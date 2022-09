DALL-E 2 permet désormais aux images de s’étendre au-delà de leurs bords

DALL-E 2 l’outil d’intelligence artificielle capable de créer des images à partir de commandes textuelles, offre désormais la possibilité d’étendre toute image au-delà de ses frontières. Les utilisateurs peuvent télécharger n’importe quelle photo ou image et permettre aux algorithmes de la réimaginer comme faisant partie d’une image plus grande.

Cette ressource permet aux personnes créatives de créer leurs propres œuvres à partir de quelque chose de concret ou laissez-vous inspirer par les millions d’œuvres sur lesquelles DALL-E 2 a été formé. Au lieu de générer une image à partir de zéro, l’algorithme génère une image comportant la phrase souhaitée, mais encadrée dans l’ombre, la palette de couleurs, la texture et les directives d’éclairage de l’image téléchargée. Cette nouvelle fonction est disponible lors du téléchargement d’une image dans DALL-E 2.

Les résultats sont magnifiques. Les œuvres d’art ayant un retentissement mondial se transforment désormais en images qui peuvent se développer un grand nombre de fois. Le meilleur exemple est dans La femme à la perle le célèbre tableau néerlandais de Johannes Vermeer. Cette peinture à l’huile baroque est passée d’un portrait en gros plan à une scène complète où une femme est représentée au milieu de la maison. Avec des instructions différentes, la femme pourrait être n’importe où ailleurs. L’ambiguïté du tableau n’enchaîne pas l’imagination du spectateur ou celle des algorithmes.

La nouvelle fonction est, en fait, une modification de l’interface. Auparavant, l’utilisateur devait effectuer tout le processus manuellement, car DALL-E 2 n’autorisait les générations que dans les images téléchargées. L’astuce consistait à agrandir la toile, à télécharger une image et à la générer. Maintenant, c’est plus simple, direct, et peut être fait à partir de l’interface web.

Exemples de la nouvelle fonctionnalité de DALL-E 2

Sur le compte Instagram officiel de DALL-E 2, l’équipe a partagé plusieurs créations comme celle-ci :

Les créatifs ont utilisé l’outil pour modifier des éléments de l’image dans différents secteurs comme la mode, où DALL-E 2 peut offrir différentes propositions de matériaux et de couleurs sans avoir à investir beaucoup de temps et d’argent dans la réalisation des dessins. Ou utilisez-la comme source d’inspiration, car l’intelligence artificielle a vu plus de robes que quiconque dans le monde.

L’intelligence artificielle est le présent

Il y a quelques années encore, il était totalement impensable de penser qu’un robot pouvait peindre ce que nous lui disions de faire et nous surprendre. En réalité ne comprend pas l’art, ni n’a de goût. Il n’a pas non plus appris les bases des proportions, de la scène ou de l’éclairage. Mais il n’en a pas besoin, il a vu des milliards de photographies, de peintures et d’illustrations numériques. DALL-E 2 transforme une activité qui, jusqu’à récemment, nous semblait presque divine en un simple problème de prédiction mathématique.

Et ce qui est le plus surprenant, c’est la concurrence qui se manifeste. De nouveaux outils tels que MidJourney ou Stable Diffusion, basés sur des réseaux neuronaux conçus par des équipes modestes, mais dont les résultats sont très détaillés et fiables sur commande. De plus, de nombreux créatifs qui n’ont aucune notion d’illustration ou de peinture peuvent désormais donner corps à leurs idées grâce à ces outils d’intelligence artificielle.

Certains illustrateurs ne sont pas satisfaits, car ces robots font en réalité collages d’images découpées sur Internet, qui ne sont évidemment pas payés ou rémunérés pour leur travail. Pourquoi ? Parce qu’il ne s’agit pas d’une copie, mais a simplement appris de ce qu’il a vu. Tout artiste est influencé par les peintures qu’il a observées auparavant, les livres qu’il a lus et la musique qu’il a écoutée. Si la tâche la plus importante d’un écrivain est de lire, la tâche la plus importante de l’intelligence artificielle est d’analyser nos œuvres.