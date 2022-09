Comment transférer les données de votre ancien iPhone et de votre Apple Watch vers votre nouvel appareil sans perdre de données

Vous avez un nouvel iPhone 14 ou iPhone 14 Pro ? Le transfert de données de l’un à l’autre est rapide et facile. Le temps est révolu où c’était une torture de devoir recourir à iTunes et, en de nombreuses occasions, la perte de données de santé également. Les systèmes iOS 16 et antérieurs disposent d’une méthode très simple pour transmettre les données sans rien perdre.

Vous pouvez également transférer la connexion de votre Apple Watch sans perdre les données de la journée ni devoir appairer et désappairer la montre de votre ancien iPhone. Veuillez noter que pour que tout fonctionne correctement, tous les appareils doivent être mis à jour à la dernière version.

Cependant, il est conseillé de d’avoir une sauvegarde iCloud au cas où le processus s’arrêterait en cours de route ou qu’un problème surviendrait, bien que cela ne soit pas totalement obligatoire.

Comment transférer les données vers le nouvel iPhone

Pour transférer vos données et votre Apple Watch d’un iPhone à un autre, il vous suffit de suivre un processus très simple. Veuillez noter que le nouvel iPhone doit être inutilisé, c’est-à-dire qu’il ne doit pas avoir terminé le processus de transfert initial.

Le processus de transfert est similaire à celui d’autres appareils, comme l’Apple TV, et en quelques minutes (selon vos données), le nouvel iPhone sera exactement le même que l’ancien. En outre, vous devez également savoir que le système de transfert est produit sur les deux appareils. Veillez donc à lancer le processus à un moment où vous n’avez pas besoin d’utiliser votre iPhone.

Pour le démarrer, Allumez le nouvel iPhone et approchez-le de l’ancien iPhone déverrouillé.. Cela lancera un processus appelé Démarrage rapide, qui transférera automatiquement les données, y compris notre identifiant Apple et les informations de notre iPhone. Une fois accepté, il ne vous reste plus qu’à suivre les étapes indiquées par l’assistant :

Attendez qu’une animation apparaisse sur le nouvel appareil. Tenez l’appareil actuel au-dessus du nouvel appareil, puis centrez l’animation sur le viseur à l’aide de la caméra (cette configuration est identique à celle de l’Apple Watch). Attendez le message Terminer sur le nouvel iPhone. Lorsque vous y êtes invité, saisissez le code d’accès de l’ancien iPhone sur le nouvel appareil et configurez Face ID ou Touch ID sur le nouvel appareil. Une fois le système de sécurité mis en place, vous aurez la possibilité de transférer les données de l’ancien appareil vers le nouveau. Appuyez sur Continuer pour commencer à transférer les données de l’ancien appareil vers le nouveau. Et attendez que le processus se termine.

Comment transférer votre Apple Watch

Si vous avez une Apple Watch, pendant le processus de transfert, le nouvel iPhone vous demandera si vous voulez la transférer. Acceptez et la montre vibrera, vous demandant le code de déverrouillage. Une fois entré, lancera le transfert et, dans quelques minutes, vous serez prêt à l’utiliser à nouveau. Veuillez noter que pour pouvoir transférer une montre, vous devez remplir les conditions suivantes :

L’Apple Watch doit être liée à votre identifiant et à votre mot de passe Apple (afin de pouvoir désactiver le verrouillage d’activation).

L’ancien iPhone et le nouvel iPhone sont tous deux connectés à un réseau Wi-Fi.

L’Apple Watch et l’iPhone doivent avoir une autonomie d’au moins 50 %.

L’Apple Watch doit être protégée par un code d’accès.

Toutefois, si l’iPhone ne vous demande pas si vous voulez commencer à transférer la montre, vous pouvez toujours configurer l’Apple Watch manuellement une fois que toutes les données ont été transférées.