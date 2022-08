House of the Dragon : tous les dragons que vous verrez dans la série

House of the Dragon est devenu un succès critique et d’audience pour HBO. À tel point qu’elle a été renouvelée en avance pour une deuxième saison. Mais la nouvelle série est plus qu’un phénomène instantané. C’est aussi une reconstruction minutieuse de l’univers de George R.R. Martin sous un angle différent. Si Game of Thrones a consacré du temps et de l’intérêt à montrer la géographie politique et sociale de Westeros, son pré quel est plus spécifique. Et, bien sûr, les dragons qui ont rendu les Targaryens célèbres.

Dès le début, la série a clairement indiqué que son approche des bêtes fantastiques serait plus étendue qu’elle ne l’était dans le film Game of Thrones. Notamment pour le lien qui s’établit entre chaque membre de la maison et les formidables créatures qui font partie de leur histoire.

Jusqu’à présent, l’intrigue de House of the Dragon a montré le poids et l’importance des dragons comme arme et symbole de suprématie. Mais, de la même manière que dans le livre Le feu et le sang qu’il adapte, s’étendra plus que probablement à un tour de l’influence des dragons sur les événements futurs.

Un dragon pour tous ceux qui ont du feu dans les veines

Pour les Targaryen, un dragon était plus qu’un simple animal. C’était une partie fondamentale de leur vie et une représentation du pouvoir qu’ils exerçaient. C’est un héritage presque aussi ancien que les origines de la famille. Selon la mythologie imaginée par Martin, les créatures viennent du continent d’Essos. Ils ont été découverts par les Valyriens, dans la chaîne de montagnes entourant la péninsule fictive de Valyria.

Après la destruction des terres, seules cinq bêtes appartenant aux Targaryen ont survécu. À cette époque, les Targaryens s’étaient installés sur l’île de Dragonstone. C’est la puissance du feu qui a permis la conquête de Westeros. La relation entre les dragons et la puissante maison est donc plus qu’une simple éventualité. C’est aussi une démonstration de leur lien avec la survie et de leur capacité à tenir bon, malgré le malheur.

Chaque Targaryen a une créature mythique qui lui appartiendra dès sa naissance, c’est du moins ce qu’indique le vieux rituel familial. Comme le montre le deuxième épisode de la série, un œuf de dragon est choisi comme élément de l’héritage du nouveau membre. La grande question est donc évidente : quel dragon appartient à quel personnage pertinent pour l’intrigue de la série ? Voici une liste détaillée des grands protagonistes ailés de l’histoire de l’humanité. House of the Dragon que nous verrons à l’écran dans les prochains chapitres.



Caraxes : Aemon et Daemon Targaryen

Daemon Targaryen est l’un des personnages les plus importants de l’histoire de l’humanité House of the Dragon. Jusqu’à présent, il représente les traits les plus sombres et les plus inquiétants de la famille. Mais au fil de l’intrigue, il sera également au cœur de la revendication de Rhaenyra pour son droit au trône.

Comme tous les membres de sa maison, Daemon possède un dragon nommé Caraxes, est l’un des plus grands et des plus anciens du clan. Avant d’appartenir à l’héritier déchu, elle était la monture d’Aemon Targaryen, père de Rhaenys. Mais à sa mort, l’énorme animal, appelé Blood Wyrm en raison de la couleur rouge de ses écailles, a été revendiqué par Daemon. Depuis lors, il considère qu’elle fait partie de son histoire et qu’elle est une démonstration de sa férocité.

Syrax : Rhaenyra Targaryen

La princesse héritière de Viserys I chevauche un dragon femelle aux écailles dorées et aux yeux verts. En effet, la grande séquence qui introduit le personnage la montre sur le dos de la bête en plein vol. Une scène similaire a été vue dans le deuxième chapitre. Rhaenyra arrive par surprise à Dragonstone pour exiger que Daemon rende l’œuf de dragon qu’il avait volé. Là encore, elle arrive par la voie des airs sur le dos de sa formidable monture. Le rebondissement de l’intrigue a également permis d’avoir un premier aperçu de Caraxes, qui garde la forteresse du château où se trouve Daemon.

