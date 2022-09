Dan Slott, l’auteur de Spider-Man et She-Hulk

Le site présentation numérique de Dan Slott un auteur de Marvel, suggère qu’il ne veut pas passer inaperçu. Il dit : « J’écris Spider-Man. Je l’ai fait. She Hulk : avocat Hulka et a écrit la première bande dessinée Spider-Verse. » À cette description, il ajoute quelques-unes de ses récompenses : Auteur des meilleures ventes du NY Times, Eisner et je. La relation avec Spider-Man est à elle seule une déclaration de principes.

Après Batman Spider-Man est peut-être le super-héros le plus célèbre de la culture pop. Dan Slott a non seulement été l’un de ses auteurs les plus reconnaissables, mais il a également posé plusieurs bases essentielles pour la narration de ce personnage. Parallèlement, il a également donné une voix et une histoire à d’autres personnages importants de Marvel, comme She-Hulk.

Les bandes dessinées sont truffées de détails évidents et d’autres qui le sont moins. Cependant, à l’intérieur de ces derniers, il y en a plusieurs qui constituent une sorte de microcosme, une méta-narration dans laquelle différents personnages se rapportent les uns aux autres, des auto-références et des clins d’œil évidents. Quel est le but ? Pour générer une expérience visuelle et de lecture beaucoup plus riche. Dan Slott est l’une des nombreuses voitures qui ont influencé ces aspects.

Dan Slott et son pari de Spider-Man à She-Hulk

Bien que le personnage de She-Hulk ait été créé par… Stan Lee et John Buscema. Le travail de Dan Slott est souvent commenté lorsqu’il s’agit de réfléchir sur le personnage. La série actuellement diffusée Disney+ s’inspire de certaines de ses idées. C’est quelqu’un qui a donné au personnage une modernité saisissante. Certains de ces éléments sont également apparus lors de son travail de scénariste pour Spider-Man, son œuvre la plus reconnaissable.



Dan Slott, à travers différents numéros, a donné du pouvoir à plusieurs des méchants de Spider-Man et a offert à Peter Parker des évolutions très intéressantes. Sur le réseau The Geek Network, a détaillé que son travail n’était pas très évident dans les premiers numéros, mais qu’après quelques numéros, le personnage prenait progressivement de l’ampleur selon l’intérêt de l’auteur.

Le 600e numéro, publié en 2009, a permis au scénariste de se positionner comme une voix à part entière au sein du secteur. L’une des caractéristiques les plus marquantes de sa relation avec l’univers du personnage est d’avoir intensifié la présence et le conflit avec les Docteur Octopus et l’impulsion avec J.J. Jameson.

Mais pour en arriver là, l’auteur a commencé bien des années plus tôt. La survie des plus branchés était son premier travail pour Marvel, qui a été suivi d’un autre épisode dans le cadre de la série New Warriors Annual c’était en 1991. Un an plus tard, il fait déjà partie des habitués de la société, au point de scénariser certaines histoires de Spider-Man, au sein de l’équipe de collaborateurs.

Sa carrière l’a amené à travailler sur des histoires avec des personnages tels que : Scooby-Doo, Looney Tunes et Les Powerpuff Girls. Cette dernière histoire est de DC, une compagnie avec laquelle il a également travaillé sur des histoires telles que Les Aventures de Batman et Aventures de la Ligue des Justiciers. Cependant, son nom a toujours été associé à Marvel. En plus des personnages susmentionnés, il a été associé à des projets tels que : Surfeur d’argent, Tony Stark : Iron Man, Les Puissants Vengeurs et Les Quatre Fantastiques.

Si sa relation avec Spider-Man est l’une des plus réussies, elle est aussi très critiquée, notamment pour son travail avec Superior Spider-Man une bande dessinée qui n’a pas été bien accueillie par les critiques ou les fans parce que l’histoire n’était pas considérée comme ayant une bonne fin. Malgré tout, lorsqu’on le mentionne, son nom est généralement associé à Spider-Man et à l’histoire de… She-Hulk qu’il a développé en 2004, et sur lequel une partie de l’adaptation de Disney+ est basée.

She-Hulk et l’autoréférence dans les bandes dessinées

Dans le Marvel Cinematic Universe un dispositif courant est la plaisanterie ou le rappel d’anecdotes du passé ou d’histoires parallèles. Cela se produit également dans les bandes dessinées. Iron Man peut faire un commentaire sur Captain America qui évoque une histoire différente de celle que le spectateur est en train de lire. En ce sens, l’une de ses manifestations les plus subtiles se produit lorsqu’une histoire en montre une autre.



Le deuxième épisode de She-Hulk : Avocat Hulka a fait un clin d’œil à cette auto-réfentialité, en allant peut-être un peu plus loin. Alors que Jennifer Walters joué par Tatiana Maslany alors qu’elle se promène dans les bureaux de son nouveau lieu de travail, la caméra montre un homme avec, derrière lui, une vitrine remplie de bandes dessinées. Ceci, selon Les meilleures bandes dessinées existe dans les bureaux de Marvel et DC. Les deux sociétés ont leur propre bibliothèque de numéros.

Ce n’est pas la première fois dans le Marvel Cinematic Universe qu’un tel détail se produit. Pendant Captain America : The First Avenger des bandes dessinées sur Steve Rogers apparaissent. Une recréation du monde réel dans le récit fictif. Il s’agit non seulement d’une référence à la vaste bibliographie de la Maison des idées, mais aussi d’un moyen de promouvoir ou de rendre hommage à des questions importantes dans le secteur. Il est probable que, comme d’autres, dans l’ensemble de l’œuvre de Dan Slott, qui compte plus de 70 titres, vous trouverez également ce genre de détails envers les fans et un univers aux proportions graphiques et littéraires énormes.