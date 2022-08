House of Dragon 1×02 : La lutte de pouvoir est sur le point d’exploser

Le deuxième épisode de House of Dragon sur HBO Max montre clairement à quel point la lutte pour le pouvoir total à Westeros sera cruelle. En même temps, il révèle partiellement qui sera appelé au trône. La série, qui montre dans son introduction inédite un fil de sang traversant les salles et les salons, pointe dans une direction. Le sang des Targaryen est mêlé à la violence de leur histoire. Un point que le nouvel épisode met soigneusement en évidence.

La menace de la cupidité est plus proche du trône qu’on ne le croit. Ce qui est encore plus inquiétant : Le roi Viserys I devra faire face à la possibilité de prendre des décisions de vie ou de mort. La puissance jusqu’alors imbattable de sa maison est ébranlée par les éléments fragiles qui la soutiennent.

Autour du roi veuf et avec une héritière, rien ne semble très clair, et encore moins stable. Surtout lorsque l’intrigue montre les fils de la manipulation. Otto Hightower, autrefois la Main du Roi Jaehaerys I, est assez astucieux pour comprendre les faiblesses du nouvel occupant du Trône de Fer. D’autant qu’il devient de plus en plus évident que le régent doit renforcer sa position face à un royaume méfiant et hostile.

Nommer Rhaenyra comme son successeur légitime était peut-être un geste inévitable pour écarter Daemon du trône. Cependant, le coût était élevé. Au point d’ébranler l’équilibre précaire des sept royaumes à l’époque de la guerre de Sécession House of Dragon.

Un danger silencieux qui surgit des endroits les plus inattendus

Ser Otto le sait. Non seulement il a manœuvré avec prudence, détermination et efficacité pour faire retirer Daemon Targaryen de la cour. Une stratégie qui lui permet d’écarter le risque de la loyauté de l’armée aux manteaux d’or envers le prince. Après tout, il s’agissait de milliers d’hommes armés et entraînés qui pouvaient défendre la position de Daemon. Otto a pu trouver un moyen d’arrêter l’avancée du prétendu héritier dans le domaine. Et assez efficacement pour mettre un veto à toute nouvelle tentative de montrer son pouvoir en tant que membre de la famille royale.

Il a également réussi à obtenir de Viserys Ier qu’il nomme une héritière, ce qui a obligé à repenser les frontières politiques très nettes et traditionnelles de Westeros. Une qui a été démontrée par Rhaenys Targaryen, la soi-disant « reine qui n’a jamais existé », écartée du trône en raison de son sexe. Maintenant, le test est plus difficile. Les grands seigneurs de Westeros accepteront-ils une femme sur le trône de fer ? Il y a un serment impliqué, mais le deuxième épisode de House of Dragon montre qu’il n’est pas si simple de changer l’histoire en faveur d’une situation surprise.



Viserys I est certain que tôt ou tard, il devra faire face à un schisme entre les factions qui le contrôlent. Une grande partie du deuxième chapitre de House of Dragon montre que le Roi comprend la complexité du scénario auquel il est confronté. En même temps, les quelques pièces qu’il peut déplacer en sa faveur. Toutes les possibilités semblent défavorables. Certaines pourraient même impliquer qu’il tombe malade et meure. Ce que le premier et le deuxième épisode annoncent subtilement.

Une maladie inconnue progresse dans le corps du régent. Pour l’instant, il n’y a aucune explication quant à ses conséquences ou si elle lui coûtera la vie. Mais sa faiblesse est évidente. Sa disparition physique n’est donc pas une possibilité à moyen terme. La responsabilité du roi pour l’avenir d’une dynastie qui a déjà connu cinq règnes complets exige de la détermination.

Le deuxième épisode met ostensiblement l’accent sur le fait que la succession est assurée, mais cela ne démontre pas la stabilité. Au contraire, un dirigeant d’un territoire aussi vaste et convoité que les Sept Royaumes doit faire preuve de force dans une telle circonstance. Viserys Ier, qui a la charge de maintenir l’unité, doit faire comprendre que la Maison Targaryen ne perd pas son influence.

