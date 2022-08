Dragon House: controverse sur le sexe violent, la diversité des acteurs et le fandom toxique

D’après la plupart de ses avant-premières, La maison du dragon s’efforcera de dépasser, dans son approche et aussi dans son ambition, de Game of Thrones. Ce qui, bien sûr, est presque inévitable. La série relatera l’âge d’or des Targaryens, les souverains les plus puissants et les plus redoutables de toute l’histoire sanglante de Westeros. Elle explorera également, de manière approfondie, le continent fictif imaginé par George R.R. Martin. Et cela inclut sa brutalité, sa crudité et toute la vision de la violence qui a rendu célèbre la prémisse de la production qui la précède.

Mais indépendamment de tout cela, la série se retrouve au centre d’une controverse. La série tentera de donner une nouvelle dimension à la formule de l’histoire originale. Rendez-le plus sombre, plus granuleux et plus cruel. Après tout, la famille, qui a le feu du dragon dans les veines, a connu une période dévastatrice et prolongée de guerres intérimaires d’une violence considérable. Et une grande partie de sa puissance était soutenue par les horreurs qu’elle pouvait infliger. Un point que le showrunners Ryan Condal et Miguel Spochnik veulent montrer en détail. De plus, pour être beaucoup plus explicite qu’il ne l’a jamais été ou pourrait l’être Game of Thrones.

Seulement, La maison du dragon sera confronté à un public très différent de celui de son prédécesseur. Celui dont les débats et les sensibilités sont bien plus spécifiques que celui qui est choqué par les scènes sauvages de Game of Thrones. Cette fois, la production de HBO devra faire face non seulement à l’examen minutieux de son intrigue ou de sa mise en scène.

Comment le public réagira-t-il aux scènes déjà prévisibles de sexe non consensuel, de violence explicite, d’effusion de sang ? Quelle sera la limite de l’exploitation de la brutalité sur les personnages féminins, élément compliqué dans l’œuvre de Martin ?

Les contradictions vont et viennent : La maison du dragon au centre de l’ouragan

Il y a quelques semaines, Miguel Sapochnik a suscité un malaise considérable en déclarant dans une interview qu’il y aurait des violences sexuelles dans le programme. De nature brutale et explicite, en outre. Seulement sous un nouveau type d’analyse et de contexte. En fait, le producteur a insisté sur le fait qu’il s’agissait d’un point nécessaire à la compréhension de l’intrigue. Et il a souligné qu’elle ne pouvait « ignorer les brutalités subies par les femmes à une époque difficile ».

Ce qui, bien sûr, a amené la presse spécialisée à se demander à quel moment historique il pouvait faire référence. De la même manière que Game of Thrones les séries La maison du dragon se déroule sur un continent fictif. Dans lequel, en outre, la magie prolifère comme un élément réel et il y a des dragons comme armes de combat.

Et si Sapochnik faisait clairement référence au cadre médiéval de l’intrigue, son explication semblait être une justification insipide d’un problème plus vaste. Surtout quand les dernières saisons de Game of Throne sa suscité un débat public sur l’utilisation de la violence sexuelle pour étayer l’intrigue.

Des rapports sexuels non consentis subis par Daenerys Targaryen au cours de la première saison qui ont été romancés dans la série au viol de Sansa Stark dans une scène traumatiquement explicite. Les femmes de Westeros ne sont pas seulement devenues la cible d’un scénario qui privilégie la brutalité pour un effet immédiat. Dans le même temps, elle a suscité un débat sur la perception des agressions sexuelles comme un moyen pour ses personnages d’évoluer. Dès la huitième saison, la nudité et les scènes sexuelles violentes ont pratiquement disparu de l’intrigue de la série.

Mais la controverse a continué à entourer l’histoire. Plus précisément dans une scène où l’on voit Sansa Stark admettre que le fait d’avoir été violée l’a « rendue plus forte ». Et aussi, Daenerys Targaryen, insistant sur son amour et la plénitude du lien qui l’unissait à Khal Drogo. À maintes reprises, l’impression que la brutalisation des femmes dans la série était jugée nécessaire a été au centre du débat public.



