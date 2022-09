House of the Dragon perd l’un de ses créateurs

Miguel Sapochnik l’un des cerveaux derrière House of the Dragon, quittera ses fonctions en tant que showrunner. Selon The Hollywood Reporter Sapochnik passera le relais à Ryan Condal, qui conservera toutefois son rôle de producteur exécutif pendant toute la durée de la série. Bien que le co-créateur du prequel de la série Game of Thrones n’a pas fourni de détails, des sources indiquent qu’il part après trois années éreintantes.

Travailler dans l’univers de Game of Thrones au cours des dernières années a été un honneur et un privilège, en particulier les deux dernières années passées avec les acteurs et l’équipe de l’émission House of the Dragon, a déclaré Sapochnik dans une déclaration officielle. Cette décision est une surprise et intervient à un moment important. Non seulement House of the Dragon est l’une des premières émissions les plus réussies de l’histoire de HBO, mais elle a également déjà obtenu une deuxième saison.

Je suis très fier de ce que nous avons accompli avec la première saison et je suis ravi de la réaction enthousiaste de nos téléspectateurs. Il a été incroyablement difficile de décider de passer à autre chose, mais je sais que c’est le bon choix pour moi sur le plan personnel et professionnel.

Après le départ de Miguel Sapochnik, la série sera dirigée par Ryan Condal qui travaillera en étroite collaboration avec George R.R. Martin. Ce changement a obligé la société de production à se tourner vers Alan Taylor, qui a réalisé des épisodes tels que « Beyond the Wall » et « The North Remembers » sur Game of Thrones. Taylor s’y joindra en tant que producteur exécutif et réalisateur.

HBO aurait voulu que Sapochnik continue à la tête du projet House of the Dragon



HBO a déclaré qu’elle aurait aimé que Sapochnik continue à la barre tout en reconnaissant sa contribution à la première saison de House of the Dragon. « Miguel Sapochnik a fait un travail incroyable sur la première saison, en établissant son look et sa sensation distinctifs. Cette série n’aurait tout simplement pas pu se dérouler comme elle l’a fait sans lui », a-t-il déclaré.

Miguel Sapochnik a fait ses débuts de réalisateur dans la cinquième saison de Game of Thrones bien que l’une de ses meilleures œuvres dans la série est sans aucun doute La bataille des bâtards. Bien que Sapochnik porte sur ses épaules certains épisodes de la décevante dernière saison de la série, son expertise lui a ouvert la voie pour créer House of the Dragon.

Le départ de Miguel Sapochnik n’est pas le seul auquel la nouvelle série de HBO devra faire face. Il y a quelques jours, on a appris que Milly Alcock, qui joue le rôle de Rhaenyra Targaryen, allait quitter la scène. La maison du dragon avant la fin de la première saison. L’actrice sera remplacée par Emma D’Arcy, qui jouera la version adulte de Rhaenyra.