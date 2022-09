iPhone 14 Pro : Apple a une idée géniale pour utiliser l’espace entre les perforations de l’écran

La rumeur continue de prendre de l’ampleur. En début de semaine, nous vous avons dit que l’iPhone 14 Pro, lorsqu’il est allumé, affiche un seul trou dans son écran. Ceci grâce à l’extinction des pixels entre les deux perforations. Cependant, une nouvelle rumeur prévoit maintenant que le nouveau smartphone de l’Union européenne ne sera pas disponible. Apple profitera également de cet espace « mort » dans certaines situations. L’idée, a priori, semble brillante.

Dans les forums de MacRumors un utilisateur censé connaître le fonctionnement de l’écran de l’iPhone 14 Pro, mentionne que le combiné affichera les indicateurs de confidentialité au milieu des perforations.

Vous vous souvenez probablement que, lorsque les applications accèdent à la caméra ou au microphone, elles apparaissent indicateurs verts ou orange pour faire savoir aux utilisateurs que ces composants sont en cours d’utilisation. Sur les iPhones actuels, ils s’affichent sur le côté droit, à côté de l’écran de l’appareil encoche. Cependant, avec l’iPhone 14 Pro, elles seraient situées au milieu des perforations du panneau.

Mais ce ne serait pas la seule nouveauté à cet égard. Le site fuyard dit que la luminosité de ces indicateurs, lorsqu’ils sont actifs, sera sensiblement plus forte que le reste de l’écran de l’iPhone 14 Pro. Cela permettrait d’attirer l’attention de l’utilisateur sur la caméra et le microphone à tout moment. Ils ne passeraient même pas inaperçus lorsque vous vous trouvez dans un environnement lumineux et que la luminosité du panneau est portée à son maximum.



Soyons francs : sur les iPhones d’aujourd’hui, nous faisons rarement attention aux indicateurs de confidentialité. Apple, cependant, veut que nous leur accordions l’attention qu’ils méritent. En plus d’avoir une luminosité plus élevée sur l’iPhone 14 Pro, les afficher à l’intérieur d’un trou entièrement noir contribuera à attirer votre regard, sans aucun doute.

Quelle est la crédibilité de ces rumeurs ? Faisons le point. Celle concernant le « perçage unique » lorsque l’iPhone 14 Pro est allumé, a été diffusée par MacRumors. Cependant, l’information a été soutenu peu après par Mark Gurman journaliste pour Bloomberg et peut-être la source la plus fiable quand il s’agit des futurs produits Apple.

La question des indicateurs de confidentialité est autre, car l’utilisateur qui a partagé ces détails n’a pas d’antécédents de fuites antérieures. Dans tous les cas, il est préférable de traiter les deux rapports avec prudence et d’attendre la keynote d’Apple.