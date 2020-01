Climat à tenter de sauver, vie privée à essayer de défendre, libertés publiques à toujours revendiquer, les motifs d’inquiétude sont légion à l’heure de tourner la page d’une année 2019 pas toujours réjouissante et d’écrire les premières lignes d’une année 2020 que l’on espère plus douce.

Mais l’heure est dans l’immédiat aux réjouissances, que l’on vous souhaite entourées d’amis chers et joyeux. Recevez nos plus sincères vœux de bonheur et de succès pour cette nouvelle année !