurs de confidentialité y seront affichés.

Il affiche le temps restant d’une chanson et une animation de vague.

Vous pourrez consulter les indications de la carte directement à partir de l’île dynamique.

Affiche une petite interface de tablette pendant un appel et la durée de l’appel.

L’île dynamique se divise en une forme de pilule + trou lorsqu’elle affiche des informations provenant de deux applications différentes en même temps. Ainsi, vous pouvez voir les commandes de la minuterie et de la musique en même temps, par exemple.

Ce ne sont là que quelques-unes des caractéristiques de l’île dynamique de l’iPhone 14 Pro. Sûrement, avec le temps, de plus en plus d’applications seront ajoutées aux possibilités de cette nouvelle fonctionnalité.

En fait, Apple va permettre aux développeurs d’intégrer leurs applications à l’île dynamique. Ainsi, plusieurs mois après le lancement de l’iPhone 14 Pro et Pro Max, nous devrions voir de nombreuses autres options pour cet ajout intéressant qui a pris les utilisateurs par surprise.