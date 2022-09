House of the Dragon 1×03 : on voit enfin toute la puissance du sang, de l’amour et du feu

Le troisième épisode de House of the Dragon est passé par trois endroits différents en même temps. D’un côté, la guerre dévastatrice et apparemment perdue des Stone Steps, les îles hostiles de la mer Étroite. De l’autre, les débats sur le pouvoir, dans lesquels les fils de Viserys Ier ne sont que des pièces sur un plus grand échiquier. Au centre, le dilemme de la succession avec Rhaenyra devient une question critique, inconfortable et problématique.

Le régent Targaryen réussit à assurer sa descendance par son mariage avec Alicent Hightower et engendre Aegon, un enfant mâle. Intelligemment, le scénario de House of the Dragon garde les détails des fiançailles et du mariage en dehors de l’écran. Deux ans ont passé depuis que le Roi a pris pour épouse la fille de sa fidèle Main. Le changement dans Les sept royaumes est évident. Avec un héritier mâle et un autre en gestation, l’ombre de la faiblesse semble avoir disparu du cercle du Trône de fer. Du moins, en ce qui concerne les points plus concrets débattus à l’intérieur et à l’extérieur du tribunal.

Mais tout n’est pas si simple. Les fissures dans le règne de Viserys sont plus claires que jamais, et l’épisode s’y attarde avec une clarté impitoyable. Rhaenyra, une jeune femme en âge de se marier et à peine tenue par la promesse de règne de son père, est un problème pour la stabilité du royaume. L’obligation commence à être un fardeau pour la princesse de House of the Dragon qui insiste pour ne pas obéir aux ordres inévitables de son rang.

Je ne peux pas non plus défier la tradition et les dieux, s’écrie Viserys lorsque sa fille lui fait comprendre qu’elle ne souhaite pas se marier. Mais l’expression englobe bien plus. L’héritier du trône doit assurer sa position comme il le peut ou, au mieux, avec une habileté politique stratégique. En particulier, par être dans un équilibre aussi précaire que son avenir dépend des décisions de son père. Un homme déconcerté par la succession rapide des événements qui l’entourent.

Un règne turbulent dans lequel l’œil du cyclone est une menace

Deux ans ont passé depuis que Viserys est devenu veuf et a pris la décision de couper Daemon de sa possible succession. Un schisme au sein de la famille Targaryen qui ne passe pas inaperçu auprès des courtisans, des nobles et des grands dirigeants des différentes Maisons. Viserys I a été forcé de nommer un héritier féminin qui a apaisé les préoccupations plus immédiates, mais n’a offert aucune réponse pour l’avenir.

Il a également épousé la discrète Alicent, ce qui n’a fait qu’exaspérer Corlys Velaryon et accroître les tensions dans les Sept Royaumes. La guerre des pas-de-pierre devenant un risque de plus en plus grand et de plus en plus punitif, le régent ne prend pas de décisions astucieuses, mais des décisions émotionnelles.



Certes, il a consolidé sa position et a soutenu du mieux qu’il a pu une situation compliquée qui lui a permis de souffler un peu. Mais Les sept royaumes attendait d’impatience et d’une pression invisible sur les épaules du roi. Une femme héritière a lié les territoires en une figure concrète dans une circonstance compliquée. Cependant, ce n’est pas une décision qui pourrait combler les fissures sous les pieds de Viserys : la succession compromet la loyauté au trône et l’intégrité du royaume. Un héritier incontesté est impératif.

Maintenant, avec deux fils et un autre en route, la position de Viserys est encore plus compliquée dans… House of the Dragon. Les Chambres exigent une décision conforme à la tradition. « Je ne sais pas quel sera le parcours, mais la fin est la même », insiste Otto Hightower avec une conviction sévère : « Aegon sera le Roi ». Même, La Main manœuvre pour que le pouvoir soit une ligne nouant les différents liens du pouvoir en un seul endroit. « Engagez votre fils et votre fille », suggère-t-il à Viserys. La longue lignée d’inceste des Targaryen rendrait la décision non seulement souhaitable, mais impérative. D’autant plus que Daemon est devenu un spectre violent qui se bat en marge de la société aux côtés d’un adversaire puissant.

Un roi timide, un royaume réticent, une princesse rebelle

Mais Viserys hésite. Sa loyauté envers Rhaenyra est un poids émotionnel qui l’empêche de prendre la décision qui consoliderait le Trône de fer et étoufferait toute rébellion. La princesse héritière est le visage de tous les problèmes du régent, de plus en plus confus, accablé et maladroit. Son hésitation est symbolique des espaces dans lesquels son nom vacille sur des points différents et compliqués.



L’incapacité de Viserys à faire face aux pressions qui l’entourent est clairement mise en évidence dans le troisième chapitre de House of the Dragon. L’intrigue utilise un décor de cour pour montrer en détail à quel point le monarque n’a pas la capacité de faire face aux exigences. Assis sur un trône de fer avec des dragons sculptés, Viserys boit en étant submergé par les demandes. Quand la princesse, reine du royaume, se mariera-t-elle ? Quand l’inévitable décision sera-t-elle prise pour donner à Aegon la chance de régner ?

