HBO publie la première vidéo de The Last of Us : impossible de ne pas être ému

HBO a publié un clip court mais intense de The Last of Us la série tant attendue inspirée du jeu vidéo de Naughty Dog, qui sortira en 2023 près de trois ans après son annonce initiale.

L’histoire de la série suit en détail la narration du jeu vidéo original. Pas de remise au point. Une décision qui, d’une certaine manière, reflète le succès de Naughty Dog sur le plan narratif avec ce jeu.

The Last of Us raconte l’histoire du contrebandier Joel et d’Ellie, une jeune fille de 13 ans. Les deux sont les survivants d’une pandémie qui a lieu aux États-Unis. La maladie, causée par le champignon Cordyceps transforme ceux qui la contractent en créatures agressives et cannibales.

Dans le bref aperçu on peut voir Pedro Pascal dans le rôle de Joel et Bella Ramsey dans celui d’Ellie. Bien qu’ils n’apparaissent pas, Gabriel Luna, Anna Torv, Nico Parker, Ashley Johnson et Nick Offerman, entre autres, participent également à la série.

The Last of Us, l’un des jeux les plus emblématiques de PlayStation

Le premier épisode de The Last of Us est entré dans nos vies à la mi-2013. À une époque où nous n’avions pas encore fait le saut vers la génération de consoles que nous appelons maintenant « la précédente » (PS4 et Xbox One) ces consoles sont arrivées dans les magasins à la fin de la même année.

Il n’est pas exagéré de dire que The Last of Us a marqué une époque. Ou plutôt, il en a fermé un, car il est arrivé alors que la PlayStation 3 était sur le point de disparaître. C’était la touche finale d’une génération de consoles qui, de l’avis de beaucoup, représentait le plus grand saut intergénérationnel jamais réalisé dans son segment.

Le titre, développé par le très réputé Naughty Dog (créateur de la série des Uncharted), a été considéré comme l’un des meilleurs non seulement de son année, mais de toute la génération. Sa suite, The Last of Us Part 2a également été largement salué depuis sa sortie.

Cette année, PlayStation a également annoncé une version remasterisée le jeu original sur PlayStation 5 et, pour la première fois, sur PC. Le titre sortira le 2 septembre sur les deux plateformes et reflète le fait que, même dix ans plus tard, le jeu de Naughty Dog est toujours un chef-d’œuvre.