L’iPad sert enfin à quelque chose pour l’app Twitter iOS. Alors qu’auparavant celle-ci faisait un usage déplorable de l’espace écran, se bornant à afficher la même interface avec une unique colonne que sur iPhone, désormais elle en affiche deux en mode paysage : le fil de tweet et les tendances. Les boutons constituent une petite colonne à part, et ne sont plus sagement rangés en bas d’écran.

Bref, l’espace écran est mieux utilisé. En mode portrait, on revient à une interface mono-colonne, mais c’est évidemment plus logique. Pour bénéficier de cette nouvelle interface, quittez et mettez à jour l’app. N’hésitez pas à la relancer si vous ne voyez pas le changement qui doit être disponible pour tous.