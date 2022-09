Critique de la saison 5 de Cobra Kai : une histoire qui ne déçoit pas malgré sa simplicité

La cinquième saison de Cobra Kai s’appuie sur les piliers des quatre premiers, et si cela peut paraître simpliste, c’est tout le contraire. La série Netflix a réussi à creuser profondément dans Karate Kid pour enrichir son histoire. Les personnages du passé vont et viennent. Avec eux viennent leurs souvenirs et les éventuels rebondissements de l’intrigue. Un recyclage des références qui est mis à jour avec succès.

Cobra Kai n’est peut-être pas une série destinée à tous les publics. Il est fort probable que ce ne soit pas à cause du ton de son humour, de son autoréférence, de ses convenances scénarisées, de ses combats sans justification logique, et même de certains jeux d’acteurs douteux. Mais la série qui a fonctionné dans sa première saison comme un exercice nostalgique conserve cette essence. C’est pourquoi ses fans entrent dans l’histoire comme on s’approche d’un temple : sans aucune crainte de ce qu’ils vont y trouver. Il y aura de la satisfaction, du soulagement et, dans ce cas, du divertissement. La cinquième saison, en ce sens et selon ses standards, ne déçoit pas..

Cette nouvelle saison continue d’explorer les différentes idées de la famille et la difficulté de trouver une place dans le monde à l’adolescence. Au cours de ces voyages, adultes et enfants se confrontent comme s’ils venaient de Mortal Kombat c’était tout. La fête sauvage des coups de pied et des poings en l’air se calme quand l’un d’eux se rappelle pourquoi il fait du karaté. Le détail, au-delà de la justification, est la façon dont ses créateurs, Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg et Josh Heald. Les films et les séries intègrent l’ensemble de la mythologie.

Cobra Kai et les conséquences du passé

Après avoir perdu le All Valley, un tournoi dans lequel l’existence du Karaté Miyagi-Do et de sa philosophie était en jeu, Cobra Kai a pris le contrôle de la discipline dans le quartier. D’un point de vue philosophique, dans cette lutte entre le bien et le mal, ce dernier a le dessus bien plus qu’on ne le soupçonne au départ. Thomas Ian Griffith s’est vengé dans le rôle de Terry Silver. Après une performance discutable dans Karete Kiddonne ici une performance convaincante. C’est lui qui bouleverse la vie de Daniel LaRusso, joué par Ralph Macchio.

Hanté par ses fantômes, LaRusso s’approche du dénouement auquel on a progressivement fait allusion tout au long des quatre premières saisons : alors qu’il s’affaire à faire respecter la philosophie de son ancien maître, l’inspecteur de l’État. M. Miyagi (Pat Morita), sa famille était en train de craquer. Ce développement est cohérent et résonne avec d’autres histoires Cobra Kai est l’histoire de familles apparemment parfaites et de familles dysfonctionnelles. Le détail est que, lorsque les premiers sont vus en gros plan, ils ne sont pas loin de ressembler aux seconds.

Le problème le plus évident qu’il pose Cobra Kai est celui de LaRusso et celui de Johnny Lawrence, joué par William Zabka. À partir de lieux et de moments différents de leur vie, chacun tente d’affronter ses démons intérieurs, tandis que le karaté et les débats philosophiques que la discipline suscite conditionnent une partie de leur parcours. Tous deux recherchent une place qui se trouve souvent chez les autres, ceux qui ne sont pas dans le dojo.

Sans le karaté Miyagi-Do, LaRusso perd son nord philosophique. Lawrence, qui s’est lancé à la recherche de Miguel Díaz, joué par Xolo Maridueña, est au Mexique. Alors que l’un s’éloigne de sa famille, l’autre parvient progressivement à compacter la sienne. Pendant ce temps, Terry Silver passe à autre chose.

Le côté mégalomaniaque du méchant

Chaque adversaire dans Cobra Kai passe par un thème d’ambition débridée et de grandeur. Le plus haut degré de mégalomanie est représenté par la Terry Silver. Non seulement il aspire à régner sur le quartier grâce à sa philosophie, mais il veut aussi atteindre le tournoi le plus important du monde. Saison après saison, la série pose un plus grand défi.



