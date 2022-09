iPad Air 2022 vs iPad Pro 2021, quelle option est la meilleure ?

Si vous envisagez d’acheter un nouvel iPad, il est probable que vous ayez des doutes sur les modèles à choisir, si le nouveau iPadAir 2022 ou la iPad Pro qu’Apple a annoncé en 2021. Les deux tablettes partagent de nombreuses fonctionnalités, telles qu’un design à bords plats avec un dos en aluminium, jusqu’à 10 heures d’autonomie, la prise en charge de l’Apple Pencil et du Magic Keyboard de deuxième génération, et surtout ; la puce M1. Cependant, les deux iPad les plus puissants de la société présentent également des différences essentielles qui peuvent être cruciales lors du choix d’un appareil ou d’un autre. Parmi eux, la technologie de l’écran ou encore le prix. Mais, Quel modèle vaut le plus le coup ? Nous les comparons.

L’une des principales raisons pour lesquelles vous pouvez choisir entre choisir un iPad Air ou un iPad Pro est qu’ils ont tous les deux le même processeur. Les deux incluent la puce M1, un SoC conçu par Apple et initialement destiné aux Mac, mais qui s’est avéré extrêmement performant sur les deux tablettes. La configuration de la puce est exactement la même dans les deux cas, les performances sont donc identiques. À l’exception, oui, de la variante de l’iPad Pro 2021 avec plus de stockage, puisque sa mémoire RAM passe à 16 Go, au lieu de 8 comme le reste des versions.

La batterie, en fait, est également la même. Ceci est en partie dû à l’optimisation du processeur. L’iPad Air 5 et l’iPad Pro, donc Ils ont jusqu’à 10 heures de navigation sur Internet avec le WiFi et 9 heures avec les données mobiles.

Maintenant, nous commençons à voir les différences entre les différents paramètres de mémoire. L’iPad Air est disponible en 64 et 128 Go, tandis que l’iPad Pro a les deux versions et options supplémentaires de 256, 512 Go et 1 ou 2 To.

iPadAir 2022 iPad Pro 2021 Dimensions 24,76 (hauteur) x 17,85 (largeur) x 0,61 (épaisseur) cm 24,76 (H) x 17,85 (L) x 0,59 cm Filtrer IPS Liquid Retina de 10,9 pouces, résolution de 2 360 x 1 640 pixels, 264 ppi et luminosité de 500 nits IPS Liquid Retina de 11 pouces avec une résolution de 2 388 par 1 668 pixels et 264 pp, une luminosité de 600 nits et la technologie ProMotion à 120 Hz Processeur Puce M1 avec CPU 8 cœurs et GPU Puce M1 avec CPU 8 cœurs et GPU RAM 8 Go 8 Go (16 Go dans les versions avec 1 ou 2 To de mémoire) Stockage 64 ou 256 Go 128, 256, 512 Go, 1 ou 2 To connectivité Wi-FI 6, modèle compatible avec les réseaux 5G, USB C, Bluetooth 5.0, MIMO, GPS/GNSS intégré Wi-FI 6, modèle compatible avec les réseaux 5G, USB C, Bluetooth 5.0, MIMO, GPS/GNSS intégré Caméra frontale Ultra grand angle de 12 mégapixels et f/2.4 avec Centered Framing Appareil photo TrueDeph 12 mégapixels f/2.4 avec cadre central Caméra Majeur Grand angle 12 mégapixels avec ouverture f/1.8 – Appareil photo grand angle 12 mégapixels avec ouverture f/1.8

– Appareil photo ultra grand angle de 10 mégapixels avec ouverture f/2.4

– Capteur LiDAR Tambours Jusqu’à 10 heures de navigation en Wi-Fi et 9 heures sur les réseaux mobiles Jusqu’à 10 heures de navigation en WiFi et jusqu’à 9 heures de navigation sur les réseaux mobiles Accessoires Compatible avec Apple Pencil, Magic Keyboard et Smart Keyboard de deuxième génération (vendus séparément) Compatible avec Apple Pencil, Magic Keyboard et Smart Keyboard de deuxième génération (vendus séparément) Les autres Touch ID sur le côté, iPadOS 15, son stéréo Face ID, iPadoS 15, système à quatre haut-parleurs, port USB C Thunderbolt 3 Prix A partir de 679 euros A partir de 879 euros

Différences à l’écran

Écran iPad Pro 2021.

Là où il y a des différences importantes, c’est à l’écran. Pour commencer, etl iPad Pro est disponible en deux tailles d’écran: 11 et 12,9 pouces. Les deux panneaux sont un peu différents, puisque le modèle plus compact a un rétroéclairage LCD et la version 12,9 pouces a une mini-LED. La résolution, oui, est la même, malgré le fait qu’elle soit adaptée pour que les deux aient une densité de 264 pixels par pouce. L’iPad Air de 5e génération n’est disponible qu’en version 10,9 pouces, un taille légèrement plus petite que l’iPad Pro malgré le fait qu’ils aient les mêmes dimensions, mais causés par une légère épaisseur dans les bordures de l’écran avant. La résolution de 2 360 x 1 640 pixels offre également une densité de 264 pixels par pouce.

