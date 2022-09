Inside Out 2 est déjà en cours

Inside Out 2 est désormais une réalité. La suite du hit Pixar a été officiellement annoncée lors du panel d’animation de la D23 Expo, et sa sortie est prévue pour l’été 2024. Événement annuel où Disney parle des titres à venir sous son nom.

Après le succès de Inside Out en 2015, qui a séduit les critiques et le box-office, la rumeur d’une suite avait toujours été sur la table. En fait, la fin du film original laissait la porte ouverte à une suite logique. Le film de Pixar s’est conclu sur la possibilité de traiter l’adolescence à partir de l’intériorité de la protagoniste à travers la représentation de ses émotions matérialisées par des êtres animés.

En somme, Pixar et Disney ont toujours été entre le non et l’ambiguïté. Quand il semblait que Inside Out 2 allait devenir une réalité, il y avait toujours un déni. En 2016, en effet, le président de Pixar, Jim Morris, a annoncé qu’il n’y avait aucun projet de suite. Le nouvel objectif de la société d’animation était de se concentrer sur les titres originaux.

C’était, bien sûr, il y a presque six ans, et Pixar a changé d’avis. La société a déjà revisité plusieurs fois les titres précédents afin de sauver des idées. Le dernier en date, Lightyear un film centré sur l’un de leurs personnages emblématiques. En 2018 et 2019, ils ont également lancé le Incroyables 2 et Toy Story 4. Des années plus tôt, en 2017, ils se sont aventurés avec… Cars 3 y Le Monde de Dory.

C’est-à-dire, Pixar est un expert dans l’art de faire des deuxièmes, voire des quatrièmes films à partir de ses titres les plus rentables. Sans oublier, bien sûr, les tout nouveaux produits de l’entreprise. Coco, Luca o Âme en font partie.

Dans le cas de Inside Out 2 est, malgré l’annonce de la D23, une quantité inconnue. Mais dans la continuité de Pixar, tout porte à croire que nous reverrons Riley lorsqu’il aura quelques années de plus. Très probablement à l’âge de la dinde ou de l’adolescence. Avec la joie, la tristesse, la colère, la peur et le dégoût sur son plan intérieur, les scénaristes du film auront la tâche compliquée de représenter les montagnes russes émotionnelles que cet âge représente pour les jeunes filles.

Réalisé par Pete Docter, aucun détail ne permet de savoir s’il reviendra aux rênes d’un nouveau titre Pixar. Il est un nom connu dans l’entreprise, créateur de Ratatouille et Wall-e a quelques titres connus derrière lui. Dans sa version originale, Amy Poehler était aux commandes du bonheur, Phyllis Smith de la tristesse, Bill Hader de la peur, Lewis Black de la colère, Mindy Kaling du dégoût et Richard Kind de l’ami imaginaire de Riley. Aucun détail ne permet de savoir si ceux qui ont immortalisé les premières émotions du protagoniste reviendront pour une suite de Inside Out 2.