Critique de Fate : The Winx Saga : La saison 2 ne parvient pas à trouver son identité

La deuxième saison de Destination : La Saga Winx que vous pouvez regarder aujourd’hui sur Netflix, commence là où le premier s’est terminé. Cinq fées adolescentes, dotées de capacités magiques potentiellement catastrophiques, doivent apprendre à contrôler leurs pouvoirs. Dans la première saison, la série s’est attachée, dans ses six épisodes, à montrer que la magie est un mystère lié au passé. Dans ce nouveau volet, le pouvoir est tout : le bon, le mauvais, l’amour, l’inaccessible… Ce qui change le ton de l’intrigue. Tout en le rapprochant de la série animée originale Club Winx par Iginio Straffi.

À Alfea, le pensionnat magique d’Un autre monde, les choses ont très peu changé. Pas assez, en tout cas, pour que Bloom (Abigail Cowen) et le reste de ses camarades de classe puissent donner un sens à sa dynamique interne. L’école est-elle devenue un ennemi silencieux après les événements du dernier épisode de la saison ? Une fois qu’il a été révélé que les vieux secrets ne meurent jamais, et que tous sont en danger, revenir dans les murs de la vénérable institution semble être un risque.

Néanmoins, Destination : La Saga Winx montre clairement dès les premiers épisodes que pour les créatures magiques de l’Autre Monde, il est impossible de ne pas le faire.

Où aller quand vous êtes capable de faire exploser tout ce qui vous entoure avec du feu dans un élan de douleur ? Qui pourrait vous comprendre si vous pouvez entendre les pensées et les douleurs des autres avec un effort minimal ? L’éventualité de la magie – comment elle fonctionne, ce qu’elle provoque et ce qu’elle transforme – est beaucoup plus prononcée cette fois que dans la saison précédente. A tel point que l’élément prépondérant n’est plus la perception de cette école d’adolescents magiciens, mais ce qui se cache derrière sa prémisse.

Qu’arrive-t-il à Sky, Riven, Musa, Beatrix et même la perfide Stella dans un scénario où… leur rivalité d’adolescents prend une nouvelle tournure? La deuxième saison renforce cette idée par une transition compliquée vers une maturité un peu précipitée. Ce qui, néanmoins, finit par être nécessaire pour comprendre le sens profond de la façon dont l’histoire aborde le mystère.

Destin : La Saga des Winx

La première saison de la série a fait l’objet de toutes sortes de critiques pour avoir fait d’Alfea une réplique quelque peu malheureuse de l’emblématique Poudlard. Les nouveaux épisodes, en fait, s’attachent à faire la différence et à donner une nouvelle personnalité à la production. Il y parvient en définissant sa place comme une enclave au milieu de deux mondes. Si la réalité est à la limite de l’Autre Monde, les élèves d’Alfea sont des voyageurs entre deux perceptions du mystique. Surtout Bloom, dont la nature divisée devient plus compliquée à mesure que ses pouvoirs augmentent. Tout comme les soupçons sur sa capacité à les contrôler.

Une deuxième saison avec la magie transformée en véritable ennemi

Les nouveaux épisodes de Destination : La Saga Winx commence par explorer les changements essentiels qui se produisent à Alfea, une fois que Rosalind a pris le contrôle de l’institut. Bien que ce ne soit pas un sujet qui soit immédiatement abordé. Les premières scènes se déroulent, en effet, dans la paix bucolique qui entoure la vénérable institution. Terra (Eliot Salt), peut-être la plus innocente et la plus fragile du groupe originel de fées, erre dans la forêt à la recherche d’un lien avec la nature.

Le récit avance gentiment vers les questions laissées ouvertes lors de la clôture partielle du premier volet de l’histoire. Qui sommes-nous lorsque notre identité dépend de ce que nous pouvons faire ? Terra, plus que quiconque, doit faire face à l’étrange poids d’être une exception, même parmi les inhabituels. Une idée qu’elle partage avec Bloom, et maintenant Flora (Paulina Chávez), au milieu d’un environnement de plus en plus compliqué et sinistre.

Alfea, transformée en une enclave où la magie est mise à l’épreuve, amène ses personnages à se poser des questions douloureuses sur eux-mêmes. Un point compliqué lorsqu’il est lié de manière totalement différente à la perception de l’extraordinaire. Chaque élève est un risque, un danger et une opportunité. C’est aussi un espoir et une promesse. Mais que se passe-t-il lorsque tout devient un espace étrange, alambiqué et de plus en plus dangereux ?



Destination : La Saga Winx à la recherche d’une identité

En fait, le gros point de la deuxième saison est pour délimiter le monde des fées avec une bonne impulsion. Petit à petit, il devient plus clair que la qualité du magique fait partie d’un lieu émotionnel inexploré. Bloom, qui, au cours de la première saison, a tenté d’associer la peur, le deuil et l’effroi à un pouvoir destructeur, doit trouver un point d’équilibre. Le nouveau trimestre la trouve terrifiée, les portes d’Alfea se refermant derrière elle et la confinant dans un espace terrifiant. Cependant, le personnage est suffisamment fort pour assumer que, cette fois, elle n’est pas l’enfant effrayée qui est arrivée presque par hasard dans une école inexplicable.

Ce changement permet à l’émission d’explorer des régions beaucoup plus adultes. Cela profite également aux personnages de Stella, Aisha, Terra et Musa. La nouveauté des nouveaux épisodes de Destination : La Saga Winx comprend également Flora, la version action en direct d’une des figures les plus aimées de la bande dessinée. Il s’agit d’un ajout bienvenu, puisqu’il soutient et relie l’histoire de la streaming avec son long héritage dans la culture pop. Le résultat est une nouvelle vision d’Alfea devenue un lieu plus sombre, plus caractériel et plus élitiste et de ses étudiants.



Destination : La Saga Winx une fantaisie pleine d’élégance

Dans la nouvelle saison, la série tente de gérer la noirceur inhérente au fait que chacun de ses personnages représente un danger. Un latent, avec un passé à gérer. Il ne s’agit plus d’une démonstration de capacités extraordinaires, mais de la manière dont elles sont soutenues par une idée large. Bloom, qui est devenu le leader involontaire de l’école, tente de comprendre dans ses premiers chapitres pourquoi le feu dans son sang est aussi un stigmate.

La nouvelle saison de Destination : La Saga Winx est une version moins sinistre et plus jeune de Locke et Key. Probablement aussi une révision des principaux concepts de l’UE. Sabrina, la sorcière adolescente. Avec un final qui promet un retour non confirmé, la série s’est améliorée sur l’essentiel, mais reste un produit légèrement générique. Un univers qui n’a pas le pouvoir de créer son propre univers parmi les dizaines d’autres qui l’entourent.