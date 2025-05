Eurovision 2025 à Bâle : JJ triomphe pour l’Autriche avec « Wasted Love »

Un show grandiose au cœur de la Suisse

Le Concours Eurovision de la Chanson 2025 s’est tenu pour la première fois à Bâle, en Suisse, dans l’arène de la St. Jakobshalle. Cette édition a été marquée par un décor inspiré des Alpes et une scénographie immersive signée Florian Wieder. Le slogan « Welcome Home » a incarné l’esprit d’accueil et d’unité.

JJ offre une victoire historique à l’Autriche

C’est l’artiste autrichien JJ qui a remporté la compétition avec sa chanson « Wasted Love », un mélange audacieux d’opéra et de techno. Il offre ainsi à l’Autriche sa troisième victoire après celles de 1966 et 2014. La prestation a conquis autant les jurys que le public.

Les moments marquants : Israël, Louane et Tommy Cash

En deuxième position, Israël avec Yuval Raphael et « New Day Will Rise », plébiscité par le télévote. Le podium est complété par l’Estonien Tommy Cash et son excentrique « Espresso Macchiato ». La France, représentée par Louane avec « Maman », s’est classée 6ᵉ. Le Royaume-Uni, quant à lui, n’a décroché que la 19ᵉ place avec le trio Remember Monday.

Une édition sous haute tension politique

La participation d’Israël a suscité des tensions et manifestations à Bâle, sur fond de conflit à Gaza. Une tentative d’intrusion a été évitée de justesse, et des enregistrements d’applaudissements ont été utilisés pour masquer des huées. Malgré tout, l’événement a réuni plus de 160 millions de téléspectateurs dans le monde.

Un message artistique fort dans un climat agité

L’Eurovision 2025 restera dans les mémoires comme un moment de convergence entre culture, politique et spectacle. La victoire de JJ réaffirme la puissance unificatrice de la musique, dans un monde fragmenté.