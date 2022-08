Days Gone pourrait être la prochaine franchise PlayStation à être portée sur grand écran

Sony met les bouchées doubles pour porter les franchises PlayStation sur grand écran. Selon Date limite, Sony Pictures a autorisé la réalisation d’un film sur jours perdus développé par Bend Studios et a fait ses débuts sur la PS4 courant 2019. Il se déroule dans un monde post-apocalyptique menacé par des créatures semblables aux zombies classiques. Il a été généralement accueilli positivement par les joueurs et la presse spécialisée.

En effet, selon les informations des médias précités, la société de production négocie déjà la participation de plusieurs acteurs. Parmi eux, citons Sam Heughan que vous reconnaîtrez probablement pour son rôle de Jamie Fraser dans Outlander. Sur Jours perdus cependant, donnerait vie à Diacre St. John le protagoniste de l’aventure jouable. Il est intéressant de noter que l’acteur a des traits de visage très similaires à ceux de ce personnage, de sorte que le rôle lui convient parfaitement.

D’un autre côté, le scénario du film par Jours perdus serait la responsabilité de Sheldon Turner. Il est connu pour son travail sur Coup bas : la fin du jeu, X-Men : First Generation y Massacre à la tronçonneuse : les origines. Son curriculum vitae comprend une nomination aux Oscars pour le « Meilleur scénario adapté » dans Nons top Love. En outre, il est également chargé de l’écriture du long-métrage de Splinter Cell la franchise de jeux vidéo d’Ubisoft.

La production de Jours perdus serait entre les mains des susnommés Turner et Jennifer Klein. Bien sûr, PlayStation Productions est impliqué dans le projet par Asad Qizilbash et Carter Swan.

Cette nouvelle est aussi un peu surprenante. Pourquoi ? L’année dernière, Jason Schreier, l’une des sources les plus fiables de l’industrie du jeu vidéo, a déclaré que les créateurs de Jours perdus a fait un terrain à Sony pour faire la suite, mais la société aurait refusé. Par conséquent, l’hypothétique Jours perdus 2 est allé dans le congélateur. Jeff Ross et John Garvin, qui étaient les principaux responsables du jeu, ont quitté le studio après une telle situation.



Le rapport de Schreier mentionne en outre que Sony a préféré se concentrer sur ses franchises les plus importantes comme The Last of Us et Dieu de la guerre au lieu de pousser des suites à des projets de taille moyenne, parmi lesquels figuraient Jours perdus. Néanmoins, le jeu vendu à environ 9 millions d’exemplaires ce qui n’est pas mal du tout. De nombreux joueurs se sont plaints du rejet de la suite et ont exprimé leur mécontentement sur les médias sociaux.

Si les informations sur le film de Jours perdus a raison, le paysage entourant la franchise est chamboulé. Tout d’abord, parce que cela indique que Sony ne l’a pas oublié et qu’il pense qu’il a le potentiel pour réussir au-delà des jeux vidéo. Deuxièmement, il est possible que Jours perdus 2 a finalement reçu le feu vert Pourquoi ?

PlayStation ne crée pas d’adaptations de ses franchises sans profiter de la sortie d’une expérience jouable. Le long métrage de Uncharted par exemple, a coïncidé avec Collection Uncharted : Legacy of Thieves. La série de The Last of Us par HBO Max, sortira la même année (2023) que la rumeur qui court. The Last of Us : Factions 2une offre multijoueur pour la PS5.

Nous ne pouvons pas non plus oublier que sur le chemin viennent la série de Dieu de la guerre (Amazon Prime Video), Horizon (Netflix) et Twisted Metal (Paon). En ce qui concerne le grand écran, les films suivants sont en cours de tournage Fantôme de Tsushima (réalisé par Chad Stahelski) et Gran Turismo (réalisé par Neill Blomkamp).