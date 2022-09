Disney+ pour 1,99 € : profitez de cette réduction de 75 % pour une durée limitée !

Disney célèbre son très attendu Disney+ avec une avalanche de nouvelles sorties. Thor : Amour et Tonnerre, Pinocchio les nouvelles versions de Surgelés… ne sont que quelques-uns des titres à venir sur le service de streaming. Toutefois, ce n’est pas la seule grande nouvelle de la journée. A l’occasion de cette journée tant attendue, vous ne pouvez pas manquer cette offre Disney+.

Maintenant vous pouvez s’inscrire à Disney+ pour bénéficier de 75 % de réduction sur votre abonnement mensuel. Oui, vous avez bien lu. Une super réduction qui laisse le prix de Disney+ pour seulement 1,99 euros (ou dollars, selon votre lieu de résidence), sans aucune limitation et avec un accès complet au catalogue.

Cela signifie que vous pourrez regarder toutes les nouvelles sorties qui arrivent sur le service aujourd’hui, y compris. Thor : Amour et Tonnerre o Pinocchio. Et vous pouvez également regarder la première exclusive de la nouvelle série Star Wars, Andor qui sortira dans quelques semaines. Le tout pour 1,99. Un prix imbattable pour le meilleur service de streaming.

Cependant, veuillez noter que l’offre est limitée donc si vous voulez profiter de tous ses avantages, vous devez vous dépêcher. L’offre débute aujourd’hui, 7 septembre, et ne sera disponible que jusqu’au 19 septembre. Comme nous l’avons dit, il est très limité. Et profiter de cette offre Disney+ est très facile :

Comment profiter de l’offre Disney+ ?

Pour profiter de l’offre et vous inscrire à Disney+ avec une réduction de 75 %, il vous suffit de suivre ces quelques étapes :

Entrez dans Disney+ par ce lien. Créez un nouveau compte avec un nom d’utilisateur et un mot de passe ou connectez-vous avec votre précédent compte Disney+. Activez votre abonnement à un prix réduit. Profitez de l’ensemble du catalogue pour 1,99 euros/dollars.

L’offre comprend tous les avantages de Disney+, notamment la possibilité de télécharger n’importe quel contenu pour le visionner hors ligne. En outre, des séries et des films originaux sont disponibles à des prix impressionnants 4K avec support HDR.

De plus, vous pouvez profiter de Disney+ sur n’importe quel appareilTélévisions intelligentes, smartphones, tablettes, ordinateurs, consoles de jeux PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch et appareils de streaming tels que Apple TV, Roku, Amazon Fire TV et Chromecast.



Vous pourrez regarder simultanément sur 4 écrans au maximum, créer jusqu’à 7 profils différents et, si vous partagez le compte en famille, définir le contrôle parental sur les profils des enfants de manière très simple.

Disney+ avec 75% de réduction

Profitez de cette offre limitée dans le temps et la date Adhésion à Disney Plus maintenant avec 75% de réduction sur votre abonnement qui vous permet de profiter de l’ensemble de leur catalogue de séries et de films pour seulement 1,99 euros/dollars.

Offre Disney+ : prix par pays et région

Bien que l’offre Disney+ soit identique dans toutes les régions disponibles (75% de réduction), le prix peut varier en fonction des différentes devises et du prix initial de l’abonnement dans votre pays. Il s’agit du prix réduit Disney+ en fonction de votre lieu de résidence :