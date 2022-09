GTA 6 : des dizaines de vidéos présumées fuitées inondent Internet

Reddit, YouTube, Twitter4Chan, GTA Forums ou Resetera. Partout sur Internet, plus de 90 vidéos fuitées avec un prétendu gameplay de GTA 6 qui, depuis sa confirmation en février dernier, est peut-être le jeu le plus attendu du moment. Bien qu’il n’y ait pas encore de revendication de droits d’auteur de la part de Rockstar Games ce qui renforcerait l’authenticité du matériel il semble être entièrement fiable. Il y a plusieurs raisons de le croire.

La fuite va toutefois au-delà d’une simple vidéo de gameplay. Elle a montré que la prétendue l’exécution de GTA 6 par le biais d’un outil de développement. L’outil de développement interne de Rockstar Games. Vraisemblablement, le moteur graphique. À l’écran, vous pouvez voir toutes sortes d’informations liées aux événements qui se produisent à l’écran. Ces données sont utilisées par l’équipe pour évaluer le bon fonctionnement du jeu.

Par conséquent, on peut en déduire qu’il a fait l’objet d’une fuite. construire début et entier de GTA 6. En fait, en Forums GTA il y a des captures d’écran qui appartiennent apparemment au code source de celui-ci. Si cela est vrai, le problème devient encore plus grave. On pense qu’un pirate informatique a accédé aux serveurs de Rockstar Games pour obtenir les fichiers, les exécuter et ensuite enregistrer les vidéos.

Le matériel en question confirme certains des détails que Jason Schreier, un journaliste à Bloomberg et l’une des sources les plus fiables du secteur, a publié un rapport à la fin du mois de juillet. Par exemple, que GTA 6 nous ramènera à Vice City. Les vidéos montrent plusieurs voitures de police portant l’acronyme VCPD. C’est-à-dire, le département de police de Vice City.



De plus, des séquences de jeu sont montrées avec deux personnages différents, un homme et une femme. Il convient de rappeler que les médias susmentionnés avaient prévu que l’histoire du GTA 6 mettrait en scène Bonnie et Clide, le couple américain populaire qui s’est rendu célèbre en braquant des banques dans les années 1930. Il a également été rapporté que la femme serait latina, ce qui est également démontré dans les vidéos qui ont fuité.

D’autres clips montrent le sélecteur d’arme, les animations pour passer d’une arme à l’autre, et même la physique du tir. Les PNJ (personnages non jouables) peuvent également être vus en train d’interagir les uns avec les autres des dialogues sont entendus avec des références à des événements de l’histoire de l’humanité. GTA 5, la visite d’un club pour adultes, la météo et même une poursuite policière. Bien sûr, la zone de la ville représentée n’était pas très étendue.

Il est clair que le construire a encore beaucoup de travail devant elle, dans tous les sens du terme. Mais ce qui compte vraiment pour le moment, ce sont les conséquences d’un piratage pour Rockstar Games. Ce genre de situation pourrait provoquer une crise au studio et, bien sûr, elle pourrait provoquer une crise pour le studio, un retard dans GTA 6. C’est une surprise car Rockstar a toujours été connu pour accorder une attention particulière à la sécurité de ses données, précisément pour éviter des scandales comme celui qui a éclaté aujourd’hui. Vous pouvez être sûrs que dans les prochaines heures, nous en saurons plus sur ce qui s’est passé.