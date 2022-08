Comment vérifier l’historique de vos vidéos TikTok ?

Si vous avez utilisé TikTok, vous avez probablement l’habitude de perdre vos vidéos préférées après une longue session sur l’application. Une véritable tragédie, car si vous ne l’avez pas marqué d’un Like, ajouté aux favoris ou enregistré sur votre téléphone, il est probable que vous ne pourrez plus jamais le regarder… C’était du moins le cas avant que nous ne découvrions l’astuce que nous allons vous montrer aujourd’hui. Avec ces étapes, vous pourrez accéder rapidement à l’historique des vidéos déjà regardées sur TikTok.

La vérité est que TikTok dispose d’un historique de visualisation à part entière. Cependant, il s’agit d’une fonctionnalité qui doit être activée avant de pouvoir être affichée. Mais ne vous inquiétez pas, il existe un moyen d’accéder aux vidéos que vous avez déjà regardées, même si vous n’avez pas activé l’historique des vidéos.

Cette solution est devenue assez virale sur la propre application de TikTok. Ici, les utilisateurs ont profité de l’occasion pour partager avec tout le monde la découverte de cette fonctionnalité intéressante. Bien sûr, c’est notre travail de vous l’apporter pour que vous puissiez vous aussi atteindre votre objectif : accéder à l’historique secret de visualisation sur TikTok.

Si vous voulez être plus méticuleux, il existe apparemment un autre moyen d’obtenir votre historique de recherche. Ce n’est pas l’alternative la plus accessible, mais elle est assez efficace. Il suffit de lire la suite pour savoir quelle procédure vous convient le mieux.

Comment accéder à l’historique des vidéos déjà regardées sur TikTok

La première chose que vous devez faire est d’ouvrir l’application TikTok sur votre appareil. Une fois que vous êtes au début, cherchez l’icône de la loupe dans le coin supérieur droit. Cela vous amènera à la barre de recherche de l’application. Dans la barre, tapez un simple astérisque. Techniquement, cela devrait fonctionner pour tout ce que vous tapez, mais certains rapports indiquent que l’astérisque permet d’afficher plus de vidéos que vous avez déjà regardées. Ensuite, tapez sur Recherche. Plusieurs vidéos vont apparaître à l’écran. Concentrez-vous sur la recherche de la Paramètres juste en dessous du bouton Recherche dans le coin supérieur droit. Dans ce menu, activez l’option Vidéos regardées. Puis tapez sur Appliquer. La page sera rafraîchie. Maintenant, vous pourrez voir toutes les vidéos que vous avez récemment regardées. Cherchez celui que vous avez manqué et n’oubliez pas de l’ajouter à vos favoris pour éviter que cela ne se reproduise.

Veuillez noter que avec cette astuce, vous ne pourrez pas trier les résultats par date d’affichage. TikTok organise tout en fonction de la pertinence des vidéos. Pour cette raison, il vous faudra probablement un certain temps pour trouver les dernières vidéos que vous avez regardées, car il n’y a pas d’indicateur pour commencer la recherche à un point précis.

D’autre part, il arrive que cette fonction peut prédire les vidéos que vous n’avez pas encore vues mais qui apparaîtra bientôt sur votre page « Pour vous ». Nous ne savons pas exactement pourquoi, mais cela pourrait être dû au fait que TikTok précharge les vidéos dans le cache pour une lecture plus fluide.

Activez l’historique des vidéos officielles



Comme nous l’avons mentionné au début de ce guide, TikTok dispose d’un historique des vidéos déjà regardées. Cependant, pour une raison quelconque il s’agit d’une fonction que vous devez activer avant de pouvoir voir les résultats à l’écran. Cependant, une fois que vous l’avez fait, chaque TikTok qui apparaît à l’écran sera stocké sans aucune étape supplémentaire de votre part, et contrairement à l’étape précédente, il sera stocké chronologiquement.

Connectez-vous à votre profil TikTok. Ensuite, appuyez sur les trois lignes dans le coin supérieur droit et allez sur Paramètres et confidentialité. Faites défiler le menu jusqu’à ce que vous trouviez Historique des vidéos visionnées. Connectez-vous et activez la fonction.

Si vous voulez le tester, allez sur votre page d’accueil et commencez à afficher du contenu. Suivant, revenez et vous pourrez voir comment toutes les vidéos ont été stockées dans cette nouvelle section.

Demandez vos coordonnées à TikTok



Il s’agit de la deuxième méthode dont nous vous avons parlé au début de ce guide. Selon certains rapports, TikTok peut vous donner une liste de toutes les vidéos que vous avez regardées lorsque vous demandez le téléchargement de vos données. Sachez toutefois que ce n’est pas la meilleure façon de procéder. La raison en est qu’en plus de devoir attendre au moins un jour pour obtenir une réponse de l’application, vous n’obtiendriez qu’un fichier avec des liens qui seraient assez compliqués à interpréter.

Si vous souhaitez toujours poursuivre la procédure, il suffit de suivre les étapes suivantes.

Dans l’application TikTok, allez sur votre profil. Ici, tapez sur les trois lignes horizontales dans le coin supérieur gauche. Aller à Paramètres et confidentialité. Maintenant, allez à la section Gérer le compte et ensuite se connecter à Télécharger les données. Choisissez le format TXT pour plus de commodité.

Comme nous l’avons expliqué, TikTok peut prendre quelques jours pour vous contacter avec vos données téléchargées. Le devis est d’une journée, alors restez à l’écoute pour pouvoir télécharger votre document et voir toutes les vidéos visionnées.

Cela comprend également d’autres informations importantes, telles que votre nom d’utilisateur, votre photo de profil, votre description et vos coordonnées. Vous pourrez également voir vos paramètres de confidentialité, vos notifications et vos langues. Tous les commentaires, conversations, achats, « likes » et « favourites » seront également présents.