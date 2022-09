Dragon House 1×05 : Sang, amour et vengeance à Westeros

Rhaenyra Targaryen doit se marier. Pour le bien des Sept Royaumes, pour le bien de la succession de son père et pour la stabilité du Trône de Fer. Mais, à Westeros, une liaison entre deux Chambres est plus qu’un simple événement symbolique. Le cinquième chapitre de the house of the dragon disponible dès maintenant sur HBO Max, explore à la fois la profondeur des faits politiques et les lignes d’influence qui s’étendent jusqu’à la périphérie de la cour.

L’héritière acceptera un compromis imposé pour assurer sa place dans l’histoire et de permettre à Viserys Ier de disposer de la flotte de Velaryon. La raison la plus pressante, cependant, est d’ancrer le fait que le sang des deux dynasties les plus puissantes du continent soutiendra un règne faible et maladroit : Cela ne se produira pas immédiatement. Cela n’arrivera pas non plus de sitôt, mais le roi ne deviendra pas un vieil homme, déclare Otto Hightower avec une certitude pragmatique.

L’ancienne Main de deux rois Targaryen quitte la scène. Pourtant, il laisse la peur dans son sillage. Éduquez Aegon pour qu’il règne, insiste-t-il auprès de sa fille. Une reine entourée d’intrigues, isolée, solitaire et en deuil. Une femme qui, elle aussi, vient de découvrir qu’elle peut être plus qu’un ventre privilégié capable de porter des héritiers.

Le cinquième chapitre de the house of the dragon montre clairement la nature tordue de l’amour et de la vengeance à Westeros. Autant de thèmes qui se rapprochent dangereusement du centre du pouvoir. Mais, en même temps, à la noirceur des plans qui sont tissés dans le cercle du Trône de Fer. Avec un monarque faible, une succession de plus en plus confuse, et un royaume qui veille au milieu des intrigues, les Targaryens font face à leur pire menace. A la fois leur appétit de violence, leur besoin de domination et leur nature chaotique irrépressible.

Un prince veuf, une jeune reine et un roi consort blessé

Pour le tracé de the house of the dragon la possibilité d’une confrontation violente pour la domination territoriale et politique est un risque permanent. Cela devient clair, presque immédiatement, dans le nouvel épisode. Le scénario raconte minutieusement les points invisibles sur lesquels repose ce qui va se passer après le mariage de Rhaenyra.

Avec une narration apparemment subtile, la série atteint son rebondissement le plus compliqué et le plus sombre. Le quatrième épisode a montré les femmes de Westeros dans une confrontation douloureuse avec les risques que leur sexe comporte dans un monde hostile. La cinquième montre le dessous sombre. Que deviennent les hommes dans un monde voué à la brutalité et à la violence ?

Daemon Targaryen, une figure solitaire au milieu d’un chemin de campagne, est l’incarnation d’une idée tordue de l’influence et de la liberté masculines. Le prince déshérité qui a tracé une route infaillible vers le pouvoir doit d’abord débarrasser son chemin de tous les obstacles qui pourraient le détourner de son but.

Plus urgemment, une épouse avec laquelle il n’a jamais consommé un mariage hostile et qu’il assassine dans une scène crue. Que désire Daemon, capable d’attaquer une victime gémissant de douleur depuis le sol ? La série laisse entendre que le frère de Viserys commence le voyage qui le mènera, tôt ou tard, au trône. Du moins, que c’est son premier vrai pas vers la réalisation d’une ambition qu’il n’a jamais pu consoler.

A l’autre bout, Viserys Ier traverse la mer avec Rhaenyra Corlys Velaryon l’attend dans sa colonie à High Tide. L’île la plus importante de la baie de la Néra, elle sera le témoin de la liaison entre les Maisons en La maison du dragon. Mais aussi le début du déclin du roi. De plus en plus faible, ravagé par une maladie inexpliquée, sa santé fragile est un dangereux stigmate. Sa Main, Ser Lord Lyonel Strong, Seigneur de Harrenhal, le sait et observe avec horreur la tentative pathétique du monarque de feindre la force.

Il est également remarqué par Corlys Velaryon et Rhaenys Targaryen, qui négocient un mariage avantageux pour leur fils Laenor, à contrecœur. Mais, en particulier, Alicent Hightower le découvre en regardant le père de ses enfants s’effondrer d’épuisement. La reine, soumise au mépris de l’isolement et de la peur, prend une décision silencieuse. Poser les bases pour, comme son père le lui a demandé, prendre les futures rênes du royaume.



The house of the dragon: une tour verte au milieu d’une nuit noire

C’est du moins ce que suggère l’attitude de la reine lorsqu’elle découvre que Rhaenyra lui a menti. Avec la confession d’un Ser Criston Cole en deuil sur ce qui s’est passé entre le chevalier protecteur et la princesse, Alicent perd la dernière trace de naïveté..

