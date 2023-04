Installer Windows 11 sur les Mac M1 et M2 d’Apple, c’est possible !

Le fait que l’on puisse installer Windows 11 sur un Mac M1 ou M2 d’Apple est tout à fait possible. Avec le partenariat entre Apple et Microsoft, il est maintenant possible de faire tourner un système d’exploitation basé sur la plateforme ARM (Advanced RISC Machine) sur des machines d’Apple dotées du processeur ARM.

Quelques contextes clés pour comprendre le partenariat entre Apple et Microsoft

En 2016, Apple et Microsoft ont annoncé un partenariat visant à offrir plus de possibilités aux utilisateurs de Mac. L’objectif principal était de permettre aux propriétaires de Mac d’accéder facilement à une expérience complète de Windows 10 en exécutant une machine virtuelle sur leurs ordinateurs portables et de bureau. Avec ce partenariat, Apple et Microsoft se sont engagés à rendre Windows 10 disponible pour les Mac via le service de virtualisation Windows 10.

Depuis lors, Apple a commencé à proposer des Mac basés sur les architectures ARM, qui sont compatibles avec l’architecture x64. Avec cette nouvelle architecture, il est maintenant possible d’exécuter Windows 11 sur des Mac d’Apple équipés de processeurs ARM.

Les avantages de l’installation de Windows 11 sur un Mac d’Apple

L’installation de Windows 11 sur un Mac d’Apple peut apporter de nombreux avantages à l’utilisateur. Il permet notamment à l’utilisateur d’accéder à un grand nombre de logiciels et d’applications Windows, qui ne sont pas disponibles sur macOS. Les utilisateurs peuvent également profiter des performances supplémentaires offertes par Windows, car les applications Windows sont optimisées pour les processeurs ARM.

De plus, l’utilisateur peut facilement passer d’une plate-forme à l’autre sans avoir à redémarrer son ordinateur. Par exemple, les utilisateurs peuvent passer de macOS à Windows et vice versa juste en quelques secondes grâce à la machine virtuelle installée sur leur système.

Comment installer Windows 11 sur un Mac d’Apple ?

Pour installer Windows 11 sur un Mac d’Apple, vous devrez d’abord acheter une version spécialement conçue pour les processeurs ARM. Vous devrez ensuite obtenir une licence Windows 10 pour votre Mac et télécharger le programme d’installation de Windows 10 depuis le site web Microsoft. Une fois le programme d’installation téléchargé, vous pouvez l’exécuter sur un ordinateur compatible et suivre les instructions à l’écran pour configurer Windows.

Une fois l’installation terminée, vous devrez activer votre licence Windows 10 en vous connectant à votre compte Microsoft. Après cela, vous pouvez utiliser Windows 11 sur votre Mac M1 ou M2 d’Apple. Les utilisateurs peuvent également régler les paramètres de leur Mac pour définir Windows 11 comme système d’exploitation par défaut.

En conclusion, il est possible d’installer Windows 11 sur un Mac M1 ou M2 d’Apple, grâce au partenariat entre Apple et Microsoft. Grâce à cet accord, les propriétaires de Mac peuvent accéder à une expérience complète de Windows, même si leurs ordinateurs sont équipés de processeurs ARM. De plus, l’installation de Windows 11 offre de nombreux avantages pour les utilisateurs, notamment l’accès à un grand nombre d’applications Windows et une meilleure performance globale.