Or, dans ce domaine, il existe deux différences importantes qui vont au-delà de la taille de l’écran et de la technologie mini-LED du modèle 12,9 pouces. L’un d’eux est le taux de rafraîchissement. L’iPad Pro 2021 dispose de la technologie ProMotion, qui permet un taux de rafraîchissement de l’écran jusqu’à 120 Hz. L’iPad Air de cinquième génération n’inclut pas ProMotion. Votre écran bouge donc à 60 Hz. L’autre différence se situe au niveau de la luminosité. L’iPad Pro a une luminosité maximale de 600 nits ; l’iPad Air, 500 nits.

En ce qui concerne l’écran —et plus encore le contenu multimédia— il convient de noter que l’iPad Pro dans ses versions à deux écrans a un système à quatre haut-parleurstandis que l’iPad Air 2022 est doté de deux haut-parleurs.

Biométrie et caméras : plus de différences

L’iPad Air a Touch ID, au lieu de Face ID.

Une autre différence entre les deux comprimés se trouve dans le système de déverrouillage. L’iPad Pro 2021 dispose d’une caméra TrueDeph qui vous permet de déverrouiller le système à l’aide ID de visage. L’iPad Air, en revanche, a un Touch ID sur le côté. Les deux méthodes fonctionnent extrêmement bien, donc cela ne devrait pas être un point majeur de choisir entre un appareil ou l’autre.

Les caméras, en revanche, peuvent être un domaine important pour choisir entre l’un des deux modèles. En partie parce qu’il y a tellement de différences. L’iPad Air possède un seul appareil photo principal de 12 mégapixels. Même résolution sur l’iPad Pro 2021, à la différence que comprend un capteur ultra grand angle supplémentaireégalement 12 mégapixels, ainsi qu’un capteur lidar. Ce scanner permet de mesurer la profondeur de champ, et peut être un très bon allié pour certaines tâches professionnelles. Cela permet également d’améliorer la précision de la réalité augmentée, ainsi que des photographies.

Un autre détail important est que l’appareil photo de l’iPad Pro 2021 peut prendre des photos avec un zoom optique 2x, tandis que l’iPad Air est numérique. La lentille frontale, bien qu’elle soit la même, celle de l’iPad Pro permet de capturer des selfies en mode portrait grâce au système TrueDeph.

iPad Air 2022 vs iPad Pro 2021, lequel acheter ?

Avant d’opter pour une option ou une autre, il est important de connaître les prix de chaque version. L’iPad Air de 5e génération est le modèle le moins cher des deux et peut être acheté pour 679 dans sa version 64 Go avec uniquement le Wi-Fi. Le prix de l’iPad Pro 2021 dans sa variante 128 Go avec Wi-Fi est 879 euros. C’est-à-dire qu’il y a une différence de 200 euros entre les deux, même s’il faut tenir compte du fait que la variante Pro a deux fois plus de stockage dans sa version de base. Quel modèle vaut le plus le coup ?

L’iPad Air est, sans aucun doute, le modèle le plus équilibré en termes de prix et de fonctionnalités. Il a la même puissance que l’iPad Pro, un design très similaire, une batterie identique et est compatible à la fois avec l’Apple Pencil de deuxième génération et le Magic Keyboard. Si vous cherchez une tablette pour travailler, c’est la meilleure option. Si, en revanche, vous recherchez un appareil pour profiter de contenus multimédias, l’iPad Air est également idéal.

L’iPad Pro, en revanche, peut être une option plus intéressante pour les utilisateurs professionnels qui ont besoin d’une équipe avec plus de capacité —rappelez-vous qu’il existe des variantes allant jusqu’à 2 To—. Également pour les concepteurs ou les utilisateurs qui ont besoin d’une section photographique plus avancée. Le reste des différences, comme l’écran 120 Hz, la luminosité 600 nit ou le système TrueDeph pour Face ID, ne sont pas des points aussi décisifs. Cependant, si vous préférez profiter d’une plus grande fluidité lors de la navigation dans l’interface, ainsi que d’une luminosité supplémentaire pour utiliser l’iPad en extérieur, et que cela ne vous dérange pas de payer ce qu’il en coûte, optez pour l’iPad Pro.

La iPad Pro 12,9 pouces, disponible pour 1 1999 euros, joue dans une autre catégorie, à la fois pour son prix, mais aussi pour sa taille d’écran. C’est un modèle beaucoup plus cher et avec des dimensions qui ne sont pas comparables avec le reste des tablettes Apple. Et c’est qu’il est destiné aux utilisateurs qui recherchent un ordinateur portable à écran tactile avec un grand écran pour travailler. Si vous pensez que l’iPad Pro 12,9 pouces répond à vos besoins et que, comme pour le modèle 11 pouces, cela ne vous dérange pas de payer plus de 1 000 euros, c’est aussi une bonne alternative.