Comprendre le fonctionnement des AirTags d’Apple et leurs avantages

Les AirTags sont les nouveaux accessoires de localisation créés par Apple pour vous aider à ne plus jamais perdre vos objets précieux. Dans cet article, nous allons explorer comment fonctionne le dispositif AirTag, ainsi que ses différentes utilisations et caractéristiques.

Qu’est-ce qu’un AirTag ? Un AirTag est un petit dispositif rond qui se fixe à vos objets personnels tels que vos clefs, bagages, sac à dos ou tout autre objet que vous souhaitez suivre. Il utilise un signal Bluetooth pour se connecter à votre iPhone ou iPad, vous permettant de localiser l’objet auquel il est attaché grâce à l’application Localiser sur votre appareil compatible.

Principales caractéristiques des AirTags

Petit et léger : Les AirTags ont été conçus pour être facilement attachés à différents objets sans ajouter trop de poids ou de volume.

Petit et léger : Les AirTags ont été conçus pour être facilement attachés à différents objets sans ajouter trop de poids ou de volume. Résistant à l’eau et à la poussière : Ils possèdent une certification IP67, ce qui signifie qu’ils peuvent résister à une immersion dans l’eau jusqu’à 1 mètre pendant 30 minutes.

Résistant à l’eau et à la poussière : Ils possèdent une certification IP67, ce qui signifie qu’ils peuvent résister à une immersion dans l’eau jusqu’à 1 mètre pendant 30 minutes. Une pile remplaçable : L’autonomie annoncée de la pile est d’environ un an, et elle peut être facilement remplacée par une pile bouton CR2032 standard.

Une pile remplaçable : L’autonomie annoncée de la pile est d’environ un an, et elle peut être facilement remplacée par une pile bouton CR2032 standard. Personnalisables : Vous avez la possibilité de graver gratuitement un texte ou un emoji sur votre AirTag lors de l’achat sur le site d’Apple.

Comment fonctionne le système de localisation des AirTags ?

Le système de localisation des AirTags repose sur la technologie Bluetooth Low Energy (BLE) pour émettre un signal qui peut être détecté par les appareils compatibles à proximité.

Lorsque vous cherchez un objet équipé d’un AirTag, l’application Localiser sur votre iPhone ou iPad collecte ces signaux Bluetooth et les compare avec la position GPS de votre appareil pour déterminer l’emplacement de l’objet perdu.

Pour cela, les AirTags tirent parti du réseau mondial d’appareils Apple, qui agit comme un vaste réseau de recherche collaboratif et sécurisé. Chaque fois qu’un appareil Apple capte le signal Bluetooth d’un AirTag, il envoie anonymement sa localisation à iCloud, qui la transmet alors à l’appareil propriétaire de l’AirTag.

Precision Finding et boussole intégrée

Sur les modèles d’iPhone équipés d’une puce U1 (à partir de l’iPhone 11), une fonctionnalité appelée Precision Finding est disponible pour les AirTags. Cette fonction utilise la technologie Ultra Wideband (UWB) pour fournir une indication directionnelle précise vers votre AirTag lorsque vous êtes à proximité. L’application Localiser affiche alors une interface avec une boussole, indiquant la distance et la direction de l’objet recherché.

Configurer et utiliser un AirTag

La configuration des AirTags est simple et rapide :

1. Retirez le film protecteur pour activer la pile de l’AirTag.

2. Approchez l’AirTag de votre iPhone ou iPad compatible.

3. Un message apparaît à l’écran pour vous guider dans le processus de jumelage.

4. Nommez l’AirTag en fonction de l’objet auquel il sera attaché (par exemple « Clefs »).

5. Une fois l’AirTag associé à votre compte Apple ID, il apparaîtra dans l’application Localiser avec l’objet correspondant.

Pour retrouver un objet équipé d’un AirTag, ouvrez l’application Localiser et sélectionnez l’onglet « Objets ». Vous verrez alors la liste de vos AirTags et leur dernière position connue. En cliquant sur un AirTag, vous pouvez choisir de faire jouer un son sur celui-ci pour faciliter sa localisation, ou d’utiliser la fonctionnalité Precision Finding si votre appareil est compatible.

Sécurité et respect de la vie privée

Apple a mis en place plusieurs mesures pour garantir la sécurité et la confidentialité des données liées aux AirTags et à leur utilisation :

Les données de localisation sont chiffrées et stockées de manière sécurisée sur iCloud.

Les données de localisation sont chiffrées et stockées de manière sécurisée sur iCloud. Aucune information d’identité n’est stockée sur l’AirTag lui-même.

Aucune information d’identité n’est stockée sur l’AirTag lui-même. Les communications entre les AirTags et les appareils Apple sont anonymes et chiffrées.

Les communications entre les AirTags et les appareils Apple sont anonymes et chiffrées. Des alertes anti-traçage sont envoyées à l’utilisateur si un AirTag inconnu semble le suivre pendant une certaine durée.

Compatibilité avec les appareils Android

Bien que les AirTags soient principalement destinés aux utilisateurs d’appareils Apple, ils peuvent également être détectés par les appareils Android équipés de la technologie NFC. En approchant un téléphone Android compatible d’un AirTag, il est possible d’accéder aux informations du propriétaire enregistrées sur celui-ci, telles qu’un numéro de téléphone ou une adresse e-mail.

En résumé, les AirTags d’Apple offrent une solution pratique et sécurisée pour localiser et retrouver vos objets perdus ou égarés. Grâce à la technologie Bluetooth et à l’immense réseau d’appareils Apple, les AirTags permettent de retrouver rapidement et facilement vos biens, tout en protégeant vos données personnelles et votre vie privée.