« Nous avons tous supposé que ce serait inévitable », dit Jason Lannister, le premier membre de la Maison du Lion à apparaître. Il est également clair que Rhaenyra doit maintenant être considérée comme un moindre mal à mettre discrètement de côté. « A Casterly Rock, je pourrais supporter ce qui est à venir », dit le prétendant à la main de la princesse sans dissimuler les intentions de sa famille Viserys, accablé, écrasé, résiste. Il montre à nouveau son besoin de protéger sa fille. Mais chaque fois que Rhaenyra devient un problème, le pouvoir de Viserys faiblit, devient plus difficile à supporter. Plus compliqué à tenir.

La douleur, la peur, et la recherche de réponses en House of the Dragon

Rhaenyra, qui connaît sa position fragile, réagit de manière rebelle. La blessure de son mariage avec son ancien confident lui est insupportable. Mais au-delà de cela, elle doit aussi faire face au fait qu’elle n’est qu’un élément qui fait obstacle à un projet plus vaste. L’héritière sait qu’Aegon est le candidat idéal pour le Trône de Fer. Malgré ses deux ans, il est un homme et surpasse ainsi toutes les vertus possibles de sa sœur aînée. L’injustice fait de la princesse la victime d’une audace funeste, déchirante et pleine de regrets.

Viserys pourra-t-il prendre la décision qui s’avère nécessaire pour écarter Rhaenyra du Trône de fer ? L’épisode de House of the Dragon se concentre sur le fait que l’amour pour sa fille aînée amène le roi à se poser des questions gênantes. Pour aucun d’entre eux, il n’a de réponse, ni de moyen d’accepter la confrontation à venir ou de la combattre. Rhaenyra, qui a tué un sanglier à mains nues et est tombée sur le mythique cerf blanc, est entourée de la forteresse de la colère. Son père, qui pourrait à peine tuer une proie plus grande et qui ne peut s’empêcher de craindre pour l’avenir, est en revanche un souverain fragile.



D’autant plus quand Otto Hightower sort de l’ombre pour assurer la succession. Aussi vite que possible. De la manière la plus avantageuse. La Main du Roi est peut-être la seule à savoir clairement ce qui se prépare, aux mains, bien sûr, de Daemon Targaryen. Parmi les Maisons, qui débattent bruyamment et ouvertement que le dilemme de la succession a été résolu avec la naissance d’Aegon. Au milieu de la famille royale, dans laquelle un héritier mâle et peut-être la venue d’un second, résout les préoccupations du monarque. Mais ce qui est encore plus dur à supporter, c’est le fait que Viserys est un roi faible. Celui qui a un frère fort, violent, assoiffé de sang, déterminé à gagner.

Une guerre de feu sur une mer violente

Dans The Stone Steps, la situation ne pourrait pas être pire. Daemon perd la guerre contre le sanguinaire Craghas Drahar, le soi-disant « mangeur de crabes ». Corlys Velaryon se bat aux côtés de son fils et de son frère, en plus des ressources Targaryen, mais la bataille semble perdue. Un point de rupture qui pourrait mettre le règne de Viserys dans une position encore plus faible.



Le roi prend donc une décision qu’il a repoussée pendant deux ans. Pour soutenir son frère dans une lutte acharnée contre un ennemi rusé, qui a déjoué une armée préparée. Le scénario montre habilement que ce qui ressemble à une série d’escarmouches loin de la puissance dense de Port-Réal représente un danger. Si compliqué qu’il pourrait mettre en péril le réseau d’approvisionnement du Royaume. Le régent prend une décision qu’il croit magnanime alors qu’il s’agit en réalité d’une démonstration de compassion que Daemon n’acceptera pas.

Envoyer de l’aide à une guerre qu’il a ignorée pendant des années est un geste de bonne volonté, aigre et cruel. En fait, l’attitude condescendante de Viserys envers Daemon est ce qui fait de ce conflit le scénario le plus urgent à venir. L’arrivée d’une missive royale, presque complaisante, pousse l’héritier désemparé à affronter l’ennemi avec toutes ses armes et au prix de sa vie.

Au final, le feu règnera House of the Dragon

Le résultat est un triomphe violent et formidable qui a montré toutes les capacités et l’imprudence de Daemon sous la pression. Plus le fait que les marches de pierre sont passées d’un point éloigné à un espace nécessaire. Une qui déterminera le futur pouvoir et l’influence de Daemon à Port-Réal.

Trois scénarios se jouent maintenant dans House of the Dragon. Celle du roi qui doit prendre une décision sans oser le faire. Celle de la princesse qui doit trouver un moyen de s’accrocher à son droit. Enfin, un ennemi redoutable qui vient d’être forgé dans le feu et le sang Viserys, Daemon et Rhaenyra vont se battre pour le trône de fer un seul triomphera. La grande question est de savoir quelles armes ils utiliseront pour y parvenir.