Dragon House se moque à nouveau de la finale de Game of Thrones

La série The Dragon House de HBO nous a inévitablement rappelé plusieurs des événements qui se sont déroulés en Game of Thrones. Surtout, sa fin décevante, dans le cadre de l’information présentée dans le site spin-off contredit le résultat de la série principale. Il y a d’abord eu la révélation d’une prophétie par le roi Viserys à Rhaenyra, mais l’affaire ne s’est pas arrêtée là.

Dans le plus récent épisode The Dragon House King of the Narrow Sea, Viserys Targaryen revient dans un commentaire qui donne à réfléchir sur les événements de la guerre de Corée Game of Thrones. Plus précisément, le moment où Arya Stark assassine le Roi de la Nuit.

Viserys, dans sa nouvelle conversation avec Rhaenyra, laisse entendre que la dague jouera un rôle central dans l’avenir de Westeros.

Cette dague a appartenu à Aegon le Conquérant. C’était celui d’Aenar avant ça. Et avant ça, eh bien, c’est difficile à dire. Avant la mort d’Aegon, le dernier pyromancien de Valyria a caché son chant dans l’acier.

À ce moment-là, Viserys avait exposé la dague au feu pour rendre le message gravé plus lisible. Rhaenyra elle-même le lit à haute voix : De mon sang est le prince qui nous a été promis, et le sien est le Chant de la glace et du feu.

Un personnage vous vient-il à l’esprit avec ce message ? Oui, Jon Snow. Ou plutôt : Aegon Targeryen, fils de Rhaegar Targaryen et Lyanna Stark.

Jon Snow aurait dû tuer le Roi de la Nuit ?



Les mots inscrits sur la dague, qui font également partie de la prophétie d’Aegon le Conquérant, sont devenus un sujet de débat parmi les fans de l’univers créé par George R.R. Martin. Tu n’as pas besoin de te creuser la tête pour comprendre que Jon Snow, en utilisant la dague de ses ancêtres, aurait dû tuer le Roi de la Nuit. Cependant, dans cette scène de Game of Thrones c’est Arya Stark qui prend la responsabilité de condamner le méchant.

Un point important est qu’il y a trois ans, la plupart des spectateurs tenaient pour acquis que Jon Snow assassinerait le chef des marcheurs blancs. Les événements de la série, ainsi que l’importance du personnage de Kit Harington au cours des dernières saisons, allaient dans ce sens. Étrangement, The Dragon House a renforcé un récit qui, en fin de compte, n’a pas eu lieu.

Et comme nous l’avons noté au début de cette publication, ce n’est pas la première fois que The Dragon House contredit ce qui a été vu dans Game of Thrones.

Une fin hypothétique pour The Dragon House

Pour que le monde survive, un Targaryen doit occuper le Trône de Fer. Un roi ou une reine assez fort pour les unir tous contre le froid et les ténèbres. Aegon a appelé son rêve « Song of Ice and Fire ». Ces mots, prononcés par Viserys lui-même dans le tout premier épisode de The Dragon House nous font penser à Daenerys Targaryen. Le problème est qu’elle n’a pas réussi à unir les royaumes pour arrêter la menace du nord.

Ce qu’ils nous disent dans The Dragon House nous permet de visualiser une fin hypothétique où Daenerys parvient à concilier les différences entre tous les royaumes et reste en vie en exerçant sa royauté. D’autre part, Jon Snow assume le meurtre du Roi de la Nuit. La prophétie d’Aegon, alors, aurait été mieux accomplie.

Toutes ces contradictions narratives, de toute évidence, ont été causées, dans une certaine mesure, parce que les showrunners de Game of Thrones n’a pas eu accès à Les vents de l’hiver. La prochaine œuvre écrite de George R.R. Martin, dont la sortie est encore lointaine. Pour cette raison, il a fallu improviser sur l’intrigue sûrement sans tenir compte du fait que peu de temps après il y aurait une spin-off qui tournerait en dérision ses idées.