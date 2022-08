Comment la France utilise l’intelligence artificielle de Google pour traquer les fraudeurs fiscaux

Comme vous pouvez le lire dans le titre, l’intelligence artificielle de Google pourrait être sur le point de découvrir des constructions non déclarées sur votre propriété. C’est du moins le cas en France, où le gouvernement a déjà entrepris de collecter les taxes de plus de 20 000 piscines non déclarées dans le pays.

Un rapport de The Guardian déclare que, dans un test limité du nouveau système en 2021, le gouvernement français a pu identifier jusqu’à 20 356 piscines non déclarées sur le territoire français. Il semble donc que la France misera beaucoup plus fortement sur ce nouveau système à partir de 2022. Grâce à elle, ils ont l’intention de collecter environ 10 millions de dollars de taxes non perçues jusqu’à présent.

Pour rendre cela possible, les autorités fiscales françaises se sont associées à Google et à la société technologique Capgemini. De cette façon, ont créé un outil capable d’identifier les piscines à partir d’images aériennes. Ces photos sont ensuite référencées dans la base de données du cadastre de l’administration fiscale française, qui est chargée de détailler le nombre de constructions déclarées et non déclarées.

Les propriétaires de piscines non déclarées ne seront pas les seules victimes de cette intelligence artificielle



S’il semble que le gouvernement français accorde une attention particulière aux piscines, celles-ci ne sont pas la seule chose qu’il a en ligne de mire. Selon le média susmentionné, les autorités ont l’intention de développer leur logiciel d’intelligence artificielle. Plus précisément, ils veulent être également en mesure de détecter les pergolas permanentes et même les terrasses non déclarées..

Nous nous concentrons surtout sur les extensions de maisons, comme les vérandas, mais nous devons être sûrs que le logiciel peut trouver des bâtiments ayant une grande surface au sol et non le chenil ou la maison de jeu des enfants.

Lors de tests effectués l’année dernière avec cette intelligence artificielle, le gouvernement français a réussi à trouver quelque 10 millions de dollars dans des piscines non déclarées. Toutefois, si l’on considère que la construction de piscines va exploser de 30% en 2021, les autorités fiscales souhaitent étendre le programme à l’ensemble du pays.

Toutefois, son intelligence artificielle pose encore problème. Comme indiqué en avril, l’outil avait jusqu’à 30% de chances d’identifier des objets tels que des panneaux solaires comme des piscines. Ainsi, il semble qu’elle pourrait conduire les autorités à reconnaître des constructions non déclarées dans des formes rectangulaires non apparentées.

S’attaquer au problème à sa racine

Quoi qu’il en soit, les choses ne se présentent pas bien pour ceux qui n’ont pas déclaré leurs piscines. Après tout, l’intelligence artificielle ne sert pas seulement à peindre de jolis tableaux. Il peut également s’agir d’un outil formidable lorsqu’il s’agit d’empêcher la commission de certains crimes comme l’évasion fiscale.

Les piscines non déclarées ne sont pas seulement un problème lorsqu’il s’agit de cataloguer correctement la valeur des propriétés. En outre, ils constituent une menace sérieuse pour l’approvisionnement en eau dans différentes parties du monde. Selon Julien Bayou, secrétaire national d’EELV (Europe-Ecologie-Les Verts), les Français ont besoin « d’un autre rapport à l’eau ». Après tout, ce pays européen est le deuxième plus grand marché pour les piscines privées, derrière les États-Unis.