Comment réduire votre dépendance à l’égard de la consultation constante de votre iPhone, selon les principes de base de la science du cerveau

Si vous vous considérez comme un « accro » de l’iPhone ou de tout autre smartphone, vous avez probablement essayé de multiples façons de modifier ce comportement perturbateur. De la désactivation des notifications à la désinstallation de toutes les applications jugées non essentielles. Certains sont même allés jusqu’à acheter un téléphone plus basique. Cependant, Savez-vous qu’il existe un moyen assez efficace ? Et vous n’avez besoin de rien de plus que les options déjà présentes sur votre iPhone.

Le cerveau humain est naturellement attiré par les couleurs vives. Ce n’est donc pas une coïncidence si toutes les icônes des applications sur votre iPhone sont toujours de couleur vive et faciles à distinguer. Rouge, jaune, bleu, violet…. Les options sont infinies, mais le motif est le même : attirer votre attention pour que vous les ouvriez les unes après les autres dans un cycle infini.

Tristan Harris, ancien concepteur éthique chez Google, et fondateur de la Centre de technologie humaine est venu partager son expertise dans ce domaine. Selon le concepteur, il existe un moyen d’éliminer le renforcement que les couleurs apportent à notre cerveau et qui consiste simplement à activer le mode niveaux de gris sur l’écran de votre iPhone.

Quelle est la science derrière ce phénomène ?

Selon le magazine Magazine Smashing la couleur est le deuxième aspect le plus important lors de la conception d’une application, juste après sa fonctionnalité. La façon dont les utilisateurs utilisent les applications est intrinsèquement liée aux couleurs de l’application.

Ces couleurs ne vont pas seulement établir la perception initiale des utilisateurs de ces applications selon la psychologie des couleurs. En outre, ils devront les attirera comme le chant des sirènes à chaque fois qu’ils déverrouilleront leur iPhone. Ainsi, vous saurez où aller lorsque la première chose qui s’affichera à l’écran sera le logo bleu de Facebook, le logo rose d’Instagram ou le logo vert de WhatsApp.

Une étude publiée dans Nature nous rappelle que « les couleurs ont des effets uniques sur la dynamique du cerveau d’un individu ». Affirmant, en outre, que ce comportement est renforcé par « la sensibilité à la récompense intrinsèque et le renforcement de la récompense extrinsèque ».

Tristan Harris a commenté à WIRED que « nos cerveaux avaient été détournés ». Il s’agit peut-être d’une déclaration extrême, mais qui a certainement une certaine réalité. En effet, lors d’une conférence, il a fait remarquer que les systèmes sont de plus en plus aptes à capter l’attention des gens grâce à des techniques telles que la psychologie des couleurs, les notifications, les algorithmes et bien plus encore.

Le fait que les êtres humains soient distraits et attirés par les couleurs vives et les jolies choses n’a pas commencé avec les ordinateurs. Elle est intrinsèque à notre humanité et existe depuis aussi longtemps que nous sommes sur Terre. Cependant, il est vrai qu’elle peut parfois jouer contre nous, comme dans le cas évoqué par Tristan Harris.

Comment activer le mode Niveaux de gris sur votre iPhone ou iPad

Si vous avez décidé de franchir le pas, sachez que le processus est assez simple à suivre.



Connectez-vous à l’application Paramètres sur votre iPhone ou iPad. Allez à la Accessibilité. Recherche Taille de l’affichage et du texte et entrez. Ensuite, allez à la section Filtres de couleur. Activez l’interrupteur et voilà !sur Mode niveaux de gris aura été activé.

Il convient de noter que cette section contient d’autres filtres destinés aux daltoniens. De cette manière, les couleurs à l’écran peuvent être adaptées pour que ces utilisateurs puissent les distinguer sans trop de problèmes. Cependant, celui qui nous intéresse est appelé Niveaux de gris. Tant qu’il est activé, l’ensemble de l’écran de votre iPhone ou iPad reste en noir et blanc.

Mais ne vous inquiétez pas. Si vous enregistrez l’écran ou faites une capture d’écran, les couleurs seront affichées comme elles le sont normalement. Vous n’avez donc pas à craindre que les images que vous partagez avec vos amis soient en noir et blanc.