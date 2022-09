Critique de The Last of Us Part 1 : vous n’en reviendrez pas de l’amélioration du jeu original

Lorsque les premières rumeurs ont émergé au sujet de la remake de The Last of Us ce fantastique jeu PS3 qui a séduit l’industrie en 2013, la plupart d’entre nous pensaient que c’était un geste totalement inutile. La raison ? Tout d’abord, le titre n’existe même pas depuis une décennie et, qui plus est, un an après sa sortie, il avait reçu un remaster pour la PS4. Si les remakes de jeux sont devenus monnaie courante pour de nombreuses sociétés, le délai entre l’œuvre originale et son remake n’est généralement pas si court.

D’autre part, il est indéniable que The Last of Us a plutôt bien vieilli. Principalement parce qu’il s’agissait d’une puissance graphique de sa génération, un avant-goût de ce qui allait arriver peu après dans le monde des consoles. Pourtant, il a suffi de voir la première bande-annonce pour se rendre compte que Naughty Dog, le studio qui a entrepris le développement du remake, avait très ambitieux. Il s’agissait non seulement de donner un coup de jeune à la section audiovisuelle, mais aussi au gameplay, en s’appuyant sur ce qui avait déjà été réalisé avec la remarquable suite.

Nous avons eu l’occasion de jouer The Last of Us Part 1 au cours des dernières semaines. Si je continue à penser que cette proposition aurait dû être remise à plus tard, je dois également admettre que je n’avais jamais imaginé que le titre original pouvait être amélioré. Les nouvelles fonctionnalités ne manquent pas et ils sont bien répartis dans presque toutes les sections qui le composent.

Cette fois, cependant, je ne m’attarderai pas trop sur la narration, car à cet égard, il n’y a pas de changement. L’histoire de The Last of Us est déjà bien connue de la grande majorité et nous savons à l’avance que sa campagne est aussi cruelle qu’elle est émotionnelle. Toutefois, si le remake est votre première expérience de l’aventure de Joel et Ellie, les deux paragraphes suivants vous donneront une brève description de ce à quoi vous devez vous attendre sans spoiler, bien sûr.



The Last of Us se déroule dans un monde post-apocalyptique. Une souche d’un champignon appelé Cordyceps a provoqué une pandémie dévastatrice dans le monde. Comme si cela ne suffisait pas, les personnes infectées se transforment en créatures agressives ayant une apparence de zombie elles ne peuvent pas voir et localisent leurs proies au son. L’histoire nous met aux pieds de Joel qui, à ses débuts, subit une tragédie familiale qui le marque à jamais. Quelque temps plus tard, par ces brusques rebondissements de la vie, le protagoniste se voit confier une mission : escorter une jeune fille jusqu’à un établissement situé dans la banlieue de Boston.

Le mineur, nommé Ellie s’avère être immunisé contre la maladie. Joel se rend compte que le fait de la garder en sécurité et de mener à bien la mission est le premier pas vers la découverte éventuelle d’un remède. Cependant, traverser la ville du Massachusetts devient un défi majeur, car une grande partie de la région est infestée de toutes sortes de créatures. Le récit comporte des moments crus, viscéraux et douloureux. Les expériences compliquées que Joel et Ellie vivent ensemble les amènent à développer une relation très étroite, presque père-fille.

L’illumination, le point de départ

Parlons maintenant des nouveaux graphismes et du gameplay. C’est certainement ce qui vous surprendra le plus dès que vous commencerez votre partie avec The Last of Us Part 1 sera son un nouvel éclairage. Oui, il était déjà bon dans le titre original, mais le bond qu’il a fait dans le remake est significatif. Si vous êtes familier avec les différents aspects techniques des jeux vidéo, vous savez que l’impact de la lumière sur une scène va au-delà de la zone spécifique qu’elle est censée éclairer.



Quelques simples rayons de lumière, réfléchis de la bonne manière, peuvent modifier visuellement tout ce qui nous entoure. Sur The Last of Us Part 1, l’éclairage se comporte de manière beaucoup plus réaliste. Le changement le plus évident se situe dans les ombres et les endroits où l’obscurité prédomine. S’ils étaient déjà effrayants auparavant, ils le sont encore plus maintenant, car la lumière a naturellement du mal à les atteindre.

Je dirais même que Naughty Dog a dû intervenir manuellement sur le comportement de l’éclairage dans certains intérieurs pour qu’il soit moins difficile de voir ce qui s’y trouve, y compris les ennemis. Le jeu comporte une bonne quantité d’environnements où il est possible de voir que la lumière émise par le soleil le jour, ou les sources artificielles la nuit, est projetée et réfléchie comme le veut la physique.

