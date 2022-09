Elon Musk n’a pas aimé les Anneaux de pouvoir et l’a détruit sur Twitter

Commentaires négatifs contre Les anneaux de pouvoir atteint des niveaux auxquels, peut-être, Amazon ne s’attendait pas. Si l’entreprise n’en avait pas assez avec les bombardement de revue de milliers d’utilisateurs en colère, et maintenant Elon Musk a sauté dans le train en marche. Grâce à son Compte Twitter le PDG de Tesla et de SpaceX n’a pas ménagé ses critiques à l’encontre de la série d’articles sur la sécurité Le Seigneur des Anneaux.

« Tolkien retourne dans sa tombe. » Ce sont les mots crus avec lesquels Elon Musk a commencé son attaque contre la Commission européenne Les anneaux de pouvoir. Cependant, ses commentaires ne se sont pas arrêtés là. Le magnat a également déclaré : « Presque tous les personnages masculins jusqu’à présent sont des lâches, des idiots ou les deux. Seule Galadriel est courageuse, intelligente et sympathique ».

Comme nous le savons tous, les propos d’Elon Musk font toujours couler beaucoup d’encre quel que soit le sujet et cette fois-ci n’a pas fait exception. Il suffit de regarder les réponses au tweet pour voir que les détracteurs Les anneaux de pouvoir ont accueilli le magnat à bras ouverts.

Almost every male character so far is a coward, a jerk or both. Only Galadriel is brave, smart and nice. — Elon Musk (@elonmusk) September 5, 2022

Maintenant, il y a une nuance à considérer Elon Musk s’est montré très critique à l’égard de presque tous les produits et services liés à l’industrie de la construction Jeff Bezos. Il est bien connu que Musk et le fondateur d’Amazon n’ont pas exactement une bonne relation, et à plusieurs reprises, ils se sont envoyés des messages plutôt provocants. Il est donc possible que Musk lui-même ait été encore plus motivé pour attaquer… Les anneaux de pouvoir à cause de sa rivalité avec Bezos.

A-t-il raison dans ses déclarations sévères contre la série ? Eh bien, ça dépend de la façon dont on voit les choses. Il est vrai que Les anneaux de pouvoir du moins pour les deux premiers épisodes, a pris de multiples libertés créatives, dont certaines… contredisent les livres de J. R. R. R. Tolkien. Il est clair que pour tout adepte de l’écrivain britannique, ces situations ne sont pas appropriées, d’autant plus que la production a été promue comme étant « basée » sur l’œuvre de Tolkien.



Cependant, il ne faut pas oublier que Les anneaux de pouvoir comme tout autre contenu phare sur une plateforme de vidéo en continu, vise à pour conquérir le public le plus large possible. Pour ce faire, elle doit procéder à des changements qui ne seront pas toujours bien accueillis par ceux qui sont familiers de l’univers. Cela continuera à se produire avec toute série/film basé sur ou inspiré par un produit littéraire.

Mais c’est une chose d’être critique et d’avancer ses arguments de manière respectueuse, mais c’en est une autre de passer une bonne partie de son temps à lancer déteste dans n’importe quel espace sur l’internet. Et cela inclut le harcèlement, que certains acteurs de Les anneaux de pouvoir en souffrent déjà sur leurs profils de médias sociaux. Il y a des limites et, de nos jours, beaucoup d’entre elles ont été dépassées.

Il faut toujours garder à l’esprit les points suivants : les produits de divertissement, quel que soit notre degré d’admiration, ne nous appartiennent pas. Les responsables des droits et des productions peuvent faire ce qu’ils jugent bon d’en tirer profit sans consulter au préalable l’Office fandom. Que ça vous plaise ou non, c’est ainsi que fonctionne cette industrie…