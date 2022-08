Ezra Miller a encore fait des bêtises : il est maintenant accusé d’avoir cambriolé une maison

Ezra Miller est à nouveau sous le feu des projecteurs. Cette fois, pas pour avoir agressé des personnes à Hawaï, mais pour s’être introduit dans une résidence privée pour voler. Selon un rapport de police de Stamford (Vermont) qui rapporte Variété, l’acteur s’est introduit dans une maison pendant l’absence des propriétaires pour voler plusieurs bouteilles d’alcool. Après avoir visionné les caméras de la maison, les autorités ont pu identifier Miller.

Bien que le crime ait eu lieu le 1er mai dernier, ce n’est que le dimanche 7 août que la police a trouvé Miller, qui faisait l’objet d’un mandat d’arrêt pour apparaître pour la sympathie devant la Cour supérieure du Vermont le 26 septembre.

Ce n’est qu’une autre des nombreuses controverses récentes d’Ezra Miller. En mars de cette année, il a été arrêté à Hawaï après avoir troublé l’ordre public dans un bar. L’acteur a perdu son sang-froid et s’est mis à injurier les gens dans le bar. Il a attrapé le micro d’une femme qui chantait au karaoké, puis s’est jeté sur un homme qui jouait aux fléchettes.

Peu de temps après, à la mi-avril, il a de nouveau été arrêté pour agression. Il était à une fête et, lorsqu’on lui a demandé de partir, il a jeté une chaise qui a blessé le front d’une femme. Il a également été impliqué dans un incident routier sur l’île au cours duquel il a refusé de coopérer avec les autorités.

Ezra Miller, possible chef de secte



D’autre part, un rapport de Business Insider a révélé que Ezra Miller a peut-être dirigé une secte pendant son séjour en Islande. La source a pu parler à certaines femmes qui étaient avec l’acteur en Islande et qui auraient été incitées à quitter leur famille. Cependant, l’acteur a commencé à se comporter de manière agressive au point de les maltraiter psychologiquement.

« Personne n’avait le droit d’être en désaccord avec Ezra. Sa réalité a peint la réalité de tous les autres. Il n’y avait pas de place pour l’opinion ou les sentiments de quiconque », a déclaré un témoin qui se trouvait dans la résidence louée par Miller. Un autre a mentionné : « Ezra était super manipulateur. Il nous tenait tous dans la paume de sa main. Il a été capable de tordre tout ce que je pensais savoir sur le monde. »

D’autres témoins ont décrit comportement anormal d’Ezra Miller ; ainsi qu’une odeur putride et, en général, une négligence de son hygiène personnelle et de son image.

Au-delà des agressions commises à Hawaï, Ezra Miller a également eu un comportement bizarre lors de son séjour aux États-Unis. Pour les six derniers mois, par exemple, il porte un gilet pare-balles et une arme à feu car il craint d’être suivi par des agents du FBI et des membres du Ku Klux Klan. Pourquoi ce dernier ? En janvier, Miller a menacé de les tuer dans une vidéo.

L’état actuel d’Ezra Miller est assez inquiétant, mais il ne semble avoir personne dans son entourage qui puisse lui apporter du soutien. « Je pense qu’Ezra est autorisé à faire ces choses en raison de sa célébrité, de sa richesse, de son potentiel de gain, parce qu’il est blanc et en raison de sa beauté. C’est vraiment difficile d’intervenir quand quelqu’un a autant de ressources qu’Ezra. Quand vous êtes célèbre, les gens ont moins tendance à vous dire « non ». Je pense que ces choses peuvent être vraiment dangereuses », a commenté un ami de longue date de la famille Miller, ajoutant :

Les gens dans la vie d’Ezra sont vraiment en deuil de la personne qu’ils ont perdue. Parce qu’ils ne croient pas que cette personne reviendra.

Malgré les multiples scandales d’Ezra Miller, Warner Bros. n’a pas l’intention de retarder la sortie de The Flash.