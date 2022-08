Comment jouer à la campagne de Modern Warfare 2 avec une semaine d’avance ?

Dans un mouvement étrange considérant la façon dont Activision a géré les campagnes des derniers titres de la série, le studio derrière Call of Duty : Modern Warfare 2 a confirmé que avance d’une semaine le lancement de la campagne du jeu. Oui, nous pourrons jouer à la campagne complète huit jours avant le lancement pour que tout soit prêt pour le lancement du multijoueur.

Toutefois, cela ne signifie pas que Call of Duty : Modern Warfare 2 avant son lancement. Le jeu sera disponible en ligne et dans les boutiques numériques le 28 octobre la date de sortie initiale. Cependant, Activision et Infinity Ward ont confirmé qu’une sélection de joueurs aura accès au mode solo le 20 octobre.

La sortie anticipée de la campagne de Call of Duty : Modern Warfare 2 est ouverte à tous, mais il y a certaines considérations à garder à l’esprit si vous voulez en profiter avant tout le monde. Tout d’abord, il ne sera disponible que pour ceux qui qui possèdent la version numérique du jeu. Et deuxièmement, pour ceux qui ont précommandé le nouveau jeu Call of Duty.

Comment jouer d’abord à la campagne de Call of Duty : Modern Warfare 2



En d’autres termes, pour pouvoir jouer à l’avance à la campagne de Call of Duty : Modern Warfare 2, vous devrez précommandez la version numérique du jeu sur la plateforme de votre choix. Il ne suffit pas de précommander le jeu physique, qui, bien qu’il soit livré avec la perks et skins ne donnera pas accès à la campagne une semaine avant le lancement.

Toute personne qui précommande une édition numérique de Modern Warfare 2 recevra un accès anticipé à la campagne, ainsi qu’une foule d’autres récompenses déjà annoncées. Cela vous donne jusqu’à une semaine pour terminer l’incroyable opération de globe-trotter multi-mission en mode solo avant le lancement du jeu complet le 28 octobre.

Cependant, comme l’a confirmé la société, l’accès anticipé à la campagne n’est pas le seul avantage pour ceux qui précommandent le jeu. Pré-commande comprend du contenu gratuit à utiliser dès aujourd’hui dans Call of Duty : Vanguard et Call of Duty : Warzone. En outre, comme les années précédentes, la précommande du jeu offre un accès anticipé à la bêta et au contenu disponible dans Modern Warfare 2 au lancement :