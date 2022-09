Cyberpunk 2077 annonce la première extension avec Keanu Reeves et fait ses adieux à la PS4 et à la Xbox One

CD Projekt RED refuse de jeter l’éponge avec Cyberpunk 2077 et a annoncé la première extension pour le jeu controversé. Connu sous le nom de Phantom Liberty, le contenu téléchargeable sera exclusif aux consoles de nouvelle génération et ajoutera un nouveau quartier à Night City. Bien que les détails de l’histoire soient inconnus, le teaser fait allusion à une faction connue sous le nom de Nouveaux États-Unis d’Amérique.

Un autre détail important est le retour de Keanu Reeves dans le rôle de Johnny Silverhand qui avertit V que prêter allégeance aux nouveaux États-Unis est une mauvaise idée. La vidéo donne un aperçu des nouveaux environnements, ennemis et armes disponibles pour notre personnage. Selon Gabriel Amatangelo, le directeur du jeu, Phantom Liberty a de nouveaux personnages et un style d’intrigue avec lequel ils se sont amusés.

Phantom Liberty arrive en 2023 et sera disponible en téléchargement gratuit sur PS5, Xbox Series X|S, PC et Stadia. CD Projekt RED veut oublier les problèmes du jeu sur Xbox One et PS4. Ils ne font donc pas partie de la stratégie Amatangelo a annoncé que tout le développement sera axé sur le matériel de la génération actuelle.

Le nouveau patch Edgerunners rend hommage à la série animée de Netflix

En ce qui concerne ce dernier point, le patch connu sous le nom de Edgerunners arrivera pour coïncider avec la première de la série animée Netflix. La mise à jour 1.6 offrira de multiples nouvelles fonctionnalités, notamment la possibilité de changer l’apparence de votre personnage sans affecter les valeurs de votre armure. Vous pourrez créer jusqu’à 6 changements de tenue directement depuis l’appartement ou les planques.

Le patch inclut également de nouvelles quêtes, 6 armes à feu et 5 armes de mêlée, ainsi qu’une version du jeu Roach Race qui est disponible sur les appareils mobiles. Comme on peut s’y attendre, Cyberpunk 2077 ajoutera plusieurs références à l’anime Coupe-herbe prêts à être découverts dans Night City.

La mise à jour s’accompagne également d’améliorations visuelles et de performances, telles que l’optimisation du chargement, le ray tracing et la mise à l’échelle dynamique en 4K pour la Xbox X Series et la PlayStation.

Cyberpunk 2077 dit au revoir à la PS4 et à la Xbox One



CD Projekt RED a confirmé que Le patch 1.6 sera la dernière mise à jour majeure pour les utilisateurs de PS4 et Xbox One. Gabriel Amatangelo a indiqué qu’ils étaient en train de remanier certains systèmes qui serviront de base aux futures mises à jour de la base de données Cyberpunk 2077. Tous les amélioration du gameplay et de nouvelles fonctionnalités sera exclusif au PC et aux consoles de la génération actuelle, tandis que l’ancienne génération ne recevront que des mises à jour sporadiques du support technique.

Même si la décision était courue d’avance, il n’en reste pas moins que l’accent mis sur les consoles actuelles va agacer plus d’un. Annoncé un an avant le lancement de la PS4 et de la Xbox One, le jeu est devenu au fil du temps l’un des titres les plus attendus de cette génération de consoles.

Le lancement désastreux a révélé les mauvaises pratiques de CD Projekt RED, qui est rapidement tombé du piédestal des fans. Bien que le studio rame à contre-courant pour retrouver la confiance, la vérité est que Cyberpunk 2077 est loin d’être un retour réussi.