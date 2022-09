Lors de l’événement « Far Out » d’Apple, la société de Cupertino n’a pas seulement présenté ses nouveaux iPhone 14 et 14 Pro ou l’Apple Watch Ultra. En outre, ils ont également profité de la présentation pour dévoiler la date de sortie d’iOS 16.

Aujourd’hui, enfin nous savons que l’iOS 16 sera disponible le 12 septembre. À partir de ce jour, tous les appareils compatibles pourront télécharger et installer la nouvelle version. Il vous permettra non seulement de bénéficier d’une sécurité et d’une confidentialité accrues sur votre iPhone, mais aussi de profiter de toutes les nouvelles fonctionnalités qu’iOS 16 vous réserve.

Toutefois, selon l’appareil iPhone que vous possédez, il se peut que vous ne voyiez pas certaines des principales fonctionnalités d’iOS 16, il est toujours conseillé d’installer la dernière version disponible pour avoir tous les derniers correctifs de sécurité. Voici donc comment installer iOS 16 sur votre iPhone en quelques étapes seulement. Veuillez noter que la version Golden Master est déjà disponible et que vous pouvez la télécharger dès aujourd’hui.

Comment installer iOS 16



La mise à niveau de votre iPhone vers iOS 16 est facile, surtout si vous le faites directement depuis votre appareil. Pour profiter de la dernière version, vous devrez procéder comme suit.

Ouvrez le Paramètres sur votre iPhone. Faites défiler le menu et allez à la section Général. Sélectionnez Mise à jour du logiciel en haut de ce menu. Vous verrez alors votre iPhone commencer à rechercher la nouvelle version.

Lorsqu’il a terminé sa recherche, tapez sur Télécharger et installer juste en dessous du texte expliquant les nouveautés d’iOS 16. Après avoir appuyé dessus, votre iPhone vous demandera votre code de déverrouillage, entrez-le et terminez le processus.

Une fois que la mise à jour commence à être téléchargée, il ne reste plus qu’à attendre. En fonction de votre connexion, cela peut prendre de quelques minutes à plusieurs heures. Dans tous les cas, votre iPhone vous informera lorsqu’il sera prêt à installer la mise à jour. Une fois qu’il a terminé, il va redémarrer plusieurs fois, jusqu’à ce qu’il présente le nouvel écran d’iOS 16 sur votre iPhone.

Mettez votre iPhone à jour depuis votre ordinateur



Avant de commencer cette procédure, nous vous recommandons de faire une sauvegarde de toutes les données de votre iPhone. Si vous disposez d’un ordinateur Mac équipé de macOS Catalina ou d’une version ultérieure, vous pouvez le faire à partir du Finder. Si vous avez Windows ou une version antérieure de macOS, vous pouvez vous rendre dans l’application iTunes et effectuer la procédure à partir de là.

Depuis votre ordinateur, ouvrez iTunes ou le Finder, selon le cas. Connectez votre iPhone à votre ordinateur à l’aide du câble Lightning. Connectez-vous à l’appareil depuis iTunes ou le Finder, et recherchez la section Général. Vous verrez le bouton Vérifier la mise à jour. Lorsque l’ordinateur le trouve, il vous donne la possibilité de le télécharger. Tapez sur Télécharger et mettre à jour. Suivez ensuite les instructions à l’écran et, si nécessaire, entrez le code de passe de votre iPhone.

Ne déconnectez pas votre iPhone tant que le processus n’est pas terminé. Comme pour les étapes précédentes, cela peut prendre de quelques minutes à plusieurs heures.

Veuillez noter que L’iOS 16 sera publié le 12 septembre 2022. Si vous effectuez la procédure à partir d’aujourd’hui après avoir installé la version bêta pour développeurs, vous téléchargerez la version Golden Master (Release Candidate), qui sera très probablement celle qui sera diffusée pour le reste des utilisateurs à la date indiquée.