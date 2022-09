Dernière chance de s’abonner à Disney+ pour 1,99 euros

En raison de la journée Disney le service de streaming propose une offre sans précédent : s’abonner pour la première fois (ou se réabonner) coûte très peu. Disney+ a une réduction de 75% qui ramène l’abonnement à 1,99 euros/dollars (ou 1,49 $ si vous vivez dans un pays bénéficiant d’une remise supplémentaire).

Le prix réduit inclut l’accès à l’ensemble du catalogue, et si vous vous inscrivez maintenant, vous pourrez également regarder la première de Andor la nouvelle série Star Wars qui sera diffusée en exclusivité sur le service de streaming le 21 septembre.

Pour profiter de cette offre, il faut se dépêcher, la réduction ne sera disponible que pendant trois jours encore, il faut donc en profiter dès aujourd’hui et ouvrir un compte avec la réduction de 75 % incluse.

S’inscrire et profiter de l’offre Disney+ est très simple et ne nécessite que quelques étapes. De plus, si vous avez déjà un compte avec le service, c’est encore plus facile et vous n’aurez qu’à le réactiver en faisant cliquez sur sur ce lien de promotion. Pour les nouveaux comptes, il suffit de suivre les étapes ci-dessous :

Vous pouvez profiter de Disney+ sur n’importe quel appareil Télévisions intelligentes, smartphones, tablettes, ordinateurs, consoles de jeux PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch et appareils de streaming tels que Apple TV, Roku, Amazon Fire TV et Chromecast. Et téléchargez vos séries et films préférés pour les regarder à tout moment, où que vous soyez.

Votre compte Disney+ vous permet de regarder contenu simultané sur un maximum de 4 écrans à la fois. Vous pouvez créer jusqu’à 7 profils différents et, si vous partagez le compte avec votre famille, définir un contrôle parental sur les profils des enfants de manière très simple.

L’offre prend fin le 19 septembre, c’est donc le dernier week-end où vous pouvez en profiter.