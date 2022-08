House of the Dragon et cette scène que nous n’étions pas préparés à voir

Personne ne semble avoir été préparé à cette scène traumatisante vue dans le premier épisode de House of the Dragon. L’un d’entre eux est déjà considéré comme aussi percutant que l’était l’iconique Mariage rouge de Game of Thrones. Il s’agit d’une séquence montrant le naissance de la reine Aemma (Sian Brooke) dans toute sa crudité et son horreur. Indicatif des intentions de la série de surmonter la violence explicite de son prédécesseur.. Ce point, qui a fait l’objet de vifs débats ces dernières semaines, semble avoir été clarifié après le rebondissement controversé de l’intrigue.

Pour les téléspectateurs, ce fut un choc similaire à la séquence infâme dans laquelle une grande partie de la famille Stark a été exécutée. Comme on s’en souviendra, l’épisode 9 de la saison 3 de Game of Thrones intitulé Les Pluies de Castamere montre le massacre de la maison de Winterfell. Il s’agit sans aucun doute de l’un des moments les plus horribles de la série et il a marqué sa place comme l’une des productions les plus violentes de la télévision.

La maison du dragon n’a pas attendu longtemps pour marquer un point culminant dans son intention d’explorer les horreurs et les brutalités d’un continent hostile. Pour son premier épisode, la reine va accoucher pendant un tournoi à Port-Réal. L’intrigue chevauche les deux événements et les montre en parallèle. D’une manière ou d’une autre, la célébration souligne la circonstance que l’avenir du régent Viserys Ier dépend de ce qui se passe dans la chambre royale.

Cependant, ce qui semblait être une suggestion de l’importance de la succession dans l’intrigue, s’est transformé en une… séquence brutale. Alors que l’accouchement devient de plus en plus compliqué et difficile pour Aemma, le roi est convoqué pour une conversation terrifiante. Le mestre en charge lui explique que le bébé est dans une mauvaise position, ce qui rend l’accouchement difficile. Et il fait comprendre que, tôt ou tard, le régent devra prendre une décision impossible. En d’autres termes, de choisir entre la vie de sa femme et celle de son fils. Cela comprend une procédure similaire à une césarienne, mais dans des conditions extrêmes et cruelles.

Un aperçu sanglant des horreurs intimes



À la fin, Viserys tente de sauver la vie de son fils, ce qui déclenche une procédure terrifiante que le House of the Dragon détails au premier plan. Alors qu’Aemma hurle et tente d’arrêter ce qui se passe sans y parvenir, le mestre coupe littéralement l’estomac de la reine pour en extraire le bébé. Comme si cela ne suffisait pas, les images montrant le processus macabre sont combinées avec ce qui se passe lors du tournoi. Peu à peu, l’horreur sanglante augmente jusqu’à ce que, finalement, la reine meure et que le nouvel héritier naisse au milieu d’une traînée de sang.

Bien sûr, une telle vision de l’accouchement, a choqué et déconcerté le public. Sur les médias sociaux, beaucoup ont insisté pour le comparer aux moments les plus cruels de l’histoire de l’humanité Game of Thrones. Ils ont également réclamé justice pour Aemma, qui, pour une partie du public, méritait mieux qu’une telle mort. Mais en général, la réaction a été la suivante choc.

Plus douloureuse est l’idée qu’Aemma est morte au milieu d’une situation qui s’est terminée par une tragédie totale. Malgré les efforts de Viserys pour sauver la vie de son fils, on découvre lors des funérailles de la reine que le bébé est aussi mort. Une situation qui, comme le mariage rouge, a déclenché de nombreux événements de l’avenir de la série.

Une vision sombre des femmes dans House of the Dragon

La nature graphique de ce moment a choqué et coupé le souffle du public. En particulier, le fait que les images ont fait apparaître clairement les intentions de la nouvelle série d’explorer un côté très brut. En même temps, un aperçu brutal de la vie de Westeros, le continent fictif, et de la condition de ses femmes.

En fait, peu avant sa mort, Aemma commente cela pour les membres féminins de la Maison Targaryen, le champ de bataille « est leur corps ». Une réflexion difficile qui reflète que la séquence montre quelque chose de plus élaboré que la cruauté pour elle-même. Déjà les créateurs de House of the Dragon avait indiqué Vanity Fair que des moments similaires seraient inclus. A l’époque, Ryan Condal, co-responsable de la showrunner a expliqué que l’acte choquant « ne serait pas de la violence gratuite ». Il a également précisé que l’équipe de production voulait transmettre le « sujet très dur des naissances difficiles ».

Même George R. R. Martin, créateur de la saga, s’est exprimé sur le sujet dans la même interview. « C’est viscéral et ça vous arrache le cœur et le jette au sol. Il a le même impact que le mariage rouge. C’est une belle scène issue de quelque chose d’horrible », a-t-il expliqué.