Le dragon de la princesse de La maison du dragon est nommé d’après une déesse de Valyria. Un détail qui montre clairement que l’animal n’a jamais appartenu à personne avant de faire partie de la vie de Rhaenyra.

Meleys : Rhaenys Targaryen

Rhaenys Targaryen, la soi-disant « reine qui n’a jamais été », a une histoire tragique à raconter. Privée de son droit au trône, elle est la preuve que Westeros n’acceptera pas une femme sur le trône de fer. Tout cela rend sa relation avec sa maison familiale compliquée et conflictuelle. Mais cela ne l’empêche pas d’hériter du principal héritage attaché à son nom de famille.

Son dragon s’appelle Meleys et a également des écailles rouges comme celui de Daemon. Il est considéré comme l’un des dragons les plus grands et les plus dangereux du monde, ce qui pourrait se traduire par une influence sur le pouvoir de la princesse. Et ce, malgré le fait qu’il ne sera jamais capable de le manier. Il est intéressant de noter que la couleur rouge sur les grandes bêtes magiques de Westeros semble presque toujours signaler une résignation inévitable pour le Targaryen à qui elle appartient.

Vermithor : Jaehaerys I et Hugh le Marteau

Le vieux roi Jaehaerys Ier n’est apparu que dans une seule scène du premier chapitre de l’histoire de l’Empire. House of the Dragon mais il est probable que son dragon Vermithor fasse désormais partie de l’intrigue malgré l’absence du régent. En raison de la couleur particulière de ses écailles, il est appelé la Fureur de bronze et était considéré comme faisant partie des plus grands dragons de Westeros.

Selon les livres de Martin, Vermithor devient finalement la monture du bâtard Hugh le Marteau, à la demande du prince Jacaerys Velaryon. Tous, pendant les événements relatés dans La danse des dragons le grand récit de la guerre civile des Targaryen.



Sunfyre : Roi Aegon II Targaryen

Dans le cadre de la future parcelle de House of the Dragon Aegon II Targaryen a le privilège de posséder l’une des créatures les plus curieuses de l’histoire de sa famille. Non seulement à cause de ses écailles dorées, mais aussi parce que le feu qu’il crache est de la même couleur. Cela fait de lui la quintessence de la relation entre les Targaryens, la magie et le pouvoir des bêtes mythiques qui font partie de leur histoire.

Il est probable que la série utilisera Sunfyre pour expliquer comment un dragon peut grandir. Une chose qui a déjà été mentionnée de manière vague et sans trop approfondir dans Game of Thrones. Mais qui sera sans doute d’une importance considérable dans son préquel.

Tessarion : Daeron Targaryen, fils de Viserys Ier

Le frère cadet du roi Aegon II Targaryen est lié à un dragon inhabituel en l’occurrence, une dragonne qui est entré dans la légende. Surnommée « la reine bleue » en raison de la teinte bleu cobalt de ses ailes, elle a la même particularité que la créature liée à son frère. Ses flammes sont d’un bleu très marqué, qui, selon les récits de Martin, surprennent et terrifient ses ennemis.

Il est curieux qu’il soit aussi l’un des dragons les mieux décrits dans le livre « La danse des dragons ». Selon le roman, les écailles de son ventre et de sa crête « sont aussi brillantes que du cuivre battu ». Cela fait de la créature mythique un spécimen splendide et particulier de son espèce.

Vhagar : la reine Visenya Targaryen et Aemond Targaryen

Il était l’un des trois dragons utilisés pour conquérir Westeros, donc peut-être que son apparition dans House of the Dragon est référentiel. C’est également l’une des rares créatures à s’être transmise de génération en génération. À l’origine, elle était liée à la reine Visenya Targaryen, l’une des conquérantes du continent.

Ses écailles sont de couleur bronze avec des reflets irisés et il a des yeux verts brillants. Il a une envergure considérable, même pour un dragon. Son nom est craint et souvent mentionné comme l’un des bastions du pouvoir des Targaryen.