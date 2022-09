Comment retrouver votre iPhone perdu avec iCloud, même s’il est éteint

Perdre un iPhone est une expérience que nous ne souhaitons pas à notre pire ennemi. Après tout, notre mobile contient toutes sortes d’informations personnelles précieuses que nous utilisons au quotidien des données privées ; ainsi que les contenus qui nous ont été confiés par des tiers. Pour cette raison, lorsque nous perdons notre appareil, nous pouvons avoir l’impression de perdre une partie du corps. Cependant, grâce à l’outil Rechercher, Apple nous permet de localiser notre iPhone rapidement et sans trop d’inconvénients.

Le service Trouver Il est exclusif à la firme de Cupertino. Non seulement cela nous permet de localiser rapidement notre iPhone, mais nous pouvons également faire de même avec d’autres appareils de marque ; comme iPad, AirPods, Mac, Apple Watch et même votre portefeuille MagSafe. De plus, il est entièrement gratuit et nous permet d’effectuer d’autres actions sur notre appareil perdu même s’il se trouve à des kilomètres.

Parmi ces fonctions, nous avons supprimer les données personnelles de notre appareil, verrouillez le terminal, jouez un son pour le retrouver s’il est silencieux ; et même définir le mode perdu pour verrouiller et suivre notre iPhone.

Comment localiser votre iPhone sur la carte

Avec l’outil de recherche, vous pouvez rechercher votre iPhone perdu et voir votre position sur la carte. Apple nous permet d’exécuter cette action de plusieurs manières, et bien sûr ici nous allons vous montrer comment le faire dans tous les cas.

Depuis un autre appareil Apple

Si vous avez un autre appareil Apple à la maison, il sera encore plus facile de retrouver votre iPhone perdu. vous avez juste besoin un autre iPhone, un iPad, un Mac ou même une Apple Watch avec connexion internet.

Grâce à l’écosystème de l’entreprise, tous les appareils Apple avoir l’application Localiser installée par défaut. De cette façon, vous pouvez y accéder et voir l’emplacement en temps réel de vos appareils ; ainsi que définir le mode perdu, jouer des sons et bien d’autres options. On le fait comme ça:

ouvrir l’application Trouver sur votre iPhone, iPad, Mac ou Apple Watch Vous devez être connecté à Apple si votre appareil est associé à votre compte. Si vous le faites depuis le mobile d’un ami, connectez-vous avec votre identifiant Apple. Dans la section Dispositifs vous verrez une liste de tous ceux associés à votre compte. Trouvez votre iPhone ici. Appuyez dessus. Désormais, vous pourrez voir son emplacement en temps réel. Dans le cas où ce n’est pas accessible, vous pourrez voir le dernier emplacement connu.

Localisez votre iPhone perdu depuis iCloud

Si vous n’avez pas d’appareil Apple en votre possession, vous pouvez toujours rechercher facilement cet iPhone perdu. Cette option est accessible depuis un ordinateur ou un appareil Android. Il vous suffit de suivre la procédure :

Entrez pour iCloud.com. Ici, il vous sera demandé de vous connecter avec votre identifiant Apple. Une fois connecté, rendez-vous dans la rubrique Chercher entre le menu d’icônes. Vous devriez pouvoir voir tous vos appareils associés au compte. Parmi eux, votre iPhone. Si iCloud ne peut pas afficher l’emplacement actuel de votre appareil, le dernier emplacement connu prendra sa place.

Vous pouvez maintenant rechercher votre iPhone même sans batterie

Avec l’arrivée d’iOS 14, Apple a introduit le mode Réserve de marche sur iPhone. Cependant, avec iOS 15.2, cela nous permet déjà de localiser facilement notre terminal même éteint ou téléchargé.

Cependant, nous aurons un limite de cinq heures pour rechercher notre terminal Déchargé. Une fois cette fenêtre temporelle terminée, l’appareil signalera sa dernière position connue, cessant ainsi de nous montrer sa position en temps réel.

Si vous voulez savoir si votre appareil est compatible avec Réserve de marche, il vous suffit de déverrouiller votre iPhone ; appuyez sur le bouton d’alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que l’indicateur de curseur apparaisse. Ici, il faut lire « L’iPhone peut être localisé même après la mise hors tension« . Si un tel texte apparaît, votre mobile aura cette fonction -vous devez avoir la localisation activée, bien sûr-. Cette fonctionnalité automatiquement activé lors de la mise à jour vers iOS 15.2 ou supérieur, donc s’il n’apparaît pas, cela signifie que votre mobile est dans une version inférieure ou n’est pas compatible.

Appareils iPhone compatibles avec Réserve de marche