Ezra Miller s’excuse et reconnaît qu’il est confronté à des problèmes complexes de santé mentale

Après une série de conflits, l’acteur Ezra Miller a fait référence à son comportement au cours des derniers mois et à sa santé mentale. Il l’a fait dans une brève déclaration fournie à The Hollywood Reporter. Dans le texte, il décrit ne pas être dans la meilleure condition possible actuellement, tout en s’excusant pour son comportement. L’acteur a été accusé de vol et de harcèlement, entre autres infractions.

La déclaration publiée est la suivante :

Ayant récemment traversé une période de crise intense, je comprends maintenant que je souffre de problèmes complexes de santé mentale et j’ai commencé un traitement continu. Je tiens à m’excuser auprès de tous ceux que j’ai inquiétés et bouleversés par mon comportement passé. Je m’engage à faire le travail nécessaire pour revenir à une étape saine, sûre et productive de ma vie.

Erza Miller a été arrêtée à plusieurs reprises à Hawaï, après avoir été accusée de trouble de l’ordre public et de harcèlement, respectivement. Cet incident a été suivi d’un autre impliquant des coups et blessures présumés sur une femme à l’intérieur d’une résidence privée. Jusqu’à cette déclaration, il n’y avait pas de mot clair de la part de l’acteur, l’une des stars du DC Extended Universe.

Ezra Miller, l’option pour sa santé mentale et l’avenir de DC au cinéma

Ezra Miller, à l’intérieur du DC Extended Universe joue une des variantes de Flash, probablement la plus reconnaissable. Ce récit cinématographique est à un point étrange où l’on ne sait pas vraiment où l’histoire va aller, alors que… Warner Bros Discovery traverse un processus de restructuration, réexamine plusieurs de ses projets, en approuve certains et en annule d’autres.



En ce qui concerne Ezra Miller et sa continuité au sein du DC Extended Universe, il a été divulgué que la société gérait trois scénarios :

Proposez une aide professionnelle et allez de l’avant avec The Flash avec un accès limité à la presse.

avec un accès limité à la presse. Si l’appui n’est pas accepté ou ne fonctionne pas, libérez The Flash sans un événement publicitaire majeur. Ensuite, refaites le casting du personnage.

Si la situation ne s’améliore pas, annulez le film.

À la lumière de ces éléments, la déclaration d’Ezra Miller laisse entendre que la démarche entreprise, volontairement ou par l’intermédiaire de l’entreprise, était la première. L’une des possibilités en ce qui concerne The Flash est que le film pourrait servir à une sorte de reboot du DC Extended Universe. Avant cela, pour le moment, il y a la récupération mentale de l’acteur. La sortie du film est prévue le 23 juin 2023.