Doit-elle alors craindre que son ancien ami puisse l’affronter après la mort de Viserys ? Alicent se déplace entre deux espaces, deux loyautés et deux lieux de deuil. Le poids de la couronne la tiraille, tout comme la peur que ses enfants soient victimes de la trahison et de la mort.

Alors que la reine devient, petit à petit, une nouvelle femme. Une personne qui a mûri sous le poids de son rôle dans l’avenir des sept royaumes. Aussi, une figure qui défiera ce que l’on attend de sa présence aux côtés de Viserys. Au fur et à mesure que le chapitre avance, il devient de plus en plus évident que La maison du dragon analyse le pouvoir du monarque à partir de son silence. Ce qu’elle garde, ce qu’elle cache, ce qu’elle est prête à faire.

La mariée et le marié tragiques au milieu de la peur

Rhaenyra a pris ses fiançailles comme un objectif d’état. A tel point que l’alliance politique en La maison du dragon implique une négociation implicite avec Laenor, son cousin et futur mari. Chacun pourra satisfaire ses appétits, une fois que nous aurons accompli le devoir attendu de nous deux dit l’héritière sans hésiter. Sournoise et malicieuse, elle sait que le futur roi consort n’a d’yeux que pour le chevalier à ses côtés, Ser Joffrey Lonmouth.

Tout comme ceux de la princesse regardent gentiment et avec complicité Ser Criston. Mais, alors que Ser Lonmouth accepte que Laenor doive servir la couronne avec sa vie, pour le chevalier protecteur, ce n’est pas si simple. Nous pouvons nous enfuir, dit le gardien, devenu l’amant de Rhaenyra. Tu peux avoir un mariage d’amour. Cependant, la princesse est consciente de ce que l’on attend d’elle et refuse. « J’ai fait vœu de chasteté », se désespère son protecteur, confus et accablé. « Je l’ai fait avec la couronne », répond l’héritière.

Le mariage sera donc célébré avec toute la pompe requise par le futur monarque des Sept Royaumes. Mais aussi à la vue des amoureux snobés, de ceux qui cherchent le pouvoir et, peut-être, la vengeance.

Les horreurs du destin des rois et des reines sans avenir the house of the dragon

Rhaenyra et Laenor acceptent volontiers leur sort. Viserys annonce l’accord politique qui soutiendra sa couronne par un discours maladroit. La faiblesse du roi est de plus en plus évidente. À tel point que l’Alicent, furieuse, interrompt son discours et traverse la salle pleine de nobles à pas lents, vêtue de la tête aux pieds de la couleur de sa Maison. « Un phare vert dans la bataille », murmurent-ils autour d’elle. La maison Hightower se réjouit de son enfant reine, mère des rois et désormais consciente de sa place. « Vous avez notre soutien, quelle que soit la place que l’histoire vous réserve », dit l’un de ses proches au monarque, avec une satisfaction évidente.



Mais un mariage Targaryen porte les stigmates d’un sang de dragon chaotique et incontrôlable. La tension est insupportable, la gêne évidente ; alors que le roi hésite, la reine détourne le regard. Les jeunes fiancés dansent main dans la main, tandis que leurs amoureux respectifs se font face pour la première fois.

« Nous devons garder nos secrets mutuels », dit Ser Lonmouth à Criston Cole. L’amant du roi consort découvre, avec une intuition malicieuse, l’amour solitaire du chevalier pour l’héritière. Au-delà, Daemon danse avec une Rhaenyra provocante et lui rappelle qu’une nature indomptée palpite dans son sang. Un mari parfait tu vas t’ennuyer avec ce lien il chuchote de manière provocante. La musique devient de plus en plus rapide, et le scénario réécrit l’histoire de… Le feu et le sang pour montrer les horreurs de la frustration et de la cupidité. A Westeros, il n’y a pas de bonheur sans douleur.

Au final, le sang versé est bu par les rats

Le chapitre se termine par une allégorie ouverte de la dualité entre tragédie et pouvoir qui définit la maison Targaryen. Offensé et blessé par la colère, Ser Criston assassine la favorite du jeune roi consort. Le corps mutilé se retrouve au milieu du couloir, avec les cris de sa maîtresse en guise de… un présage de ce qui est à venir.

Père, forgeron, guerrier, prononcent les fiancés à voix basse, terrifiés par la violence. Les vœux ont quelque chose de sinistre dans la salle vide, les alliances qui s’affaiblissent sans cesse dans la salle d’attente the house of the dragon. « Mère, dame, vieille femme », complète l’héritière, la voix tremblante.

Dehors, Ser Criston est sur le point de se suicider de honte. Mais la reine l’arrête, peut-être pour trouver un espion et un allié ? « Je suis à elle et elle est à moi », dit Laenor entre deux tremblements. Un roi consort faible et blessé. « De ce jour jusqu’au dernier de mes jours », répond tranquillement Rhaenyra. Le devoir accompli.

L’image s’estompe pour montrer le sang de Ser Lonmouth, encore frais sur le sol un rat boit. Une prédiction tragique d’un mariage qui est le premier pas vers une violente guerre civile.