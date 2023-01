Comment utiliser le Google Stadia Controller avec n’importe quel jeu ou service : guide étape par étape

Les services Google Stadia seront définitivement arrêtés à partir d’aujourd’hui, 18 janvier 2023. C’est pourquoi, si vous possédez un contrôleur Stadia, la société a lancé un outil qui vous permet d’utiliser sa connexion Bluetooth LE pour le relier à votre ordinateur. ou d’autres dispositifs. Vous pourrez ainsi jouer à des jeux sur Steam, GOG, Epic Games ou tout autre service grâce à la fonction sans fil de la manette.

L’activation de la connexion Bluetooth sur les contrôleurs Stadia vous permettra également de les connecter à d’autres appareils. Ainsi, si vous voulez jouer à des jeux sur votre Mac, PC, iPad, iPhone ou Android, vous pouvez le relier sans problème. C’est vrai, cette procédure ne peut pas être ann ann annuléemais étant donné que les services de Google Stadia seront fermés pour toujours, il n’y a également rien à perdre.

Vous avez jusqu’au 31 décembre de cette année 2023 pour suivre les étapes suivantes et activez le Bluetooth sur votre contrôleur Stadia. Après cette date, vous ne pourrez l’utiliser que via une connexion USB, ce qui vous empêchera d’accéder à ses fonctions sans fil.

Que fait cet outil ?

Cet outil lancé par Google Désactive définitivement la connexion Wi-Fi intégrée au contrôleur Stadia.en cours de remplacement par la technologie Bluetooth Low Energy (BLE). Bien sûr, cela rendra la manette incompatible avec le service Stadia de Google, mais étant donné qu’elle sera disponible jusqu’à aujourd’hui, ce n’est pas un problème.

Aussi, le port casque ne fonctionnera plus non plus sur les Stadia après la mise à jour Bluetooth.. Ce port permettait d’écouter le jeu à l’écran en utilisant la manette comme passerelle. Cependant, à partir de cette procédure, vous devrez les connecter directement à l’appareil qui exécute le titre.

Les boutons de capture et de l’assistant Google sont une autre fonctionnalité à laquelle vous devrez dire adieu. Néanmoins, vous pourrez probablement les utiliser comme boutons supplémentaires dans les titres que vous jouez.Vous devrez juste les cartographier correctement.

Mettre à jour et activer le Bluetooth sur votre contrôleur Stadia

Le processus de mise à jour est très simple. Google a mis en place un site web qui vous permettra de suivre les étapes en peu de temps et sans pertes.. Assurez-vous simplement que votre contrôleur Stadia est chargé à au moins 10%. Si ce n’est pas le cas, vous ne pourrez pas effectuer la mise à jour.

Ouvrez l’outil de mise à jour de votre télécommande Google Stadia dans Chrome ou Microsoft Edge. Tapez sur le Passer en mode Bluetooth. Cliquez sur le bouton Début de la première option. Accepter Les conditions de service de Google.

Lancez maintenant le processus de mise à niveau. Comme vous le voyez sur l’écran, la première étape consiste à connecter votre contrôleur Stadia à votre ordinateur via un câble USB. Une fois prêt, appuyez sur le bouton Continuer à.

Touchez le bouton Permettre à Chrome de vérifier. Ensuite, une fenêtre s’ouvrira dans laquelle vous devrez sélectionner votre contrôleur Stadia, puis taper sur le bouton Connectez-vous à. Dans l’étape suivante, vous devrez suivre une série d’étapes pour déverrouiller le firmware de votre contrôleur. Tout d’abord, débranchez-le du câble USB pour l’éteindre. S’il se rallume, il suffit d’appuyer sur le bouton Stadia pendant 4 secondes jusqu’à ce qu’il s’éteigne. Maintenant, appuyez sur le bouton options (les trois points) en reconnectant le câble USB à votre contrôleur Stadia. Le voyant du contrôleur doit rester éteint. S’il s’allume, vous devrez recommencer le processus. Enfin, appuyez à nouveau sur le bouton des options, et en même temps sur le bouton de l’Assistant Google, ainsi que sur les boutons Y et A. Il y en a quatre au total à presser.

Pour confirmer que le firmware a été déverrouillé avec succès, passer à l’étape suivante de la configuration.

Une dernière étape…

Maintenant, pour installer la mise à jour, suivez ce processus.

Tapez sur l’écran le bouton Autoriser Chrome à télécharger. Dans la fenêtre, sélectionnez votre contrôleur Stadia et tapez sur. Connectez-vous à. Comme dans l’étape précédente, c’est maintenant à votre tour de Autoriser l’installation de Chrome.

Lorsque vous avez terminé l’installation de la mise à jour, votre contrôleur Stadia pourra désormais se connecter via Bluetooth. Si vous voulez le tester, il suffit de maintenir enfoncés les boutons Y + Stadia pendant deux secondes jusqu’à ce que le voyant clignote en orange. Maintenant, recherchez la télécommande dans les paramètres Bluetooth de votre appareil et associez-les.