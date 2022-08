Il implante les clés de sa Tesla dans sa main et, étonnamment, cela fonctionne (et oui, il y a une vidéo)

Les fans de Tesla sont assez particuliers. Et l’un d’entre eux est allé encore plus loin dans cette voie en fusionnant au maximum avec sa voiture électrique. À tel point qu’il a implanté la clé de sa Tesla dans sa main afin de ne pas avoir à approcher son téléphone portable ou sa carte. Et, surtout, pour ne pas la perdre.

Brandon Dalaly, a tout fait pour garder ses clés de voiture toujours à portée de main (et jamais mieux dit). Main dans la main d’une entreprise de biotechnologie appelée VivoKey, a implanté dans sa main droite une puce contenant les clés d’accès à son Tesla. Et bien que ça ressemble à de la science-fiction, ça a plutôt bien marché. Il fonctionne correctement et le simple fait de marcher jusqu’à sa voiture le déverrouille.

Il fait partie d’un petit groupe de personnes qui… teste la technologie NFC de VivoKey avec l’intention d’en faire profiter plus que les voitures. En fait, le projet s’adresse à tout système qui fonctionne via NFC. Le système ne fonctionne pas en retirant la puce de la clé Tesla, mais en reprogrammant une puce spéciale de la société Apex.

L’idée est d’inclure une carte de crédit en plus de la clé Tesla

Aussi fou que cela puisse paraître, la vérité est que Brandon Dalay est déjà passé par un processus similaire, également avec la technologie VivoKey. Avant que la clé Tesla ne soit implantée, Dalay s’est fait implanter une autre puce dans la main gauche qui était reliée à sa clé de maison. En outre, il contient également ses informations médicales, sa carte de vaccination et quelques autres documents utiles. Et il veut aller plus loin en ajoutant une carte de crédit à sa nouvelle puce :

L’idée générale était d’avoir la clé de la maison dans la main gauche et celle de la voiture dans la main droite. Et je peux l’utiliser partout où il y a des terminaux tactiles pour payer.

Les puces VivoKey sont recouverts de matériaux biocompatibles tels que les biopolymères et les bioglasses ; afin qu’ils soient acceptés par les tissus naturels du corps sans être rejetés et que votre corps puisse « s’adapter à la puce ». Et apparemment, ils peuvent aussi briller, comme dans une mauvaise suite de Blade Runner.

Oh, et oui, il y a une vidéo :