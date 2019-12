Il est arrivé ce moment annuel où les familles et les amis se rassemblent, pour un prétexte ou un autre, font bombance et échangent des cadeaux, gros, petits, drôles, déprimants, à garder ou revendre. Alors profitez, chers lecteurs. Nous vous souhaitons sincèrement un grand bol de chaleur humaine, et une douce soirée. Bonnes fêtes à tous !