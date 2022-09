Exploitation de la nostalgie : Call of Duty : Modern Warfare 2 va faire revenir les cartes les plus appréciées de la franchise

Le mois de septembre est arrivé et cela signifie aussi que nous allons avoir notre premier aperçu du multijoueur. Call Of Duty : Modern Warfare 2 l’un des jeux les plus attendus de l’année. Si nous connaissons de nombreux détails sur la campagne, nous ne pouvons pas en dire autant de l’aspect en ligne du jeu. La plupart des cartes et des nouveaux modes sont gardés secrets, mais un rapport récent nous a donné un aperçu de ce que nous pouvons attendre en termes de contenu.

@TheGhostOfHope, a fuyard largement reconnu par la communauté du jeu, et dont l’historique des fuites est habituellement fiable, a révélé que le multijoueur dans Call Of Duty : Modern Warfare 2 fera revenir certaines cartes emblématiques de la série. Contrairement à d’autres rapports, cependant, il mentionne que ne sera pas disponible au lancement.

L’idée d’Infinity Ward, le studio de développement, est que le multijoueur dans Call Of Duty : Modern Warfare 2 commence son voyage avec de tout nouveaux scénarios. Certains d’entre eux ont d’ailleurs déjà fait l’objet de brèves avant-premières, comme c’est le cas de « Marina Bay Grand Prix » et « Ferme 18« .

Donc, les cartes du passé viendrait ultérieurement en tant que DLC. Il convient de rappeler qu’au cours des dernières années, la multijoueur de Call of Dutyen même temps que Warzone ont opté pour le format saisonnier. Grâce à cette approche, il est possible de proposer de temps en temps de nouveaux contenus gratuits afin de maintenir l’intérêt de leur base de joueurs. Jusqu’à présent, leur stratégie a bien fonctionné.



Dans le cas de Call Of Duty : Modern Warfare 2 outre le « Domaine », le « Terminal », la « Favela », la « Highrise », l’Afghan » et la « Carrière », pour n’en citer que quelques-uns, des scénarios emblématiques devraient revenir. Apparemment, des cartes inspirées des précédents volets feront leurs débuts au cours de la deuxième année de vie du jeu.

Deuxième année ? Oui. Rappelez-vous qu’Activision n’a pas l’intention de sortir un nouveau… Call Of Duty en 2023. L’objectif est de faire en sorte que son prochain épisode, probablement la suite de Black Ops Guerre froide dispose d’un temps de développement suffisant pour livrer un titre de qualité. Par conséquent, la période de soutien pour Modern Warfare 2 se déroulera pendant deux ans.

Infinity Ward aura donc besoin de plus de contenu pour que son jeu reste pertinent aux yeux des joueurs, et tirer sur la nostalgie sera leur bouée de sauvetage.

Au-delà du multijoueur de Call Of Duty : Modern Warfare 2 la rumeur veut que les scénarios emblématiques de la série soient également présents dans la nouvelle carte de Warzone 2. La bataille royale va enfin faire le saut vers une nouvelle génération aux mains d’Infinity Ward, et elle le fera accompagnée d’une foule de nouvelles fonctionnalités.

Comme mentionné au début, dans le courant du mois, vous aurez l’occasion d’accéder à la version bêta de l’application Call Of Duty : Modern Warfare 2. Voici les dates que vous devriez avoir à portée de main :