Un dragon sur le point de voler au-dessus de la controverse

Ainsi, les déclarations de Sapochnik sont, au moins, contradictoires avec les premières descriptions en La maison du dragon. Au moment où la série a commencé à être produite, l’équipe concernée a indiqué que la nouvelle histoire serait davantage axée sur la narration. En particulier, il s’éloignerait des abus sexuels et de la violence gratuite. Mais au Comic-Con 2022, il est apparu clairement que la dernière exploration de Westeros sera bien plus brute que ce que l’on pourrait croire.

En particulier après que l’écrivain George R.R. Martin ait à nouveau insisté sur le fait que la misogynie est « historiquement exacte ». Ce fait, associé aux déclarations de Sapochnik, a mis en lumière la perception des femmes et du sexe dans la production. Plus tard, Sarah Hess, productrice exécutive, a été obligée de clarifier les propos de l’équipe.

Et cela incluait de souligner, que contrairement à Game of Thrones il y aurait beaucoup plus de soin dans l’analyse de l’idée de sexe, consensuel et de viol. Dans le livre Le feu et le sang comme dans la série, la reine Alicent Hightower, est une adolescente lorsqu’elle est fiancée à Viserys Ier Targaryen.

La maison du dragon et un public plus sensible

Hesse s’est empressé de préciser que l’histoire tenterait d’éviter de faire apparaître les protagonistes féminins de la série « comme forcées et manipulées ». Ce qui ne semble pas s’être produit. Dans la fiction, la seconde épouse du régent semble être utilisée comme un pion de son puissant père pour influencer le vieux souverain de Westeros. Cela inclut un mariage entre les deux personnes dans lequel une différence d’âge considérable est évidente.

Les contradictions ont continué. Matt Smith, qui joue le rôle du Prince Daemon Targaryen, a admis que Rolling Stone qu’il y avait « beaucoup de sexe » dans la série. Et il a confirmé que ce n’était pas toujours consensuel. Et bien qu’il ait par la suite nuancé l’information en parlant de « coordinateurs d’intimité » pour éviter les « excès », ce point a suscité des inquiétudes. Plus tard, en Esquire l’acteur s’est à nouveau penché sur le sujet et a admis que la violence sexuelle ferait toujours partie du monde de Westeros.



Discussions, dragons et débats à Westeros

En parallèle, la série traverse un autre point inconfortable. Celle de la diversité de son casting. Game of Thrones n’avait pas de personnages racialisés. En fait, l’idée d’un casting d’acteurs caucasiens a été défendue par « fidélité à la série ». L’univers de George R.R. Martin se déroule principalement dans des endroits semblables au Danemark et à la Norvège. C’est du moins ce qu’a dit l’écrivain. Mais pour La maison du dragon le sujet a changé et a créé plus de problèmes.

Steve Toussaint, un acteur afro-anglais qui joue le rôle de Corlys Velaryon, Seigneur des marées et époux de la princesse Rhaenys Targaryen, a été victime de harcèlement en ligne. Un nombre important de fans toxiques ont estimé qu’il n’était pas nécessaire qu’un acteur noir fasse partie du casting. Mais en plus de Toussaint, la diversité raciale sur La maison du dragon est pour la première fois un sujet de débat. Et encore une fois, le fait que l’histoire se déroule sur un continent fictif a soulevé de vieilles questions sur l’intrigue.

Y a-t-il une exactitude historique dans un monde fantastique ? Les producteurs de l’émission semblent penser que non, ou du moins pas strictement. Et maintenant les membres de la maison de Westeros ont des membres de différents groupes ethniques. Ce qui a mis les lecteurs puristes en porte-à-faux avec la version à l’écran de cette histoire emblématique.

Quels sont les points que vous devrez traiter La maison du dragon ? La série devra probablement se mesurer à la longue ombre de son prédécesseur. Mais aussi avec le point de vue d’un public beaucoup plus critique que celui de Game of Thrones. Ce qui, à terme, pourrait être le point de départ d’un conflit de grande ampleur autour de l’une des séries les plus attendues de l’année.