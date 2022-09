Désormais, l’achat d’un smartphone sera encore plus cher

Le renouvellement du Canon numérique est déjà en cours et, comme prévu, il n’est pas bon pour les utilisateurs. Selon le Vozpopuli l’arrêté royal qui établit le paiement de cette redevance augmentera le prix de 3,75 euros pour chaque appareil vendu. Il augmente donc par rapport aux 1,01 euros que les clients devaient verser aux sociétés d’auteurs pour atténuer l’effet de la copie et de la violation du droit d’auteur sur les dispositifs technologiques. Ce n’est pas une nouveauté, cela fait le tour de la sphère politique depuis des mois, mais cela nous rapproche un peu plus de la réalité qui a été évoquée. En 2017 déjà, il y a eu une révision dans laquelle des dispositifs technologiques ont été ajoutés, une révision qui revient sur la table avec des négociations en hausse.

Le texte, créé par les associations de droits d’auteur, les entreprises technologiques et le gouvernement du parti socialiste, chercher à enregistrer les fabricants de technologie eux-mêmes. En réalité, comme dans d’autres secteurs, le coût supplémentaire lié au paiement des sociétés d’auteurs pour les pertes alléguées finit par être supporté par le bas de la chaîne.

Sans date d’entrée en vigueur sur la table, le Canon numérique s’accompagne d’autres nouveautés. S’il est vrai que c’est le smatphones les plus fortes augmentations de coûts ce qui, ajouté à la crise des semi-conducteurs, n’est qu’un nouveau rebondissement dans leur histoire récente les tablettes connaîtront également une évolution à la hausse. De 3,15 euros à 3,75 euros. Dans le cas des ordinateurs, la taxe sera réduite à 5,33 euros. Les disques, les clés USB et les imprimantes resteront inchangés par rapport aux textes précédents.

La controverse sur le Canon numérique

Comme cela est devenu traditionnel, de nombreuses voix se sont déjà positionnées contre ou en faveur du nouveau Canon numérique. D’une part, les associations de propriété intellectuelle préconisent une augmentation des taxes. En revanche, le secteur technologique, qui souffre en fin de compte de la hausse des prix, a une position claire contre celle-ci.

Notamment en raison de l’utilisation massive des plateformes de streaming pour la musique ainsi que pour les films et les séries. L’arrivée de Netflix, HBO, Disney+ ou Spotify a laissé le téléchargement illégal loin derrière. Sans y avoir mis fin complètement, la réalité est que depuis 2015, il y a une diminution cumulée de 25%. Les entreprises technologiques font appel à cette baisse pour ajuster l’augmentation des tarifs.

Cependant, au-delà du Canon numérique, le secteur public n’est pas très favorable à l’activité des plateformes de streaming au détriment du secteur audiovisuel national. Déjà le Avant-projet de loi générale sur la communication audiovisuelle a suggéré qu’elle envisageait que Netflix, HBO, Amazon Prime ou YouTube versent 1,5 % de leurs revenus pour financer RTVE.