Le Roi à la recherche d’un fil qui le lie à l’avenir

Comment y parvenir ? Un mariage serait la solution concrète, immédiate et bienvenue. Un avantageux, de préférence avec une femme de la maison Targaryen. Mais il n’y a guère de candidats qui répondent aux exigences spécifiques. La plus proche est la princesse Laena Velaryon, fille de Corlys et Rhaenys. C’est une enfant, assez petite pour mettre le roi mal à l’aise. Je ne devrais pas avoir à me coucher avec toi, mais à quatorze ans. La très jeune parente explique à un Viserys embarrassé. Néanmoins, le lien entre les deux resserrerait les rangs autour du trône de fer et relancerait l’espoir d’un héritier mâle.



Toutefois, ce lien présente un inconvénient majeur. Cela mettrait le Seigneur des marées, qui a ses propres ambitions, très près du pouvoir. Encore plus pour Rhaenys, dont le ressentiment à l’égard des seigneurs de Westeros est de plus en plus notoire. « Les hommes préféreraient que le royaume brûle plutôt que de voir une femme sur le Trône de Fer », annonce-t-elle à Rhaenyra. Ce qui résume le fait que peu importe le serment solennel qui clôt le premier chapitre de House of Dragon la situation du monarque veuf est en suspens.

C’est peut-être pour cela que la charmante et sensible servante Alicent Hightower est soudain plus que la gentille compagne d’un homme qui souffre. En fin de compte, elle est la réponse au dilemme du régent. Le deuxième chapitre de la série montre clairement que la jeune femme, confidente de l’isolée Rhaenyra, n’est pas aussi inoffensive qu’elle l’a semblé jusqu’à présent. Chacun de ses pas, chacune de ses décisions, chacune de ses écoutes bienveillantes avaient pour but de devenir la seule option de mariage du roi. Une alliance qui n’est peut-être pas aussi bénéfique, mais dans la sphère d’influence d’une maison comme Hightower, considérée comme honorable.

On peut donc remarquer que le conseil de son père concernant sa compagnie constante auprès de Viserys n’était pas seulement le fruit de bonnes intentions. Le nouvel épisode de House of Dragon décrit un jeu d’intentions voilées qui se construit pièce par pièce. De manière beaucoup plus inquiétante, ils vont dans le sens de la possibilité d’une décision qui fera d’Otto Hightower l’homme le plus puissant du royaume.

Rien n’est ce qu’il semble être dans La Maison du Dragon



La Main du Roi est-elle une menace, et souhaite-t-elle à tout prix conserver sa place à la cour ? Telles sont les questions posées dans le deuxième chapitre de l’ouvrage intitulé House of Dragon. En particulier, la tension entre Viserys et ses hommes les plus proches est plus évidente que jamais. Une femme investie comme héritier remet en cause non pas le régent en tant que figure de proue, mais le trône de fer en tant qu’institution. Où cette éventualité laisse-t-elle son conseiller ?

Pour le moment, l’homme derrière le pouvoir travaille tranquillement sur les problèmes les plus urgents du règne instable de Viserys. Mais Otto Hightower n’essaie pas de manœuvrer pour conserver son influence pas entièrement. C’est ce que laisse entendre un chapitre plein d’allusions, reliant la possibilité d’un plan plus grand venant de l’homme le plus inattendu.

A première vue, chacune des décisions de Ser Hightower, semble mener à la préservation de l’héritage pacifique de Jaehaerys I. Mais tout n’est pas si simple avec un personnage qui avance furtivement. L’un des principaux points d’intérêt du deuxième chapitre est la mise au jour d’un stratagème minutieux, bien planifié et à long terme. L’intrigue a laissé entendre que le comportement du conseiller est bien plus ambigu qu’un simple engagement à maintenir la stabilité.

Avec Daemon à Dragonstone qui devient le symbole d’une possible rébellion latente, le mariage du Roi est maintenant une priorité. D’autant plus lorsque la décision de mariage de la couronne a un impact sur les intérêts de Corlys Velaryon Ser Hightower le sait et a toute la patience qu’un homme peut avoir pour attendre le pouvoir absolu.

Toute sagesse ne vient pas de ce que dit le livre, mais de ce que l’on regarde, dit la Main du Roi à sa fille, le maillon le plus important d’une chaîne d’intrigues. Le message le plus urgent presque une menace qu’il laisse derrière lui le scénario impeccable du deuxième épisode de House of Dragon.