Dans sa quête, il recycle les formules et les méthodes de résolution. Il ne lui reste plus beaucoup de moyens. Il s’agit d’un projet dans lequel tout, même les conflits familiaux, sera résolu par des coups et des coups de pied. C’est un principe que l’histoire met en avant depuis le début. Il ne faut pas être surpris. À ce stade, il appartiendra à chaque téléspectateur d’accepter ou non l’offre. Ceux qui ont déjà atteint la cinquième saison sont susceptibles d’applaudir la chorégraphie et la croissance de Silver.

Le personnage qui a grandi sur une deuxième ligne commande maintenant une armée, comme il définit son groupe d’étudiants. Celui qui aspire à dépasser les frontières traditionnelles. S’étendre au-delà, c’est amener le nom de Terry Silver à des endroits où il n’a jamais résonné auparavant. Le contraste avec LaRusso et Lawrence ne pourrait être plus fort. Ils aspirent à des objectifs plus simples, mais non moins complexes, tels que le maintien de leurs relations ou la paix avec leurs enfants.

Si, jusqu’à présent, il n’a pas été fait mention de Chozen Toguchi joué par Yuji Okumoto c’est parce qu’elle mérite un espace particulier. Il a été présenté précédemment dans Cobra Kai, mais durant cette cinquième saison, son influence atteint des sommets. L’histoire le présente comme un mélange de LaRusso et de Lawrence, combinant l’agressivité avec un fond philosophique, la tradition avec le sens du spectacle.

Cobra Kai, CINQUIÈME SAISON

Après quatre saisons, Cobra Kai est une histoire qui connaît ses limites et ne les dépasse pas. Ceci, bien que pouvant être considéré comme un problème, est l’une de ses forces. La production est consciente des raisons de son succès d’audience et adhère à ces idées. Il continue ainsi à proposer un récit fidèle et cohérent avec l’univers qu’il a construit jusqu’à présent.

L’impulsion entre LaRusso et Lawrence, avec l’apparition de Chozen Toguchi

Le rôle de Chozen Toguchi est essentiel pour rapprocher LaRusso et Lawrence afin de faire face à la menace de Terry SIlver. Sa figure n’apportera pas seulement une valeur compétitive à l’enseignement. Il aidera également les protagonistes à tirer des leçons qui leur seront utiles dans les combats où les poings sont moins importants que les mots. Les relations personnelles de cette triade se répercutent de multiples façons. Ensemble, ils font des références classiques dans la mythologie Karate Kid. Les deux hommes, qui sont inséparables dans leur personnalité et se transforment l’un l’autre, sont également inséparables dans leur personnalité.



Parmi eux, on trouve des références à Rocky et la parodie de Top Gun. Le premier clin d’œil est compris de l’influence. Cobra Kai peut être compris comme l’histoire de personnages qui doivent évoluer en tant que personnes plutôt qu’en tant qu’athlètes. Comme l’a fait Rocky Balboa. Le second hommage s’inscrit parfaitement dans le présent dans lequel la série est diffusée, avec… Top Gun : Maverick remplissant les salles de cinéma et battant les records du box-office.

Comme les saisons précédentes, la cinquième saison Cobra Kai ne veut pas être profond, innovant, ni même être plausible pendant quelques instants. Cependant, son approche du développement des personnages, son recours à l’absurde et sa capacité à se moquer de l’époque à laquelle il a été réalisé, et sa capacité à se moquer de l’époque à laquelle il a été réalisé, sont d’autant plus importants Karate Kid est cohérent avec l’univers narratif qu’il a composé au cours de ses cinq saisons. C’est pourquoi, lorsque le spectateur imagine qu’elle s’essouffle, quelque chose apparaît qui donne vie à l’histoire. Sinon, cela leur rappelle qu’il s’agit d’un divertissement avant tout. Comme si la production voulait envoyer un message : C’est à prendre ou à laisser.