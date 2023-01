El estreno de ‘The Last of Us’ ya es uno de los más exitosos en la historia de HBO

Tras años esperando la adaptación de The Last of Us, de HBO, finalmente ya está entre nosotros, y ya puedes ver nuestra crítica del primer episodio. La audiencia ha recibido la serie con un positivismo abrumador, convirtiéndose así en la adaptación de un videojuego mejor calificada de la historia. Esto es algo que algunas franquicias de videojuegos llevan años intentando y no han podido lograr. Ahora, además de ser la mejor calificada, también se ha coronado como el tercer estreno más grande de HBO desde que comenzó su camino en el mundo del vídeo en streaming.

Según WarnerMedia, The Last of Us debutó con una audiencia de 4,7 millones de espectadores, sumando la TV convencional y el servicio HBO Max. Solo ha sido superada por La Casa del Dragón, el spin-off de Juego de Tronos, la cual amasó el increíble número de 9,9 millones de personas. En segundo lugar, encontramos a Boardwalk Empire, serie estrenada en 2010 y que finalizó en 2014. Durante su estreno sumó unos 4,81 millones de espectadores en el ya extinto HBO Go.

A pesar de considerarse todo un hit, la serie Euphoria de HBO Max apenas logra superar la mitad de la audiencia conseguida por The Last of Us en su episodio de estreno. Por supuesto, este primer contacto no es suficiente para predecir la evolución de la base de seguidores de la serie durante los próximos episodios. Sin embargo, las series de HBO con estrenos en domingos por la noche suelen tener una audiencia de entre el 20% y 40% de la audiencia total por episodio.

The Last of Us se convierte en todo un acierto para HBO, y también para el futuro de las adaptaciones de videojuegos

The Last of Us

Evidentemente, el éxito de The Last of Us en la plataforma se veía venir. La serie, además de basarse en uno de los títulos más queridos y mejor calificados en la historia de los videojuegos, también cuenta con un reparto de primer nivel. Pedro Pascal y Bella Ramsay se pasean en pantalla en la piel de Joel y Ellie, respectivamente. Ambas estrellas ya participaron en grandes producciones como Juego de Tronos, y ahora vuelven a estar una vez más bajo una misma marca.

Además, las primeras impresiones de la prensa también han dado un buen empujón a la serie. Las críticas positivas se sucedían una tras otra en los medios, lo que ha provocado gran curiosidad entre el resto de espectadores, quienes se han mostrado más dispuestos a ver la serie y comprobar su calidad.

Pocas adaptaciones a la pequeña o gran pantalla han conseguido tan buenos comentarios como The Last of Us. Arcane, la serie de Netflix basada en League of Legends, podría ser la única que se le compare. Ya veremos si las futuras adaptaciones de otras franquicias de videojuegos toman nota de lo que HBO Max y PlayStation Productions han hecho bien, que va más allá de ser muy fiel al videojuego.



