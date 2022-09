Comment trouver des fichiers téléchargés sur un iPhone ou un iPad

Nos iPhone et iPad sont devenus outils essentiels du quotidien. Après tout, nous pouvons non seulement les utiliser comme sources de divertissement et de communication, mais aussi pour compléter notre flux de travail et étudier. Pour cette raison, il est très important que les deux appareils soient capables de télécharger du contenu depuis Internet ; mais comment retrouver ces fichiers une fois que nous les avons ?

La réponse est assez simple, en fait; seulement en premier lieu peut être un peu difficile à s’adapter à la gestion des fichiers sur iPhone ou iPad. Cependant, une fois maîtrisé, c’est assez facile. Pour ça, il vous suffit de suivre cette procédure pour savoir comment trouver vos téléchargements sur iPhone et iPad.

Savoir tirer parti de cette fonctionnalité ne se limite pas à la visualisation des documents téléchargés. Aussi nous pouvons libérer beaucoup d’espace si nous découvrons où se trouvent ces fichiers que nous ne savions pas pouvoir supprimer ; essentiellement parce que nous ne connaissions pas son emplacement en premier lieu.

Comment trouver vos téléchargements sur iPhone et iPad

Pour commencer, votre iPhone et iPad doivent avoir iOS version 12 ou supérieure. Cette exigence est essentielle, car il s’agit de la version dans laquelle Apple a inclus l’application Fichiers. Cette intégration a été essentielle pour la croissance d’iOS et d’iPadOS, et à chaque nouvelle version des deux systèmes d’exploitation, ceux de Cupertino se concentrent sur l’amélioration de cette section.

Comment pouvez-vous utiliser cette application pour trouver vos documents téléchargés ? Suivez simplement ces étapes sur votre iPhone ou iPad. La procédure est relativement similaire dans les deux appareils; vous n’aurez donc aucun problème à utiliser ce que vous avez appris dans les deux versions de l’application.

Sur votre iPhone ou iPad, accédez à l’application Dossiers intégré à votre appareil. Allez dans l’onglet Explorer, au cas où vous n’y seriez pas. Pour ce faire, appuyez sur l’icône du dossier en bas. Ici, vous verrez plusieurs options sous la section Emplacements.

Chacune de ces options correspond à une autre section de votre iPhone.

iPhone/iPad : Ce sera le stockage local de votre appareil. Tout ce qui est téléchargé ici sera stocké directement sur votre terminal.

: Ce sera le stockage local de votre appareil. Tout ce qui est téléchargé ici sera stocké directement sur votre terminal. iCloudDrive : Bien sûr, cette section correspond au stockage en nuage. Tout ce que vous téléchargez et stockez dans ce dossier sera téléchargé sur le cloud Apple. Cependant, si vous n’avez pas d’espace dans iCloud, cela fonctionnera comme une extension du stockage local.

: Bien sûr, cette section correspond au stockage en nuage. Tout ce que vous téléchargez et stockez dans ce dossier sera téléchargé sur le cloud Apple. Cependant, si vous n’avez pas d’espace dans iCloud, cela fonctionnera comme une extension du stockage local. Autres options : Si vous avez plus de services cloud associés sur votre iPhone, vous pourrez également les voir ici. Parmi eux, nous avons Dropbox, Google Drive, Amazon Drive et plus encore.

: Si vous avez plus de services cloud associés sur votre iPhone, vous pourrez également les voir ici. Parmi eux, nous avons Dropbox, Google Drive, Amazon Drive et plus encore. téléchargements: Ici vous pouvez trouver les fichiers téléchargés directement depuis le navigateur de votre iPhone ou iPad.

Cette dernière section peut être utilisée pour accès direct à vos téléchargements. Cependant, vous pouvez également le faire en allant sur iCloud Drive puis dans le dossier téléchargements. Notez que vous pouvez créer vos propres dossiers ici et les utiliser pour télécharger du contenu dans n’importe lequel d’entre eux quand vous le souhaitez.

Si vous connaissez le nom de ce que vous voulez rechercher, vous pouvez utiliser la barre de recherche en haut de l’écran.

Comment utiliser correctement l’application Fichiers

Une fois que vous avez vos fichiers téléchargés en vue, vous pouvez effectuer diverses actions avec eux.