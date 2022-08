Dragon House va changer deux de ses actrices les plus importantes

En général, les séries sont renouvelées lorsque leur saison précédente s’est terminée et a reçu un accueil positif de la part des critiques et du public. Cependant, Dragon House le préquel de Game of Thrones n’a eu besoin que de son premier épisode pour que HBO Max en finance d’autres. Oui, nous aurons plus de Targaryens sur la plateforme.

A deux jours de la première du deuxième épisode, HBO Max a confirmé que Dragon House aura une deuxième saison. Selon les données du service, la première a été appréciée par 20 millions de personnes au cours de ses quatre premiers jours de disponibilité. Il s’agit là d’un chiffre impressionnant, qui prouve clairement que l’univers de Westeros est plus vivant que jamais.

Nous sommes plus que fiers de ce que l’ensemble de l’équipe de l’Office national de l’énergie a accompli. Dragon House a atteint avec la première saison. Notre équipe phénoménale a relevé un défi de taille et a dépassé toutes les attentes, en proposant une émission qui s’est déjà imposée comme un incontournable de la télévision. Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l’idée de continuer à donner vie à la saga épique de la Maison Targaryen avec la saison 2″, a déclaré Francesca Orsi, vice-présidente exécutive de la programmation de HBO (via Variété).

Dans une certaine mesure, l’excellent accueil qui a été réservé à la Dragon House a surpris des gens de tous horizons. Pourquoi ? La fin ridicule de Game of Thrones a certainement nui à l’image de la franchise et a jeté le doute sur toute adaptation future. En fait, lorsque le spin-off a été officiellement annoncé par la société de production, les attentes sont restées modestes. C’est compréhensible, étant donné la déception du dénouement de la série principale.

Heureusement, au moins le premier épisode de Dragon House a démontré son potentiel pour devient le nouveau fleuron de HBO Max en attendant de voir ce qui va se passer avec The Last of Us ou d’autres séries qui ont brillé depuis leur première saison .

Quelques heures après la diffusion du premier épisode, il était déjà clair qu’il s’agissait d’un nouveau phénomène HBO, puisqu’il est devenu la première série originale la plus réussie de l’histoire de la société.



Bien entendu, HBO Max devra ouvrir son portefeuille si elle veut maintenir le niveau de qualité audiovisuelle dont elle s’est vantée dans le premier épisode. Chaque épisode de la première saison de Dragon House coût : 20 millions de dollars qui augmentera sûrement dans les saisons futures si la narration l’exige comme ce fut le cas avec Game of Thrones.

Pour tout amateur d’histoires fantastiques, 2022 marquera le début d’une ère brillante. En plus de Dragon House juste au coin de la rue se trouve Le Seigneur des Anneaux : Les anneaux de pouvoir la série Amazon Prime Video basée sur l’univers populaire de Tolkien il sortira le 2 septembre. Si les deux sont à la hauteur des attentes, de bons moments sont à venir dans le monde de la télévision.