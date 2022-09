Comment transférer des photos d’un ancien iPhone vers un nouveau

Si vous venez d’acheter un nouvel appareil iPhone, vous vous demandez probablement que pouvez-vous faire pour éviter de perdre les informations de la précédente. Après tout, au fil des années, nous pouvons stocker un bon nombre de photos et de vidéos de toutes sortes qui ont une certaine valeur sentimentale. Voulez-vous apprendre à transférer des photos de votre ancien iPhone vers un nouveau ? Eh bien ici, nous vous expliquons comment, et les étapes sont assez simples.

Le guide sera divisé en trois méthodes différentes. De cette façon, si l’un ne fonctionne pas pour vous ou ne vous convient pas, vous pouvez toujours passer au suivant. Cependant, ils sont tous assez simples et, en quelques clics sur les deux appareils, tout devrait être configuré.

Bien sûr, bien que le guide consiste à transférer des photos d’iPhone à iPhone ; fonctionne également entre iPhone et iPad, ou vice versa. Assurez-vous simplement que votre appareil est mis à jour avec la dernière version disponible afin de ne pas rencontrer de problèmes par la suite.

Comment transférer des photos d’iPhone à iPhone

La première des méthodes que nous utiliserons sera la méthode AirDrop. Il s’agit de la manière la plus simple et la plus élégante pour transférer manuellement nos photos d’un iPhone à un autre. Pour utiliser cette technologie de transfert, il vous suffit de faire ce qui suit.

Ouvrez le Centre de contrôle de votre iPhone en balayant depuis le coin supérieur droit (si vous avez un iPhone au design classique, il balayera de bas en haut). Ici, appuyez longuement sur le carré de connexion dans le coin supérieur gauche. La fenêtre s’agrandira. Appuyez longuement là où il est écrit goutte d’air. Choisir Tout Soit Seuls les contacts. Assurez-vous maintenant que le Wi-Fi et le Bluetooth sont activés.

La première partie est prête. Maintenant, tout est prêt pour commencer à transférer nos images d’un iPhone à l’autre en quelques étapes simples.

Comment diffuser des photos par AirDrop

Entrez dans l’application Photos. Ici, sélectionnez toutes les images que vous souhaitez transférer d’un iPhone à un autre iPhone. Appuyez sur l’icône de partage. Ici, appuyez sur goutte d’air. Vous devriez voir une collection d’appareils qui sont à portée du signal de l’iPhone. Bien entendu, sélectionnez votre nouveau terminal. Il ne vous reste plus qu’à accepter le transfert sur l’appareil récepteur et attendre la fin de la diffusion des images.

Transférer des photos d’un iPhone à un autre avec iCloud

Activer Photos iCloud

C’est l’option la plus simple de toutes. Nativement, votre bibliothèque Photos se synchronisera sur tous les appareils Apple qui utilisent le même identifiant Apple. Cependant, vous devez avoir suffisamment d’espace dans iCloud pour vous assurer que la sauvegarde s’est terminée avec succès. Sinon, les images ne seront pas téléchargées et celles existantes ne seront pas synchronisées sur les nouveaux appareils.

En premier lieu, iCloud offre seulement 5 Go de stockage cloud gratuit. Ceci, bien sûr, est assez peu pour une personne qui a passé des années à collecter des photos et des vidéos sur le même appareil. Pour cela, vous devrez louer un plan iCloud qui vous permet de stocker toutes vos photos dans le cloud.

Si vous avez déjà le nouveau forfait, ou n’avez pas besoin de plus de 5 Go pour sécuriser toutes vos images, suis les étapes:

ouvrir l’application Paramètre de votre ancien iPhone. Appuyez sur votre nom situé en haut. Tiens, va à iCloudet par la suite à Photos. Assurez-vous que l’option est activée Photos iCloud.

Maintenant, accédez à votre nouvel appareil et connectez-vous avec le même identifiant Apple. Ce processus généralement c’est fait lorsque vous démarrez l’appareil pour la première foisdonc nous supposerons que vous l’avez prêt.

Suivez les mêmes étapes mentionnées ci-dessus et assurez-vous que Photos iCloud être actif ici aussi. Les photos devraient automatiquement commencer à se synchroniser avec votre nouvel iPhone sans que vous ayez à toucher quoi que ce soit d’autre.

Transférez vos photos avec une sauvegarde iTunes

Comment créer une sauvegarde de votre iPhone avec iTunes

Tout d’abord, assurez-vous que l’application iTunes est installée sur votre ordinateur. Il est compatible avec Windows ou macOS, ce processus peut donc être effectué quel que soit l’appareil sur lequel vous vous trouvez.

Cependant contrairement aux précédentes, avec cette dernière procédure vous allez non seulement transférer les photos de votre précédent iPhone, mais aussi toutes autres informations. Parce que? Eh bien, parce que nous utiliserons la fonction de sauvegarde d’iTunes, et nous ne pouvons pas choisir ce que nous voulons sauvegarder et ce que nous ne voulons pas.

Si vous souhaitez toujours poursuivre les étapes, fais juste ce qui suit:

Ouvre iTunes sur votre ordinateur Windows ou Mac. Connectez votre ancien iPhone à votre PC. Une fois qu’il apparaît, appuyez sur l’icône iPhone située sur la barre supérieure de l’écran. Dans la rubrique résumé il y a toutes les options dont vous aurez besoin. Dans la section Copie de sécuritéChoisir Cet ordinateur. Cliquez maintenant sur sauvegarder maintenant. Ce processus peut prendre plusieurs minutes, alors ne débranchez pas votre appareil pendant qu’il se termine.

Une fois la sauvegarde terminée, vous pouvez maintenant déconnecter le mobile et commencez à restaurer la sauvegarde sur votre nouvel iPhone pour avoir toutes vos photos et vidéos disponibles.