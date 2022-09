Ford présente le fourgon électrique E-Transit Custom chargé de services pour aider les professionnels

Ford a un programme très ambitieux visant à électrifier sa flotte de véhicules dans les années à venir, mais pas seulement pour les particuliers, mais aussi pour les professionnels qui les utilisent principalement pour les livraisons du dernier kilomètre dans les villes. C’est pourquoi Ford électrifie ses fourgons et, en même temps, la création d’une gamme de services pour aider les professionnels dans cette transition. Le Ford E-Transit Custom, le premier du genre, apporte des réponses à toutes leurs questions, par exemple sur les processus de recharge. Le tout sous sa division, Ford Pro, et avec un véhicule comme porte d’entrée : Ford E-Transit Custom.

Dans Hipertextual nous avons parlé à son PDG, Ted Cannis sur la façon dont il voit le présent et l’avenir de l’électrification dans le secteur professionnel. Selon Cannis, « le pourcentage de véhicules électriques dans les flottes du secteur professionnel est très faible, mais dans les quatre prochaines années, il augmentera considérablement, jusqu’à 50 %. »

À cette fin, la division Ford Pro (Pro for Productivity) va au-delà de la vente de véhicules électriques. Par exemple, avec Ford Pro E-Telematics, nous pourrons savoir avec certitude quand un véhicule est sur le point de tomber en panne afin de de pouvoir le réparer à l’avance. De cette manière, les entreprises dont l’activité principale est le transport évitent l’un des plus gros problèmes : la mise hors service d’un fourgon pendant plusieurs jours.



En ce qui concerne le processus de recharge, qui est peut-être l’aspect sur lequel la plupart des professionnels sont sceptiques lorsqu’il s’agit de remplacer leur voiture à combustion par un véhicule électrique, Ford Pro propose également Ford Pro Recharge, avec une équipe de consultants et de conseillers qui vous indiqueront le nombre de points de charge qu’ils recommandent d’installer où et le type de chargement, qu’il soit rapide, lent ou les deux. Par exemple, si un conducteur laisse sa camionnette dans le garage de son domicile pendant la nuit, l’installation d’une borne de recharge normale permet de réaliser des économies tout en garantissant que le véhicule est prêt le lendemain matin. En particulier, en utilisant le chargeur CA triphasé de 11 kW fourni avec le E-Transit Custom, la batterie peut être chargée en 7 à 8 heures.

L’objectif de Ford Pro est donc , aider les entreprises à réduire le coût de la propriété. L’objectif est de rendre le travail plus efficace et de simplifier la transition vers les véhicules électriques.

Nouveau Ford E-Transit Custom

La nouvelle version électrique du fourgon le plus vendu en Europe, le Ford Transit, a été conçue dès le départ pour tirer le meilleur parti de son espace et de ses performances. Par exemple, intègre une batterie de 400 volts et 74 kW et qui offre un autonomie de 380 kilomètres. Cette figurine est parfaite pour tous les navetteurs urbains, par exemple les coursiers du dernier kilomètre. Il dispose également d’un système de charge rapide pouvant atteindre 125 kW qui vous permet de charge de 15 à 80% en 41 minutes.



En termes de puissance, les professionnels pourront choisir entre deux moteurs différents, 100 kW ou 160 kW (135 ch ou 217 ch), chacun avec un couple de 415 Nm, le meilleur du segment.

Parmi ses caractéristiques les plus importantes, citons possibilité d’accéder à la cabine depuis la soute ou la flexibilité des éléments pour s’adapter aux besoins des travailleurs, par exemple avec un volant qui se transforme en table, avec un angle de 90 degrés idéal pour reposer l’ordinateur ou même manger.

Ford E-Transit Custom offre une charge utile allant jusqu’à 1 100 kg (3 500 lbs)un plancher de chargement plus bas facilitant l’accès et une capacité de remorquage maximale de 2 000 kg.

Il sera fabriqué dans l’usine Ford en Turquie et devrait commencer en marché européen d’ici la fin de l’année prochaine. Le prix n’est pas encore connu mais selon Ted Cannis, il s’agira d’un prix très attractif pour la grande majorité des professionnels.