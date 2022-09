Comment libérer de l’espace sur iPhone en supprimant « Autre »

Libérer de l’espace sur notre iPhone devient un cauchemar quand tout nous semble essentiel. Des photos, en passant par les vidéos et la musique, et en terminant par les applications que nous utilisons quotidiennement ; Ce n’est pas toujours une décision facile de supprimer du contenu pour gagner du stockage sur notre mobile. Cependant, il y a un secret que personne ne t’a ditet cela a à voir avec le cache.

Presque tous les possesseurs d’un iPhone se sont posé la question que signifie « Autre » dans la section de stockage. Et c’est encore plus surprenant car à de nombreuses reprises, cela peut prendre beaucoup de place sans même que nous sachions ce que c’est ou à quoi cela sert.

C’est un moyen pour Apple d’étiqueter les données et les documents qui ne relèvent pas des catégories précédemment attribuées. Chez les autres, nous trouverons un recueil de fichiers systèmecache applicatif, fichiers de mise à jour que nous n’utilisons plus… Bref, des données dont nous n’avons pas besoin et qui prennent beaucoup de place.

Comment supprimer « Autre » de l’iPhone et gagner de l’espace

Donc, puisque nous n’avons pas besoin de ces fichiers, autant les supprimer sans trop de peine. De cette façon, vous pouvez gagner un peu d’espace supplémentaire pour prendre ces photos du voyage à Paris ; ou téléchargez de la musique et des podcasts à écouter pendant que vous êtes dans le métro. Tout ce que vous avez à faire est de suivre ces étapes :

Effacer le cache de Safari

Commençons par quelque chose que presque aucun propriétaire d’iPhone ne fait ; fourches vider le cache safari. À de nombreuses reprises, nous ne savons même pas ce qui peut être fait, car Apple ne l’explique pas non plus et la procédure pour le faire est enfouie dans Paramètre.

Entrez dans l’application Paramètre de votre iPhone. Faites défiler vers le bas et entrez Safari. Ici, cherchez l’option Effacer l’historique et les données.

Bien sûr, cela effacera non seulement le cache de Safari, mais aussi vous devrez dire adieu à votre historique de recherche. Si ce n’est pas un problème pour vous, c’est un excellent moyen de gagner de l’espace supplémentaire.

L’application Mail, un ennemi silencieux

Comment supprimer un compte de messagerie sur iPhone

Mail, l’application de messagerie préinstallée sur tous les appareils Apple, est également un des ennemis de notre stockage. Cette application stocke son cache local sur notre iPhone, et bien sûr, nous devons prendre soin de ses données si nous voulons laisser respirer un peu notre mobile.

Il n’existe aucun moyen simple de supprimer le cache et les fichiers associés dans l’application Mail sur iPhone. Cependant, vous avez la possibilité de supprimer votre compte de messagerie et ajoutez-le plus tard sur votre iPhone. Pour ce faire, suivez ces étapes :

aller à Paramètre. Tiens, va dans Courrier. appuyez sur comptes. Dans cette section, vous pouvez voir tous les comptes de messagerie associés à Mail. Sélectionnez-les, puis appuyez sur Supprimer le compte.

Cette supprimera toutes vos données de messagerie de l’application Mail sur votre iPhone. Maintenant, il ne vous reste plus qu’à le configurer à nouveau. Pour ce faire, il vous suffit de vous rendre dans cette même section de comptes et appuyez sur ajouter un compte. À partir de là, il vous suffit de suivre les étapes indiquées par le système.

Soyez prudent avec iMessage et les SMS

Supprimer vos messages iPhone

Les messages sur votre appareil peuvent s’accumuler dans la section Autres. Pour ça, la suppression des messages texte et des iMessages pourrait libérer de l’espace que vous pensiez ne pas avoir. De plus, vous pouvez également configurer votre iPhone pour qu’il supprime automatiquement ces messages après un certain temps.

Si tu veux le faire, fais ceci :

Entrez pour Paramètre. Aller à la rubrique messages. Ici, sélectionnez Conserver les messagesjuste en dessous de la section Historique des messages. Choisissez si vous voulez qu’ils soient supprimés après 30 jours ou un an.

Intelligent. Maintenant, chaque fois que la fenêtre de temps indiquée passe, votre iPhone libérera de l’espace automatiquement en supprimant les anciens messages.

Supprimer le cache utilisé par les applications de streaming

Des services tels que Spotify, YouTube, Netflix, Hulu, HBO Max et tous ces autres qui fonctionnent sous transmission, accumuler de l’espace sur votre iPhone. Ils le font en utilisant la mémoire cache, ce qui garantit que votre expérience de visionnage de contenu être aussi lisse que possible.

Cependant, vous pouvez vous débarrasser de ces données en cache de temps en temps, juste pour vous assurer que votre iPhone se comporte correctement.

Malheureusement, le processus est un peu lourd. Vous devrez désinstaller chacune des applications dont vous souhaitez effacer le cache. C’est le cas dans l’écosystème Apple, car nous ne pouvons pas supprimer manuellement le cache dans chacune des applications comme dans Android ou Windows.

Entre en Paramètre. aller à Général. Ici, appuyez sur Espace sur iPhone. Accédez à l’application que vous souhaitez supprimer. Cliquer sur Retirer. Cela supprimera l’application ainsi que tout son contenu. Maintenant, téléchargez à nouveau l’application depuis l’App Store et connectez-vous comme d’habitude.

Intelligent. Avec cette méthode, vous devriez pouvoir libérer une bonne quantité d’espace sur votre iPhone. N’oubliez pas de répéter le processus de temps en temps pour empêcher les applications d’accumuler de la mémoire sur votre système.