Bien sûr, cette grande amélioration de l’éclairage s’accompagne de des textures qui présentent une résolution plus élevée. Quel que soit le type de surface ou d’objet que nous regardons, nous pouvons percevoir une amélioration de leur niveau de détail, bien que certains soient plus élaborés que d’autres. De la même manière, je dois souligner la effets de particules qui ont été clairement créés de toutes pièces pour être plus proches des phénomènes qu’ils dépeignent. Les explosions ou le feu, pour n’en citer que quelques-uns, n’ont jamais eu meilleure allure.

The Last of Us Part 1 présente de nouveaux modèles de personnages



À ce stade, je voudrais faire remarquer que les scénarios ont maintenant des éléments qui réagissent à la puissance de feu une proposition héritée de The Last of Us Part 2. Le mieux est que, dans certains cas, ils ne sont pas seulement un ajout visuel, car ils interfèrent également avec le gameplay.

Par exemple, lorsque nous nous abritons dans une haie faite de morceaux de bois, qui seront détruits lorsqu’ils seront tirés par les ennemis. Puis, à un certain moment, vous devrez trouver un autre endroit pour vous mettre à l’abri. A d’autres moments, c’est juste les effets de destruction pour renforcer l’atmosphère de chaos, comme les dommages causés aux surfaces ou les éclats de verre après une balle ou une explosion proche.

La franchise s’est distinguée comme un jeu qui privilégie la narration avant tout. Par conséquent, le travail sur les animations faciales est essentiel pour que les personnages transmettent des émotions. The Last of Us Part 1 fait un saut qualitatif dans ce sens. Premièrement, parce que le nouveaux modèles des protagonistes et de tous les personnages et créatures en général expose une charge polygonale plus élevée et, dans le cas particulier d’Ellie, un visage complètement renouvelé, plus proche de ce que nous avons vu dans le deuxième jeu.

Évidemment, lorsque vous avez des visages plus détaillés, il est possible d’améliorer considérablement l’expressivité. L’histoire de The Last of Us comporte un nombre considérable de moments d’émotion dans lesquels les personnages expriment des sentiments tant négatifs que positifs. Le remake fait un usage remarquable de ces innovations techniques et parvient à offrir des séquences essentiellement cinématographiques – qui sont désormais générées en temps réel – qui enrichissent l’excellent scénario.

Tirer parti du potentiel technique de la PS5

En termes de gameplay, le principal changement que vous pourrez apprécier dans la intelligence artificielle. Soyons honnêtes, l’IA du titre original laissait parfois à désirer. Sur The Last of Us Part 1 Naughty Dog a cependant fait beaucoup d’efforts pour que les ennemis se comportent enfin comme des êtres humains rationnels. Cette fois, vous les verrez mieux se déplacer sur la scène et, une fois qu’ils vous auront repéré, ils feront de leur mieux pour vous flanquer.

L’intelligence artificielle des alliés n’est pas en reste. Ellie, qui vous accompagne pendant la majeure partie de l’aventure et n’hésite pas à vous soutenir lors de divers affrontements, se déplace désormais beaucoup mieux pour rester hors de vue des adversaires humains. Dans le titre de 2013, et le remaster qui a suivi, il était assez agaçant de voir votre stratégie de furtivité passer à la trappe lorsque votre compagnon exposait sa position de la manière la plus absurde, déclenchant des combats inutiles et non planifiés. Heureusement, de telles situations ont été réduites.



La sensation de la manette a également évolué grâce aux avantages de la technologie de la DualSense. Il n’y a pas une seule interaction de Joel qui n’ait pas un… réponse haptique précis par le contrôle. Naturellement, l’intensité de la vibration augmente en fonction de l’action exercée utiliser un objet consommable n’est pas la même chose que tirer un coup de fusil. De la même manière, ils ont intégré le déclencheurs réglables dont la tension est principalement impliquée dans l’actionnement des armes.

Un ajout que nous devrions tous applaudir Naughty Dog, et tout autre studio qui cherche à faire la même chose, ce sont les options d’accessibilité. La suite brillait déjà dans ce domaine et The Last of Us Part 1 a été mis à jour afin de pouvoir être apprécié par le plus grand nombre. C’est formidable de voir que le secteur se préoccupe de plus en plus de l’accessibilité et de ne laisser personne en marge de l’expérience.

Dans l’ensemble, The Last of Us Part 1 m’a surpris pour le mieux. Il est clair que les développeurs, grâce au potentiel de la PlayStation 5, ont enfin pu réaliser les idées qui n’avaient pu être concrétisées dans le titre original en raison d’un obstacle technique. Ce remake était-il nécessaire ? Je dis toujours non. Mais je ne nierai pas que j’ai pris beaucoup de plaisir à revisiter l’une des meilleures œuvres narratives de l’histoire du jeu vidéo.

Sans aucun doute, est la version définitive de l’aventure. Si vous êtes un fan de la franchise, je ne pense pas avoir besoin de vous dire que vous ne pouvez pas le manquer. Vous avez également à votre disposition le nouveau mode de mort permanente et un mode photo amélioré pour capturer les nouveaux scénarios.